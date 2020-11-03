Вкуснейший пирог с шоколадной пастой, маком и орехами

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного пирога, который понравится абсолютно всем.
От такого сочетания будут в восторге все. Пирог не только безумно аппетитный, но ещё и красивый. Мак, шоколадная паста и орехи – в это просто невозможно не влюбиться. Любое чаепитие с таким вкуснейший пирогом будет восхитительным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
Для теста
- 3 стакана муки
- 25 гр свежих дрожжей
- 200 мл теплого молока
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сахарного песка
- щепотка соли
- щепотка ванилина
- 50 гр сливочного масла
- 1 чайная ложка растительного масла без запаха
Для начинки
- 100 гр мака
- 3 столовые ложки сахарного песка
- 2-3 столовые ложки шоколадной пасты
- 2 столовые ложки молотых грецких орехов
- 1 яичный желток
Начинаем процесс
- В первую очередь предварительно подготавливаем мак. Для этого хорошо его промываем и заливаем холодной водой. После чего отправляем вариться 20 минут. Затем откидываем на ткань для того, чтобы стекла лишняя вода и объединяем с сахарным песком. Пробиваем все погружным блендером.
- Подогреваем молоко и растворяем в нём свежие дрожжи, сахарный песок и соль. Хорошо все перемешиваем.
- Теперь добавляем растопленное сливочное масло, яйцо, муку и ванилин. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и эластичным. Накрываем его полотенцем и убираем в тёплое место на 60 минут для подъема.
- По истечении нужного времени делим его на четыре части. Берём форму и смазываем её растительным маслом. Раскатываем по размеру формы одну часть теста. По центру размещаем пиалу и распределяем вокруг неё маковую начинку. Затем пиалу убираем и на это место укладываем шоколадную пасту.
- Затем раскатываем вторую часть теста и осторожно накрываем ей начинку. По центру снова размещаем пиалу. От неё разрезаем тесто с начинкой на сегменты. Их количество регулируйте сами. Чем больше, тем красивее пирог.
- Затем осторожно переворачиваем каждый кусочек в одном направлении и убираем пиалу. Смазываем пирог желтком и по центру размещаем порубленые орехи. Убираем в тёплое место на 15 – 20 минут.
- По истечении нужного времени отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 25 – 35 минут. Затем готовый пирог остужаем в форме. После чего осторожно перекладываем на блюдо.
Приятного аппетита!
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