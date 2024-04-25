Готовим тыквенный пасхальный кулич

Ингредиенты
молоко - 150 мл
сахар - 70 г
соль - ⅓ ч.л.
сухие дрожжи - 8 г
цедра с 1 апельсина
тыквенное пюре - 200 г
желтки - 3 шт.
мука - 650 г
сливочное масло - 70 г
цукаты - 120 г
изюм - 100 г
Рецепт приготовления
В миску отправляем теплое молоко, соль, сахар, сухие дрожжи и 3 ст.л муки (от общего количества) перемешиваем, миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут для активации дрожжей.
Через это время будет пористая масса, которая немного увеличится в объеме.
Перемешиваем ее, добавляем желтки, цедру апельсина и тыквенное пюре, перемешиваем.
Теперь частями начинаем вводить муку и замешиваем тесто.
Это делается из-за того, что у всех будет разная мука - разных производителей и разного качества, поэтому кому-то муки потребуется чуть больше, а кому-то чуть меньше.
Как только ввели всю муку и тесто начало собираться в ком, добавляем сливочное масло комнатной температуры и уже окончательно замешиваем тесто не меньше 5 минут.
Должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Из теста делаем шарик и отправляем на расстойку.
Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе “Йогурт” там 40 гр - 1 час.
Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом.
Если будете расстаивать просто в теплом месте, то тогда потребуется больше времени 2-2.5 часа.
Тем временем берем изюм и цукаты.
Изюм заливаем холодной водой и оставляем на 15 минут.
Затем воду сливаем, изюм промываем, выкладываем на бумажные полотенца и промакиваем.
В сухой изюм добавляем муку, перемешиваем.
Это делается для того, чтобы изюм равномерно распределился в тесте.
Через 1 час тесто хорошо поднимется и увеличится в объеме.
Выкладываем его на рабочую поверхность и делаем из него лепешку.
Сверху выкладываем изюм в муке и цукаты, начинаем тесто хорошо вымешивать, нужно чтобы изюм и цукаты равномерно распределились в тесте.
Тесто делим на 4 части.
Каждую часть теста обминаем, делаем из него шарик, кладем в форму (я использую бумажные формы 4 шт., диаметр 11 см, высота 9 см, ничем не смазываю) руками немного приминаем верх теста, чтобы поверхность была ровная.
Формы с тестом ставим на противень, накрываем кухонным полотенцем и оставляем на 40 минут, чтобы тесто подошло.
Через это время заготовки ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут.
Готовые куличи достаем из духовки и перекладываем на решетку, для того, чтобы они остыли.
Я еще сразу же снимаю бумажные формы и еще чуть теплые куличи покрываю белковой глазурью и украшаю.
Куличи получаются красивые и яркие.
Мякиш получается влажный и очень вкусный.
Такие куличи должно не черствеют, готовятся они несложно, поэтому обязательно приготовьте.
Кушать подано!
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