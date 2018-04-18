Картофельное пюре с яблоками и карри

Очистите картофель для пюре, разрежьте на 4–6 частей, положите в кастрюлю, залейте кипящей водой и доведите до кипения.

Посолите, добавьте очищенные и разрезанные пополам яблоки, варите до абсолютной мягкости картофеля, 25–35 мин. Слейте воду.

Шаг 3

Пока картофель варится, нагрейте сливки с 1 ч. л. порошка карри, душистым и черным молотым перцем по вкусу почти до кипения.