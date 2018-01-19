3 зимних крем-супа, которые можно приготовить за 20 минут

Что может быть лучше в снежный холодный день, чем тарелка теплого крем-супа с сухариками?

Если тебе надоели традиционные супы, то разнообразь свое меню крем-супом. Вкусное и изысканное блюдо можно приготовить всего за 20-30 минут.

Грибной крем-суп

Тебе понадобится: 400 грамм шампиньонов, 200 грамм овсянки, одна луковица, 3 штучки картофеля, одна крупная морковь, подсолнечное масло, соль перец и другие приправы по вкусу.

Как приготовить грибной-суп: обжарь на подсолнечном масле порезанные ломтиками грибы и лук. Тем временем, натри на крупной тёрке морковь и картофель. В сотейник добавь 2 литра воды и овсянку. Когда овсянка закипит, добавь морковь и картофель. Спустя 5-10 минут добавь лук и грибы. Далее, вари все на слабом огне 10 минут до загустения.

Тыквенный крем-суп

Тебе понадобится: 400 грамм тыквы, 100 миллилитров молока, одна луковица,30 грамм сметаны, сливочное масло, специи по вкусу.

Как приготовить тыквенный крем-суп: Обжарь на сливочном масле лук до золотистого цвета. Затем к луку добавь нарезанную кубиками тыкву и специи, добавь воду и туши около 20 минут. Затем все пюрируй с помощью блендера. Добавь тёплое молоко и еще раз взбей блендером. При подаче добавь сметаны.

Крем-суп из имбиря и моркови

Тебе понадобится: 250 грамм моркови, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка имбиря, пол луковицы, полстакана 30% сливок, сливочное масло, куриный бульон, оливковое масло по вкусу.

Как приготовить крем-суп из моркови и имбиря: растопи в кастрюле сливочное масло, когда оно растопится - добавь оливковое масло. Добавь в кастрюлю чеснок и мелконарезанный лук, обжарь их. Затем, добавь нарезанную кружочками морковь. Когда она изменит цвет - добавь имбирь и специи. После этого добавь бульон так, чтобы он покрывал морковь. Когда морковь размягчиться, суп необходимо процедить и перебить блендером. После этого, поставь суп на плиту и нагрей, постоянно помешивая и добавляя сливки.