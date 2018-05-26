Идеальные французские тосты с клубникой на завтрак

Идеальные французские тосты с клубникой — это замечательный вариант вкусного, быстрого и красивого завтрака. Тосты с клубникой, очень мягкие, сочные и ароматные: их не только приятно есть, но и само приготовление доставляет радость. Аромат свежей клубники соберет за столом всю семью даже без вашего участия.
Ингредиенты:
- 12 кусочков хлеба для тостов;
- 200 грамм свежей клубники;
- два свежих куриных яйца;
- 1-2 столовые ложки молока;
- 100-120 грамм крема чиз (можно заменить на творожок или любой сливочный сыр);
- столовая ложка сахарной пудры;
- 70 грамм коричневого сахара;
- 1 чайная ложка корицы.
Для обжарки тостов понадобится растительное масло и небольшой кусочек сливочного.
Пошаговый рецепт
- Крем чиз комнатной температуры выкладываем в миску, добавляем сахарную пудру, и перемешиваем венчиком до однородной, кремообразной массы.
- В отдельной миске смешиваем коричневый сахар и корицу.
- Свежую клубнику нарезаем произвольно: более мелкие кусочки удобно заворачивать. Убираем в отдельную миску.
- В глубокую посуду вбиваем яйца, вливаем молоко, и все тщательно перемешиваем.
- У хлеба для тостов обрезаем все корочки (из них можно сделать сухарики).
- Раскатываем хлеб скалкой очень тонко.
- Начинаем формировать тосты. Третью часть хлебного кусочка смазываем кремом чиз, на него выкладываем немного порезанной клубники. Сворачиваем в рулет.
- Проделываем эту процедуру со всем хлебом.
- В сковороду наливаем немного растительного масла, кладем кусочек сливочного масла. Ждем пока разогреется.
- Каждый тост с клубникой обмакиваем в смесь яйца с молоком, выкладываем в сковороду: швом вниз.
- Обжариваем тосты со всех сторон (и с боков тоже) до румяного цвета. От плиты не отходим, потому что тосты обжариваются очень быстро.
- Готовые французские тосты сразу обваливаем в смеси сахара с корицей и выкладываем на сервировочное блюдо.
- Обжариваем следующую порцию, добавив в сковороду сливочное и растительное масло.
Украшаем французские тосты клубникой и веточками мяты. Можно их сверху полить медом или карамельным сиропом. Тосты по этому рецепту можно приготовить не только с клубникой, но и с бананами, яблоками или другими фруктами.
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