Горячий коктейль с клюквой и пряностями

Добрый вечер, дорогие читатели! У нас уже начались морозы, поэтому согреться дома вкуснейшим пряным витаминным коктейлем не только приятно, но и полезно. Предлагаю вашему вниманию горячий коктейль с клюквой, чаем и пряностями. По вкусу он отдаленно напоминает глинтвейн, но кому-то может показаться еще вкуснее (мне, например:)). За рецепт большое спасибо Татьяне, автору вкусного блога.
Ингредиенты:
- 200 г клюквы
- 1 чашка крепкого черного чая
- Сок 1 апельсина
- 500 мл воды
- 8 бутончиков гвоздики
- 1 палочка корицы
- Сахар – по вкусу (или мед)
Инструкция
- Клюкву измельчаем в блендере (откладываем небольшую горсть ягод) и протираем через сито.
- Жмых смешиваем с водой в кастрюльке и доводим до кипения, процеживаем. В процеженный отвар кладем бутончики гвоздики и корицу, даем постоять 7 минут. Затем добавляем клюквенное пюре, ягоды клюквы, сахар, апельсиновый сок и чай, прогреваем и разливаем по кружкам.
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