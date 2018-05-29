Консервированная фасоль (красная и белая): 5 рецептов, как вкусно закатать «почти мясо» на зиму

Уже в 5 веке до н. э. жители Мексики и Американского континента возделывали плантации фасоли. В Европу же семена бобовых завез Колумб, но выращивали культуру тогда лишь как декоративное вьющееся растение. А еще перемалывали в муку и делали белила для лица.

Только ближе к концу XVII века французский врач Жофруа разъяснил в своих трудах полезные свойства этого растения, и человечество наконец-то «распробовало» бобы. В нашу страну продукт пришел в XVII-XVIII веках под соответствующим названием — французские бобы.

Польза

Ценность продукта обусловлена его богатым химическим составом. Кроме белка, он отличается следующими веществами.

Витамины . Е, РР и почти весь спектр В-группы. Они необходимы для обеспечения передачи нервных импульсов, выработки достаточного количества гемоглобина, остроты зрения, красоты кожи, волос и ногтей, регуляции уровня сахара и холестерина в крови, укрепления стенок кровеносных сосудов.

. Е, РР и почти весь спектр В-группы. Они необходимы для обеспечения передачи нервных импульсов, выработки достаточного количества гемоглобина, остроты зрения, красоты кожи, волос и ногтей, регуляции уровня сахара и холестерина в крови, укрепления стенок кровеносных сосудов. Макроэлементы . Калий, кальций, фосфор, кремний, сера, натрий, хлор, магний. Они важны для костей, сердца, нервной системы, обменных процессов.

. Калий, кальций, фосфор, кремний, сера, натрий, хлор, магний. Они важны для костей, сердца, нервной системы, обменных процессов. Микроэлементы . Йод, железо, фтор, хром, цинк, кобальт, медь, марганец, селен. При этом концентрация железа в 100 г продукта составляет почти 33% от суточной потребности человека.

. Йод, железо, фтор, хром, цинк, кобальт, медь, марганец, селен. При этом концентрация железа в 100 г продукта составляет почти 33% от суточной потребности человека. Аминокислоты . Заменимые и незаменимые. Без них невозможен процесс синтеза белков и гормонов. Аминокислоты борются со старением клеток, укрепляют связочный аппарат, поддерживают эластичность кожи и сосудов, нормальную работу мозга и детородную функцию у обоих полов.

Фасоль богата мягкой клетчаткой. С одной стороны, это является плюсом, поскольку она надолго задерживается в желудке и обеспечивает пролонгированное чувство сытости. С другой стороны, такие волокна провоцируют в кишечнике газообразование. Поэтому слишком увлекаться бобовыми тоже не стоит — достаточно одной порции в день.

Выбор и подготовка продукта

На этапе подготовки к консервированию бобовых важно учесть три совета.

Сорт . Белая фасоль варится быстрее, на вкус нежнее и больше подходит для использования в первых блюдах. Красная — имеет более плотную структуру, поэтому варится дольше, лучше сохраняет форму и более привлекательно смотрится во вторых блюдах, салатах, как гарнир. Размер . Фасолины должны быть примерно одинакового размера. Иначе мелкие сварятся быстрее и превратятся в кашу, в то время как крупные только-только дойдут до нужной кондиции. Замачивание . Это обязательный пункт. Сырые бобы содержат ядовитые вещества и их необходимо удалить. Замачивайте белые зерна не менее шести часов, цветные — не менее восьми.

Никогда не солите бобовые в начале приготовления — продукт станет жестким и невкусным. Вводите соль за пять-десять минут до окончания варки.

Подборка рецептов

Способов заготовки фасоли в зернах не так много: можно закатать ее в собственном соку, с зеленью или овощами, в томатном соусе. Ниже описаны самые распространенные рецепты.

В томатном соусе

Ингредиенты:

зерна красной фасоли (можно заменить белой) — один стакан;

томаты — четыре штуки (среднего размера);

масло подсолнечное — 50 мл;

уксус 9%-ный — 10 мл;

сахар — 10 г;

соль — 15 г.

Шаг за шагом

Залейте бобы до утра прохладной водой. Отварите. Помидоры поместите в дуршлаг. Обдайте кипятком. Очистите от кожуры. Измельчите в удобным способом. Вскипятите получившийся томатный соус. Введите все, кроме фасоли. И снова вскипятите. Всыпьте вареные бобы. Варите полчаса на слабом огне. Разливайте в стерильные банки и закатывайте.

