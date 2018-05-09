Сегодня мы приготовим самый вкусный ханум: рулет с мясом на пару. Ханум — это блюдо, которое очень похоже на манты, относится оно к восточной кухне: бывает узбекский, таджикский, казахский. Ханум называют еще «ленивые манты», а начинка может быть самой разнообразной. Как вы уже поняли, готовиться будет мясной рулет на пару. Блюда на пару всегда полезнее, так как сохраняются все полезные витамины и минералы: и приготовить их намного легче и быстрее. Такое блюдо восточной кухни вы сможете с легкостью приготовить у себя дома. Самый вкусный рулет с мясом украсит праздничный стол, а гости останутся сытыми и довольными. Приступим к приготовлению.

Ингредиенты:

Для начинки нам понадобится:

свино-говяжий фарш — 500 грамм;

морковь — 2 штуки;

картофель — 2 штуки;

лук — 2 штуки;

вода — 0,25 часть стакана;

соль, красный и черный молотый перец по вкусу

Для теста нам понадобится:

вода — 0,5 часть стакана;

мука — 500 грамм;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

сливочное масло — для смазывания сырого и готового теста

Пошаговый рецепт

Начнем с приготовления теста.

Подготовим глубокую миску: в нее просеиваем муку. Делаем углубление по центру. Добавляем 1 чайную ложку соли, половину стакана воды и 1 столовую ложку растительного масла. Сначала замесим ложкой тесто, а затем насыпаем муку на стол и уже месим тесто руками. Месить нужно примерно до семи минут: тогда оно получится эластичным и мягким. После того, как тесто хорошо вымесили, его заворачиваем в пищевую пленку и оставляем на столе. Переходим к начинке. Подготовим свино-говяжий фарш. Мясо можно перекрутить на мясорубке, измельчить ножом на мелкие кусочки, или воспользоваться комбайном. Чистим и моем лук, режем его на небольшие кубики. Морковь мы тоже моем и натираем на крупной терке. Смешиваем свино-говяжий фарш с луком и морковью. Добавляем соль, перец красный и черный молотый перец, воду. Снова смешиваем руками. Переходим к картошке. Ее мы чистим, моем и трем на крупной терке. Можно нарезать мелкой соломкой. Натертый картофель выкладываем на отдельную тарелку. Не солим картофель: так как он и так дает сок очень быстро. Берем тесто, отрезаем небольшой кусочек, присыпаем стол мукой и раскатываем тесто в прямоугольник: как можно тоньше. Оставшееся тесто снова заворачиваем в пленку и оставляем. Теперь нам нужно растопить сливочное масло. И смазать поверхность раскатанного теста этим маслом. Смачиваем руки водой и сверху укладываем фарш тонким слоем. С одного края оставляем место без начинки: примерно 5 см. На фарш таким же тонким слоем укладываем натертый картофель. Солим его. Заворачиваем ханум с мясом от края с начинкой. И защипываем с обеих сторон края. Подготовим форму: ее смазываем растительным маслом. Укладываем образовавшийся ханум на форму. Проделываем то же самое с оставшимся тестом и фаршем. Примерно получается три рулета. Ставим форму на кастрюлю с кипящей водой, и готовим на пару сорок минут — под закрытой крышкой.

Через 40 минут самый вкусный ханум: рулет с мясом на пару — готов! Укладываем на тарелку. Сразу же смазываем заранее растопленным сливочным маслом. Пока блюдо горячее, нарезаем ханум на небольшие кусочки. Присыпаем зеленью! Подать такое блюдо можно с любым соусом. Простое в приготовлении блюдо восточной кухни получилось очень вкусным, нежным, ароматным, с сочной начинкой. Приятного аппетита!

