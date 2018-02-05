Четыре вкуса

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Эффектный десерт «Пиво»

Нежный и очень вкусный!

Эффектный десерт «Пиво»

Ингредиенты:

  • яблочный сок (натуральный неосветленный) — 1 л;
  • желатин — 25 г;
  • сахар — 3 ст.л. (по вкусу)

Приготовление:

  1. Стакан яблочного сока подогреваем до горячего состояния (не кипятим!), добавляем желатин, размешиваем и оставляем на 5-10 минут. Затем процеживаем через сито, вливаем оставшийся сок, хорошо перемешиваем. Отливаем 200 мл. сока для производства пены.
  2. Наполняем остальным соком пивные кружки не до краев. Ставим в холодильник, чтобы желе схватилось.
  3. Взбиваем миксером отлитый сок с желатином в пышную пену (легко и быстро).
  4. Раскладываем пену на застывшее желе и ставьте «пиво» в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

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Выпечка и десерты
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