Время варки бобов зависит от сорта. Для проверки готовности достаньте из кастрюли фасолину и надавите ложкой: раздавилась легко — готова.

С овощами

Ингредиенты:

зерна фасоли (любой) — три стакана;

томаты — 1,5 кг;

лук — 0,5 кг;

морковь — три крупных корнеплода;

сладкий перец любого цвета — 1 кг;

растительное масло — 100 мл;

соль — две столовые ложки;

уксус 9%-ный — 50 мл;

сахар — 200 г.

Шаг за шагом

Бобы замочите до утра. Сварите до готовности. Морковь, лук и перцы нарежьте на небольшие кусочки. Проверните на мясорубке. Тут же заложите вместе с маслом в большую кастрюлю и проварите около десяти минут. Томаты ошпарьте и удалите кожицу. Тоже проверните на мясорубке. Добавьте томатное пюре и сыпучие ингредиенты в общую кастрюлю. Варите еще четверть часа на слабом огне. Всыпьте вареные бобы. Томите 45-50 минут под крышкой. За пять минут до готовности введите уксус. Закатайте в стерильную тару.

Можно приготовить борщевую заправку. На 1 кг бобовых возьмите по полкило свеклы, болгарского перца и лука, по половине стакана томатной пасты и уксуса, стакан подсолнечного масла. Отварите замоченную на ночь фасоль, измельчите овощи, все смешайте и томите около получаса. В конце добавьте соль и уксус.

В собственном соку

Ингредиенты:

зерна фасоли (любой) — 0,5 кг;

вода — четыре стакана;

соль — две столовые ложки;

сахар — две столовые ложки;

уксус 9%-ный — 2,5 столовые ложки

Шаг за шагом

Замочите бобы минимум на восемь часов, а лучше — на ночь. Воду слейте. Промойте продукт под краном. Залейте четырьмя стаканами свежей воды. Всыпьте сахар и варите под крышкой около часа. (Варить нужно на слабом огне и обязательно с закрытой крышкой, чтобы вода испарялась как можно медленнее. Добавлять воду в процессе приготовления уже нельзя. По желанию можете добавить в блюдо лавровый лист или черный молотый перец по вкусу). За пять-семь минут до конца добавьте соль и уксус. Разложите фасоль по вымытым банкам, накройте крышками и отправьте на стерилизацию минут на 20.

Можно обойтись и без стерилизации. Тогда банки нужно будет подготовить заранее: натрите тару изнутри пищевой содой, тщательно промойте и простерилизуйте удобным способом.

С томатной пастой

Ингредиенты:

зерна фасоли (любой) — 1 кг;

морковь — три крупных корнеплода;

две луковицы;

томатная паста — половина стакана;

масло растительное — половина стакана;

сахар — 10 г;

соль — 10 г;

вода — четыре стакана.

Шаг за шагом

Бобы замочите на ночь. Промойте под краном. Залейте четырьмя стаканами воды, добавьте сахар. Тушите под крышкой десять минут. Натрите морковь, лук нашинкуйте произвольно. Обжарьте на растительном масле. Влейте к овощам половник бульона от фасоли, добавьте томатную пасту. И проварите минут пять-десять. Соедините обе массы и посолите. Прокипятите на слабом огне еще десять минут. Разложите по банкам. Накройте крышками. Стерилизуйте в большой кастрюле не меньше 25-30 минут. Закатайте крышки и остудите банки под одеялом.

Более простой рецепт: возьмите 0,5 кг фасоли и полстакана пасты. Основной ингредиент замочите на ночь и затем отварите до готовности. Смешайте пасту со полутора стаканами воды, добавьте бобовые, посолите по вкусу и кипятите полчаса под крышкой на слабом огне.

С зеленью

Ингредиенты:

зерна фасоли (любой) — 1 кг;

томаты — 1 кг;

укроп и петрушка — по два больших пучка;

соль — половина стакана;

перец черный молотый — по вкусу.

Шаг за шагом

Бобы замочите на ночь. Отварите до готовности. Томаты ошпарьте и снимите кожуру. Измельчите блендером или на мясорубке. Зелень измельчите не слишком крупно. Соедините все ингредиенты в большой кастрюле. Разложите по чистым банкам, накройте крышками и стерилизуйте примерно полтора часа. Закатайте крышки.

Можно проводить стерилизацию в бытовом автоклаве. В этом случае оставьте 2-3 см свободного места под крышками, а сами крышки закатайте ключом. Время приготовления сократится до 40-60 минут в зависимости от размера тары.