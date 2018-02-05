Эффектный десерт «Пиво»

Нежный и очень вкусный!
Ингредиенты:
- яблочный сок (натуральный неосветленный) — 1 л;
- желатин — 25 г;
- сахар — 3 ст.л. (по вкусу)
Приготовление:
- Стакан яблочного сока подогреваем до горячего состояния (не кипятим!), добавляем желатин, размешиваем и оставляем на 5-10 минут. Затем процеживаем через сито, вливаем оставшийся сок, хорошо перемешиваем. Отливаем 200 мл. сока для производства пены.
- Наполняем остальным соком пивные кружки не до краев. Ставим в холодильник, чтобы желе схватилось.
- Взбиваем миксером отлитый сок с желатином в пышную пену (легко и быстро).
- Раскладываем пену на застывшее желе и ставьте «пиво» в холодильник до полного застывания.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии