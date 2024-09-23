Как обеспечить ребенку правильный перекус в школе

Школа — это не только учеба, это еще и время различных активностей и нагрузок, когда детям необходимы перекусы для поддержания энергии и концентрации. Чем именно стоит кормить школьника, чтобы это было полезно, вкусно и удобно?

Почему стандартных школьных перекусов не хватает

Многие дети проводят в школе почти весь день, начиная с раннего утра и заканчивая поздними дополнительными занятиями. Стандартным школьным рационом сложно покрыть все потребности растущего организма, учитывая дневную нагрузку современного школьника. А перекусы из школьного буфета часто сводятся к сладким булочкам или чипсам, которые быстро дают энергию, но надолго не насыщают.

Неприятные последствия фастфуда

Перекусы из фастфуда, которыми часто увлекаются дети, могут привести к неприятным последствиям: лишнему весу, проблемам с пищеварением, ухудшению концентрации и общего самочувствия. Новости СМИ2

Дети, особенно подростки, активно растут, и им требуется больше белков и полезных жиров. Белки помогают поддерживать мышечную массу, улучшают внимание и концентрацию, играют важную роль в развитии мозга и когнитивных способностей.

Доктор биологических наук, врач-нутригенетик и спортивный диетолог Андрей Золотарев отмечает, что белковые перекусы особенно полезны для детей, активно занимающихся спортом.

Белковые перекусы, приветствуются, особенно для детей, активно участвующих в спортивной жизни. Для них желательно выстраивать пятиразовый принцип питания: завтрак, обед и ужин по стандартной схеме с обязательным вариантом жидкого блюда — суп, бульон и т.д. Плюс как раз в один из перекусов великолепно добавить что-то из белкового варианта, особенно сразу после физической нагрузки, а второй перекус — фрукты, желательно банан, и если нет противопоказаний — какой-нибудь йогурт. Такой перекус идеален в середине нагрузки мозговой активности. Особенно белковые перекусы актуальны при избытке веса ребенка. В таком случае из двух перекусов оба должны быть белковые

Чем заменить вредные сладости?

У родителей часто возникает вопрос: чем можно заменить привычные для ребенка магазинные сладости? Один из вариантов — полезные протеиновые перекусы. Это могут быть батончики, печенье или даже чипсы с высоким содержанием белка и клетчатки, без добавления сахара. Такие продукты есть, например, у Bombbar. Они обеспечивают более длительное чувство насыщения и равномерный приток энергии, что особенно важно в учебные дни.

Из основных белковых продуктов без сахара от Bombbar в рацион ребенка можно легко включить:

- Батончики и вафли: богаты белком и клетчаткой.

- Мюсли и печенье: содержат цельные злаки.

- Пасты и хлебцы: отличный вариант для сэндвичей или самостоятельного перекуса.

- Топпинги и протеиновые коктейли: можно добавить к йогурту или смузи.

С их помощью легко добирать белок во время активного школьного дня — учеба, тренировки, репетиторы и прочее. Удобная индивидуальная упаковка позволяет брать их с собой и перекусывать в любое время. Это особенно важно для поддержания энергии и концентрации в течение дня.

С какого возраста и какая дозировка в сутки?

Белковая пища, включая сывороточный протеин, показана людям практически с любого возраста, так как любая молочная смесь или каша содержит в себе сыворотку. Однако необходимо ориентироваться на лактозную переносимость.

Спортивное питание рекомендуется использовать, начиная с шести-семи лет. Количество белка рассчитывают чаще всего 1,2–1,8 г на кг веса, и в состав этой нормы можно включать белковые смеси и снеки. Эта норма может меняться индивидуально, как в большую сторону, так и в меньшую. На это влияют особенности развития и здоровья ребенка, занятия спортом и так далее. Не забывайте консультироваться с педиатрами, - поясняет Андрей Золотарев

С любовью из дома

Многие школьники избегают питания в столовой — иногда из-за меню, отличающемся от привычной домашней пищи, а иногда из-за недостатка времени между занятиями. В таких случаях протеиновый перекус, принесенный из дома, может стать хорошей альтернативой стандартным школьным вариантам. Он удобен, легко упаковывается и может храниться вне холодильника.

Совет: Когда собираете ребенку ланч-бокс, добавьте туда не только фрукты или бутерброды, но и протеиновые батончики или печенье без сахара. Это поможет избежать резких скачков уровня сахара в крови и сохранить высокую работоспособность.

Правильная привычка

Совет: Вовлекайте ребенка в процесс выбора полезных продуктов. Покажите ему разные варианты: от фруктов до протеиновых батончиков, вафель, мороженого без сахара. Пусть он сам выберет, что ему больше нравится.

Школьные годы — это важный период не только для учебы, но и в формировании здоровых привычек. Обеспечив ребенка правильными перекусами, вы поможете ему сохранять энергию и концентрацию в течение всего дня. Важно выбирать продукты, которые не только вкусны, но и полезны — это поможет ребенку расти здоровым и полным сил.

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