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Четыре вкуса

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Ханум: рулет с мясом на пару

Самый вкусный ханум: рулет с мясом на пару

Сегодня мы приготовим самый вкусный ханум: рулет с мясом на пару. Ханум — это блюдо, которое очень похоже на манты, относится оно к восточной кухне: бывает узбекский, таджикский, казахский. Ханум называют еще «ленивые манты», а начинка может быть самой разнообразной. Как вы уже поняли, готовиться будет мясной рулет на пару. Блюда на пару всегда полезнее, так как сохраняются все полезные витамины и минералы: и приготовить их намного легче и быстрее. Такое блюдо восточной кухни вы сможете с легкостью приготовить у себя дома. Самый вкусный рулет с мясом украсит праздничный стол, а гости останутся сытыми и довольными. Приступим к приготовлению.

Ингредиенты:

Для начинки нам понадобится:

  • свино-говяжий фарш — 500 грамм;
  • морковь — 2 штуки;
  • картофель — 2 штуки;
  • лук — 2 штуки;
  • вода — 0,25 часть стакана;
  • соль, красный и черный молотый перец по вкусу

Для теста нам понадобится:

  • вода — 0,5 часть стакана;
  • мука — 500 грамм;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • сливочное масло — для смазывания сырого и готового теста

Пошаговый рецепт

Начнем с приготовления теста.

  1. Подготовим глубокую миску: в нее просеиваем муку. Делаем углубление по центру.
  2. Добавляем 1 чайную ложку соли, половину стакана воды и 1 столовую ложку растительного масла.
  3. Сначала замесим ложкой тесто, а затем насыпаем муку на стол и уже месим тесто руками.
  4. Месить нужно примерно до семи минут: тогда оно получится эластичным и мягким.
  5. После того, как тесто хорошо вымесили, его заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на столе.
  6. Переходим к начинке. Подготовим свино-говяжий фарш. Мясо можно перекрутить на мясорубке, измельчить ножом на мелкие кусочки, или воспользоваться комбайном.
  7. Чистим и моем лук, режем его на небольшие кубики.
  8. Морковь мы тоже моем и натираем на крупной терке.
  9. Смешиваем свино-говяжий фарш с луком и морковью.
  10. Добавляем соль, перец красный и черный молотый перец, воду. Снова смешиваем руками.
  11. Переходим к картошке. Ее мы чистим, моем и трем на крупной терке. Можно нарезать мелкой соломкой.
  12. Натертый картофель выкладываем на отдельную тарелку. Не солим картофель: так как он и так дает сок очень быстро.
  13. Берем тесто, отрезаем небольшой кусочек, присыпаем стол мукой и раскатываем тесто в прямоугольник: как можно тоньше. Оставшееся тесто снова заворачиваем в пленку и оставляем.
  14. Теперь нам нужно растопить сливочное масло. И смазать поверхность раскатанного теста этим маслом.
  15. Смачиваем руки водой и сверху укладываем фарш тонким слоем. С одного края оставляем место без начинки: примерно 5 см.
  16. На фарш таким же тонким слоем укладываем натертый картофель. Солим его.
  17. Заворачиваем ханум с мясом от края с начинкой. И защипываем с обеих сторон края.
  18. Подготовим форму: ее смазываем растительным маслом. Укладываем образовавшийся ханум на форму.
  19. Проделываем то же самое с оставшимся тестом и фаршем. Примерно получается три рулета.
  20. Ставим форму на кастрюлю с кипящей водой, и готовим на пару сорок минут — под закрытой крышкой.

Через 40 минут самый вкусный ханум: рулет с мясом на пару — готов! Укладываем на тарелку. Сразу же смазываем заранее растопленным сливочным маслом. Пока блюдо горячее, нарезаем ханум на небольшие кусочки. Присыпаем зеленью! Подать такое блюдо можно с любым соусом. Простое в приготовлении блюдо восточной кухни получилось очень вкусным, нежным, ароматным, с сочной начинкой. Приятного аппетита!

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