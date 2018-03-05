Горячий коктейль с клюквой и пряностями

Добрый вечер, дорогие читатели! У нас уже начались морозы, поэтому согреться дома вкуснейшим пряным витаминным коктейлем не только приятно, но и полезно. Предлагаю вашему вниманию горячий коктейль с клюквой, чаем и пряностями. По вкусу он отдаленно напоминает глинтвейн, но кому-то может показаться еще вкуснее (мне, например:)). За рецепт большое спасибо Татьяне, автору вкусного блога.