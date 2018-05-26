Рулетики из говядины с ананасом

Что «любит» говядина? Любит этот ингредиент, чтобы рядом было сладко, пряно и ароматно. Именно поэтому многие повара предпочитают сочетать ее с фруктами и сладкими овощами, такими как болгарский перец или молодая морковь. Мы в свою очередь решили поэкпериментировать с ананасом. А почему бы и нет? Не только же курице он товарищ.

Подавать такие хорошо с овощным салатом или просто на листьях латука: получается не только вкусное, но и эффектное блюдо.

Ингредиенты Говядина 180 г Ананас 200 г Подсолнечное масло 2 ст. л. Соевый соус 2 ст. л. Лимон 0,5 шт. Салат латук 50–100 г Помидоры черри 3–5 шт.