Четыре вкуса

308 885 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Благодарю вас за рецептРецепт большого б...
  • Николаевна
    Спасибо за рецептРецепт сочных чеб...
  • Ивановна
    Благодарю за рецептВкусные куриные т...

Картофельное пюре с яблоками и карри

Картофельное пюре с яблоками и карри

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 кг картофеля
  • 3 крупных яблока гренни смит
  • 250 мл жирных сливок
  • 1 ч. л. порошка карри
  • душистый молотый перец
  • черный молотый перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите картофель для пюре, разрежьте на 4–6 частей, положите в кастрюлю, залейте кипящей водой и доведите до кипения.

Шаг 2

Посолите, добавьте очищенные и разрезанные пополам яблоки, варите до абсолютной мягкости картофеля, 25–35 мин. Слейте воду.

Шаг 3

Пока картофель варится, нагрейте сливки с 1 ч. л. порошка карри, душистым и черным молотым перцем по вкусу почти до кипения.

Шаг 4

Растолките картофель, подливая горячую сливочную смесь. Подавайте немедленно.

Ссылка на первоисточник
Гарниры и соусы
Обсудить

Картина дня

наверх