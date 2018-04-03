Запеченные в духовке блинчики с начинкой из рикотты и шпината – прекрасная идея для весенней семейной трапезы.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 12 тонких блинов
- 400 г рикотты
- большой пучок шпината
- 2 зубка чеснока
- соль и перец по вкусу
- 30 г сливочного масла
- 30 г пармезана
Для приготовления этого вкусного домашнего блюда прекрасно подойдут тонкие блины на молоке. Для начинки мы использовали рикотту, но также можно приготовить ее из перетертого через сито творога с добавлением сливок.
Как приготовить блинчики с рикоттой и шпинатом
- Шпинат промой и обсуши, затем мелко нарежь. Разогрей сковороду со сливочным маслом и пассеруй шпинат 2 минуты. Затем соедини с рикоттой, добавь пропущенный через пресс чеснок, посоли и поперчи по вкусу и перемешай. Включи духовку на 180 градусов.
- Выкладывай блинчики на стол, равномерно наноси начинку и сворачивай в рулеты. Готовые блинные рулеты выложи в форму для запекания и равномерно присыпь тертым пармезаном. Отправь в духовку и запекай 10-15 минут, до легкой золотистой корочки.
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