Идеальные французские тосты с клубникой на завтрак

Идеальные французские тосты с клубникой — это замечательный вариант вкусного, быстрого и красивого завтрака. Тосты с клубникой, очень мягкие, сочные и ароматные: их не только приятно есть, но и само приготовление доставляет радость. Аромат свежей клубники соберет за столом всю семью даже без вашего участия.

Ингредиенты:

12 кусочков хлеба для тостов;

200 грамм свежей клубники;

два свежих куриных яйца;

1-2 столовые ложки молока;

100-120 грамм крема чиз (можно заменить на творожок или любой сливочный сыр);

столовая ложка сахарной пудры;

70 грамм коричневого сахара;

1 чайная ложка корицы.

Очень вкусный завтрак из нежных тостов понравится абсолютно всем.

Для обжарки тостов понадобится растительное масло и небольшой кусочек сливочного.

Пошаговый рецепт

Крем чиз комнатной температуры выкладываем в миску, добавляем сахарную пудру, и перемешиваем венчиком до однородной, кремообразной массы. В отдельной миске смешиваем коричневый сахар и корицу. Свежую клубнику нарезаем произвольно: более мелкие кусочки удобно заворачивать. Убираем в отдельную миску. В глубокую посуду вбиваем яйца, вливаем молоко, и все тщательно перемешиваем. У хлеба для тостов обрезаем все корочки (из них можно сделать сухарики). Раскатываем хлеб скалкой очень тонко. Начинаем формировать тосты. Третью часть хлебного кусочка смазываем кремом чиз, на него выкладываем немного порезанной клубники. Сворачиваем в рулет. Проделываем эту процедуру со всем хлебом. В сковороду наливаем немного растительного масла, кладем кусочек сливочного масла. Ждем пока разогреется. Каждый тост с клубникой обмакиваем в смесь яйца с молоком, выкладываем в сковороду: швом вниз. Обжариваем тосты со всех сторон (и с боков тоже) до румяного цвета. От плиты не отходим, потому что тосты обжариваются очень быстро. Готовые французские тосты сразу обваливаем в смеси сахара с корицей и выкладываем на сервировочное блюдо. Обжариваем следующую порцию, добавив в сковороду сливочное и растительное масло.

Украшаем французские тосты клубникой и веточками мяты. Можно их сверху полить медом или карамельным сиропом. Тосты по этому рецепту можно приготовить не только с клубникой, но и с бананами, яблоками или другими фруктами.

