Четыре вкуса

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Вкуснейшие котлеты из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших котлет, которые понравятся абсолютно всем. 

Перепробовав множество различных вариаций приготовления котлет, я пришла к выводу, что этот — самый идеальный. В них нет ничего лишнего. Радует легкость готовки и доступность продуктов. А результат превосходит все ожидания. Они просто идеальные: нежные, сочные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

  • 500 гр куриного филе
  • 1 репчатый лук
  • 150 гр батона
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 мл молока
  • 1 яйцо
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • панировочные сухари
  • растительное масло

Начинаем процесс

  1. В первую очередь срезаем корочку с батона и замачиваем мякиш в молоке.
  2. Куриное филе вымываем и обсушиваем. Затем нарезаем кусочками.
  3. После чего очищаем репчатый лук и разрезаем его на 4 части.
  4. В чашу блендера укладываем филе, лук, батон и чеснок. Пюрируем все.
  5. Затем перекладываем фарш в отдельную емкость и добавляем яйцо, соль и черный молотый перец. Вымешиваем хорошо.
  6. Теперь формируем небольшие котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.
  7. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем в ней котлеты по 5 минут с каждой стороны. После чего накрываем сковороду крышкой и делаем огонь минимальным.
    Продолжаем жарить котлеты еще 5 минут.
  8. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.

Вкуснейшие котлеты из куриного филе

Приятного аппетита!

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