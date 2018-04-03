Четыре вкуса

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Блинчики с рикоттой и шпинатом

блинчики с рикоттой

Запеченные в духовке блинчики с начинкой из рикотты и шпината – прекрасная идея для весенней семейной трапезы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 12 тонких блинов
  • 400 г рикотты
  • большой пучок шпината
  • 2 зубка чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • 30 г сливочного масла
  • 30 г пармезана

Для приготовления этого вкусного домашнего блюда прекрасно подойдут тонкие блины на молоке. Для начинки мы использовали рикотту, но также можно приготовить ее из перетертого через сито творога с добавлением сливок.

Как приготовить блинчики с рикоттой и шпинатом

  1. Шпинат промой и обсуши, затем мелко нарежь. Разогрей сковороду со сливочным маслом и пассеруй шпинат 2 минуты. Затем соедини с рикоттой, добавь пропущенный через пресс чеснок, посоли и поперчи по вкусу и перемешай. Включи духовку на 180 градусов.
  2. Выкладывай блинчики на стол, равномерно наноси начинку и сворачивай в рулеты. Готовые блинные рулеты выложи в форму для запекания и равномерно присыпь тертым пармезаном. Отправь в духовку и запекай 10-15 минут, до легкой золотистой корочки.
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