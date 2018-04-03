Запеченные в духовке блинчики с начинкой из рикотты и шпината – прекрасная идея для весенней семейной трапезы.

Для приготовления этого вкусного домашнего блюда прекрасно подойдут тонкие блины на молоке. Для начинки мы использовали рикотту, но также можно приготовить ее из перетертого через сито творога с добавлением сливок.

Как приготовить блинчики с рикоттой и шпинатом