Вкуснейший пирог с шоколадной пастой, маком и орехами

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного пирога, который понравится абсолютно всем.

От такого сочетания будут в восторге все. Пирог не только безумно аппетитный, но ещё и красивый. Мак, шоколадная паста и орехи – в это просто невозможно не влюбиться. Любое чаепитие с таким вкуснейший пирогом будет восхитительным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

Для теста

3 стакана муки

25 гр свежих дрожжей

200 мл теплого молока

1 яйцо

2 столовые ложки сахарного песка

щепотка соли

щепотка ванилина

50 гр сливочного масла

1 чайная ложка растительного масла без запаха

Для начинки

100 гр мака

3 столовые ложки сахарного песка

2-3 столовые ложки шоколадной пасты

2 столовые ложки молотых грецких орехов

1 яичный желток

Начинаем процесс

В первую очередь предварительно подготавливаем мак. Для этого хорошо его промываем и заливаем холодной водой. После чего отправляем вариться 20 минут. Затем откидываем на ткань для того, чтобы стекла лишняя вода и объединяем с сахарным песком. Пробиваем все погружным блендером. Подогреваем молоко и растворяем в нём свежие дрожжи, сахарный песок и соль. Хорошо все перемешиваем. Теперь добавляем растопленное сливочное масло, яйцо, муку и ванилин. Замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и эластичным. Накрываем его полотенцем и убираем в тёплое место на 60 минут для подъема. По истечении нужного времени делим его на четыре части. Берём форму и смазываем её растительным маслом. Раскатываем по размеру формы одну часть теста. По центру размещаем пиалу и распределяем вокруг неё маковую начинку. Затем пиалу убираем и на это место укладываем шоколадную пасту. Затем раскатываем вторую часть теста и осторожно накрываем ей начинку. По центру снова размещаем пиалу. От неё разрезаем тесто с начинкой на сегменты. Их количество регулируйте сами. Чем больше, тем красивее пирог. Затем осторожно переворачиваем каждый кусочек в одном направлении и убираем пиалу. Смазываем пирог желтком и по центру размещаем порубленые орехи. Убираем в тёплое место на 15 – 20 минут. По истечении нужного времени отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 25 – 35 минут. Затем готовый пирог остужаем в форме. После чего осторожно перекладываем на блюдо.

Приятного аппетита!