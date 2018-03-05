Четыре вкуса

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Горячий коктейль с клюквой и пряностями

Горячий коктейль с клюквой и пряностями

Добрый вечер, дорогие читатели! У нас уже начались морозы, поэтому согреться дома вкуснейшим пряным витаминным коктейлем не только приятно, но и полезно. Предлагаю вашему вниманию горячий коктейль с клюквой, чаем и пряностями. По вкусу он отдаленно напоминает глинтвейн, но кому-то может показаться еще вкуснее (мне, например:)). За рецепт большое спасибо Татьяне, автору вкусного блога.

Ингредиенты:

  • 200 г клюквы
  • 1 чашка крепкого черного чая
  • Сок 1 апельсина
  • 500 мл воды
  • 8 бутончиков гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • Сахар – по вкусу (или мед)

Инструкция

  1. Горячий коктейль с клюквой и пряностямиКлюкву измельчаем в блендере (откладываем небольшую горсть ягод) и протираем через сито.
  2. Горячий коктейль с клюквой и пряностямиЖмых смешиваем с водой в кастрюльке и доводим до кипения, процеживаем. В процеженный отвар кладем бутончики гвоздики и корицу, даем постоять 7 минут. Затем добавляем клюквенное пюре, ягоды клюквы, сахар, апельсиновый сок и чай, прогреваем и разливаем по кружкам.
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