Картофельное пюре с яблоками и карри

ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 кг картофеля
- 3 крупных яблока гренни смит
- 250 мл жирных сливок
- 1 ч. л. порошка карри
- душистый молотый перец
- черный молотый перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Очистите картофель для пюре, разрежьте на 4–6 частей, положите в кастрюлю, залейте кипящей водой и доведите до кипения.
Шаг 2
Посолите, добавьте очищенные и разрезанные пополам яблоки, варите до абсолютной мягкости картофеля, 25–35 мин. Слейте воду.
Шаг 3
Пока картофель варится, нагрейте сливки с 1 ч. л. порошка карри, душистым и черным молотым перцем по вкусу почти до кипения.
Шаг 4
Растолките картофель, подливая горячую сливочную смесь. Подавайте немедленно.
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