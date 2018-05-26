Рулетики из говядины с ананасом

Что «любит» говядина? Любит этот ингредиент, чтобы рядом было сладко, пряно и ароматно. Именно поэтому многие повара предпочитают сочетать ее с фруктами и сладкими овощами, такими как болгарский перец или молодая морковь. Мы в свою очередь решили поэкпериментировать с ананасом. А почему бы и нет? Не только же курице он товарищ.
Подавать такие хорошо с овощным салатом или просто на листьях латука: получается не только вкусное, но и эффектное блюдо.
Ингредиенты
- Говядина 180 г
- Ананас 200 г
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Соевый соус 2 ст. л.
- Лимон 0,5 шт.
- Салат латук 50–100 г
- Помидоры черри 3–5 шт.
Приготовление
- Мясо нарежьте тонкими ломтиками и отбейте, посолив и поперчив с обеих сторон.
- Смешайте соевый соус с подсолнечным маслом, окуните в смесь кусочек говядины, хорошенько перемешайте, оправьте мариноваться в холодильник на 1 час.
- Мякоть ананаса разделите на идентичное количество кусочков мяса.
- Выложите кусочек ананаса на край мясного ломтика и заверните, получившийся рулетик проткните шпажкой.
- Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Затем переверните рулетики на другую сторону, готовьте еще в течение 10 минут при той же температуре.
- На широкую тарелку выложите листья салата, помидоры черри и рулетики, сдобрите всё лимонным соком. Готово!
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