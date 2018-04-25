Как приготовить черемшу в домашних условиях

Много ли людей в полной мере осознают, какова настоящая польза черемши (дикого чеснока, медвежьего лука), растения, произрастающего в наших лесах и полях, в основном диким образом? А ведь эту пикантного вкуса травку люди начали употреблять в пищу и использовать в качестве лекарственного средства многие века назад! Наши предки собирали ранней весной витаминную съедобную дикую травку и знали, как приготовить черемшу в разных вариантах. А также сушили ее, квасили, солили.

Во вкусной черемше масса витаминов, восполняющих их потребность организма после зимы, и фитонцидов, противостоящих «зловредным» бактериям и микробам. Дикий чеснок нормализует работу ЖКТ, улучшает кровь, и даже увеличивает мужскую силу!

Самое приятное, что блюда из черемши, мало того, что разнообразны, еще и невероятно вкусны! Трава имеет нежный чесночный аромат и привкус, и приятный изумрудный цвет, поэтому, кроме вкуса, привносит черемша в блюдо и красоту, и нарядность, запах весны!

Многие народы с удовольствием готовят из черемши и салаты, и пироги, и закуски, и пасты, и соусы, и горячие мясные блюда, и даже выпекают хлеба! Остановимся на том, что приготовить из черемши, и как вообще ее вкусно готовить, чтобы и полезные свойства сохранить, и порадовать себя и своих близких вкусными весенними блюдами.

Как вкусно приготовить черемшу

Одними из самых популярных и практичных заготовок медвежьего лука впрок являются засолка, закваска и мариновка растения. Затем эти заготовки удобно использовать в супах, салатах, начинках для пирогов и пирожков, а также в качестве приправ к самым разным блюдам.

Маринованная черемша (рецепт)

Берем листья со стеблями, например, килограмм, промываем их и нарезаем. В кастрюлю вливаем три стакана воды, добавляем соль по вкусу (пару столовых ложек), доводим до кипения и закладываем черемшу. Держим их минуту-другую. Далее шумовкой достаем проваренную траву и укладываем ее в банки. В воду из-под черемши добавляем пол столовой ложки уксуса, столовую ложку сахара, добавляем специи и пряности по вкусу (горчицу, кориандр, и так далее), доводим до кипения, заливаем банки с черемшой и закатываем их. Вот и весь секрет того, как мариновать черемшу. Через неделю можно начинать лакомиться.

Теперь остановимся на нескольких способах, рецептах, как вкусно приготовить черемшу. Например, знаете, насколько хороша жареная черемша? Готовить ее очень быстро, а получается нереально вкусное и красивое блюдо!

Жареная черемша

Начинка для прожков

Полезную траву можно жарить с луком, морковкой, яйцами. А сдабривают поджаренные листья сыром, соевым соусом, специями, обжаренными орешками, семенами кунжута, помидорами, любой зеленью.

Сложного в приготовлении ничего нет. Промываем листья, нарезаем их крупно и выкладываем на сковороду с разогретым сливочным, или растительным маслом. Жарим, помешивая. Затем можно вбить яйца, размешать, довести до готовности. Вот и все. Ту же процедуру можно повторить, добавляя порезанные листики черемши в уже подвяленные лук и морковь. Солим все по вкусу.

Такое блюдо подойдет в качестве гарнира, закуски, начинки для пирога

Из черемши также готовятся тушеные блюда и салаты. Про салаты поговорим отдельно.

Салат из черемши

Невероятно полезный и вкусный салат из черемши получается, если добавлять в порезанные листики черемши:

редиску;

сваренные вкрутую яйца;

отварной картофель;

колбаску (вареную, или копченую);

огурчики свежие;

зеленый лук;

петрушку;

базилик;

укроп;

мягкий или твердый сыр.

Лучше всего заправлять такие весенне-витаминные салаты сметаной, но можно и растительным маслом, и домашним майонезом

Приготовить черемшу можно еще одним способом — очень вкусное блюдо, с добавлением томатной пасты, соуса, или просто помидоров.

Черемша с томатом

Следует немного проварить листья черемши в небольшом количестве воды и под закрытой крышкой. Как только черемша посветлеет и размягчится, выкладываем их на сковородку с разогретым сливочным маслом. Слегка присолив, обжариваем их до готовности (15 минут). Минуты за три до этого добавляем томатную пасту (соус, размельченные помидоры, что кому по вкусу), мешаем, накрываем крышкой, оставляем «перезнакомиться всем ингредиентом друг с другом». Займет это «знакомство» не более двух-трех минут. Выключаем огонь и оставляем блюдо дойти, настояться.

Вкушать черемшу с томатом можно и в горячем, и в холодном виде. Кому как больше нравиться

А теперь коротко и очень просто о том, как из черемши приготовить пирог.

Пирог с черемшой

Расскажем о самом простом рецепте, в котором используется уже готовое слоеное тесто.

Берем полкило слоеного теста, выкладываем его в смазанную маслом форму (можно на пергамент, также смазанный маслом).

Теперь начинка: два пучка черемши, по пучку зеленого лука и укропа измельчить и слегка протушить на сухой сковороде. Натереть на терке грамм 150 твердого сыра, смешать его с тушеной зеленью, добавить сырое яйцо, посолить, перемешать. Начинку выложить на тесто, свободными краями накрыть в виде конвертика, сделать несколько проколов вилкой.

Ставим в разогретую до 150-180 градусов духовку, печем минут 30-40, до румяности.