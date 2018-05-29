Консервированная фасоль (красная и белая): 5 рецептов, как вкусно закатать «почти мясо» на зиму

Фасоль называют растительным мясом. По своим питательным свойствам она сравнима, например, с говядиной. Содержание белка в 100 г бобовых — 21 г, в куриной грудке — 23 г, говядине — 20 г, свиной вырезке — чуть больше 19 г. Это качественный растительный протеин, полноценная замена животному в дни поста, в вегетарианском меню.
Уже в 5 веке до н. э. жители Мексики и Американского континента возделывали плантации фасоли. В Европу же семена бобовых завез Колумб, но выращивали культуру тогда лишь как декоративное вьющееся растение. А еще перемалывали в муку и делали белила для лица.
Только ближе к концу XVII века французский врач Жофруа разъяснил в своих трудах полезные свойства этого растения, и человечество наконец-то «распробовало» бобы. В нашу страну продукт пришел в XVII-XVIII веках под соответствующим названием — французские бобы.
Польза
Ценность продукта обусловлена его богатым химическим составом. Кроме белка, он отличается следующими веществами.
- Витамины. Е, РР и почти весь спектр В-группы. Они необходимы для обеспечения передачи нервных импульсов, выработки достаточного количества гемоглобина, остроты зрения, красоты кожи, волос и ногтей, регуляции уровня сахара и холестерина в крови, укрепления стенок кровеносных сосудов.
- Макроэлементы. Калий, кальций, фосфор, кремний, сера, натрий, хлор, магний. Они важны для костей, сердца, нервной системы, обменных процессов.
- Микроэлементы. Йод, железо, фтор, хром, цинк, кобальт, медь, марганец, селен. При этом концентрация железа в 100 г продукта составляет почти 33% от суточной потребности человека.
- Аминокислоты. Заменимые и незаменимые. Без них невозможен процесс синтеза белков и гормонов. Аминокислоты борются со старением клеток, укрепляют связочный аппарат, поддерживают эластичность кожи и сосудов, нормальную работу мозга и детородную функцию у обоих полов.
Выбор и подготовка продукта
На этапе подготовки к консервированию бобовых важно учесть три совета.
- Сорт. Белая фасоль варится быстрее, на вкус нежнее и больше подходит для использования в первых блюдах. Красная — имеет более плотную структуру, поэтому варится дольше, лучше сохраняет форму и более привлекательно смотрится во вторых блюдах, салатах, как гарнир.
- Размер. Фасолины должны быть примерно одинакового размера. Иначе мелкие сварятся быстрее и превратятся в кашу, в то время как крупные только-только дойдут до нужной кондиции.
- Замачивание. Это обязательный пункт. Сырые бобы содержат ядовитые вещества и их необходимо удалить. Замачивайте белые зерна не менее шести часов, цветные — не менее восьми.
Подборка рецептов
Способов заготовки фасоли в зернах не так много: можно закатать ее в собственном соку, с зеленью или овощами, в томатном соусе. Ниже описаны самые распространенные рецепты.
В томатном соусе
Ингредиенты:
- зерна красной фасоли (можно заменить белой) — один стакан;
- томаты — четыре штуки (среднего размера);
- масло подсолнечное — 50 мл;
- уксус 9%-ный — 10 мл;
- сахар — 10 г;
- соль — 15 г.
Шаг за шагом
- Залейте бобы до утра прохладной водой.
- Отварите.
- Помидоры поместите в дуршлаг.
- Обдайте кипятком.
- Очистите от кожуры.
- Измельчите в удобным способом.
- Вскипятите получившийся томатный соус.
- Введите все, кроме фасоли.
- И снова вскипятите.
- Всыпьте вареные бобы.
- Варите полчаса на слабом огне.
- Разливайте в стерильные банки и закатывайте.
С овощами
Ингредиенты:
- зерна фасоли (любой) — три стакана;
- томаты — 1,5 кг;
- лук — 0,5 кг;
- морковь — три крупных корнеплода;
- сладкий перец любого цвета — 1 кг;
- растительное масло — 100 мл;
- соль — две столовые ложки;
- уксус 9%-ный — 50 мл;
- сахар — 200 г.
Шаг за шагом
- Бобы замочите до утра.
- Сварите до готовности.
- Морковь, лук и перцы нарежьте на небольшие кусочки.
- Проверните на мясорубке.
- Тут же заложите вместе с маслом в большую кастрюлю и проварите около десяти минут.
- Томаты ошпарьте и удалите кожицу.
- Тоже проверните на мясорубке.
- Добавьте томатное пюре и сыпучие ингредиенты в общую кастрюлю.
- Варите еще четверть часа на слабом огне.
- Всыпьте вареные бобы.
- Томите 45-50 минут под крышкой.
- За пять минут до готовности введите уксус.
- Закатайте в стерильную тару.
В собственном соку
Ингредиенты:
- зерна фасоли (любой) — 0,5 кг;
- вода — четыре стакана;
- соль — две столовые ложки;
- сахар — две столовые ложки;
- уксус 9%-ный — 2,5 столовые ложки
Шаг за шагом
- Замочите бобы минимум на восемь часов, а лучше — на ночь.
- Воду слейте.
- Промойте продукт под краном.
- Залейте четырьмя стаканами свежей воды.
- Всыпьте сахар и варите под крышкой около часа. (Варить нужно на слабом огне и обязательно с закрытой крышкой, чтобы вода испарялась как можно медленнее. Добавлять воду в процессе приготовления уже нельзя. По желанию можете добавить в блюдо лавровый лист или черный молотый перец по вкусу).
- За пять-семь минут до конца добавьте соль и уксус.
- Разложите фасоль по вымытым банкам, накройте крышками и отправьте на стерилизацию минут на 20.
С томатной пастой
Ингредиенты:
- зерна фасоли (любой) — 1 кг;
- морковь — три крупных корнеплода;
- две луковицы;
- томатная паста — половина стакана;
- масло растительное — половина стакана;
- сахар — 10 г;
- соль — 10 г;
- вода — четыре стакана.
Шаг за шагом
- Бобы замочите на ночь.
- Промойте под краном.
- Залейте четырьмя стаканами воды, добавьте сахар.
- Тушите под крышкой десять минут.
- Натрите морковь, лук нашинкуйте произвольно.
- Обжарьте на растительном масле.
- Влейте к овощам половник бульона от фасоли, добавьте томатную пасту.
- И проварите минут пять-десять.
- Соедините обе массы и посолите.
- Прокипятите на слабом огне еще десять минут.
- Разложите по банкам.
- Накройте крышками.
- Стерилизуйте в большой кастрюле не меньше 25-30 минут.
- Закатайте крышки и остудите банки под одеялом.
С зеленью
Ингредиенты:
- зерна фасоли (любой) — 1 кг;
- томаты — 1 кг;
- укроп и петрушка — по два больших пучка;
- соль — половина стакана;
- перец черный молотый — по вкусу.
Шаг за шагом
- Бобы замочите на ночь.
- Отварите до готовности.
- Томаты ошпарьте и снимите кожуру.
- Измельчите блендером или на мясорубке.
- Зелень измельчите не слишком крупно.
- Соедините все ингредиенты в большой кастрюле.
- Разложите по чистым банкам, накройте крышками и стерилизуйте примерно полтора часа.
- Закатайте крышки.
Можно проводить стерилизацию в бытовом автоклаве. В этом случае оставьте 2-3 см свободного места под крышками, а сами крышки закатайте ключом. Время приготовления сократится до 40-60 минут в зависимости от размера тары.
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