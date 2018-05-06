Как правильно выбирать мороженое? Советы дают эксперты из Роскачества

С приходом тёплых дней, мороженое становится одним из популярнейших лакомств. С заботой о любителях мороженого, специалисты из Роскачества поделились рекомендациями, как выбрать наиболее качественный и вкусный продукт.

Во-первых, обратите внимание на этикетку.

Мороженое должно содержать молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сахар, а также сливочное масло и яйца. В сливочном мороженом жирность составит от 8 до 11,6%, в пломбире — 20%, а в молочном не превысит 7,5%. Если в производстве продукта использовались растительные жиры, мороженое должно иметь маркировку “мороженое с растительным жиром” или “мороженое растительно-сливочное”. Стоит такое мороженое дешевле.

Наличие растительных жиров влияет на вкус и консистенцию продукта и отличается от мороженого, приготовленного с натуральными сливками.

О стабилизаторах в мороженом.

Их применение обязательно, так как они помогают удерживать форму. В качестве натуральных загустителей могут использоваться камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), альгинат натрия (Е401), пектин (Е440) и другие. Если же вы предпочитаете исключительно натуральные компоненты, выбирайте мороженое, приготовленное с желатином или агар-агаром.

Вес покупаемого стаканчика или брикета должен быть указан в граммах, а не в миллилитрах.

Далее, обратите внимание на внешний вид мороженого. Если вы заметили различного рода деформации, кристаллики льда на поверхности, это может означать, что были нарушены условия хранения мороженого или срок годности продукта скоро истечёт, а значит, его вкус уже испорчен.

О чём расскажет цвет мороженого?

Кремовый оттенок характерен для сливочного мороженого. Если же в массе замечено вкрапление неоднородных цветов, то это признак того, что сладкая масса была недостаточно аккуратно перемешана с натуральными добавками и красителями.

И ещё один совет, как проверить качество купленного мороженого. Достав из морозилки, отколите от него небольшой кусочек. Если вам это удалось, значит, вы купили качественное, хорошо закалённое мороженое плотной консистенции.