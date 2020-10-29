Вкуснейшие котлеты из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших котлет, которые понравятся абсолютно всем.
Перепробовав множество различных вариаций приготовления котлет, я пришла к выводу, что этот — самый идеальный. В них нет ничего лишнего. Радует легкость готовки и доступность продуктов. А результат превосходит все ожидания. Они просто идеальные: нежные, сочные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую всем попробовать.
Нужные ингредиенты
- 500 гр куриного филе
- 1 репчатый лук
- 150 гр батона
- 2 зубчика чеснока
- 50 мл молока
- 1 яйцо
- соль и черный молотый перец по вкусу
- панировочные сухари
- растительное масло
Начинаем процесс
- В первую очередь срезаем корочку с батона и замачиваем мякиш в молоке.
- Куриное филе вымываем и обсушиваем. Затем нарезаем кусочками.
- После чего очищаем репчатый лук и разрезаем его на 4 части.
- В чашу блендера укладываем филе, лук, батон и чеснок. Пюрируем все.
- Затем перекладываем фарш в отдельную емкость и добавляем яйцо, соль и черный молотый перец. Вымешиваем хорошо.
- Теперь формируем небольшие котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем в ней котлеты по 5 минут с каждой стороны. После чего накрываем сковороду крышкой и делаем огонь минимальным. Продолжаем жарить котлеты еще 5 минут.
- По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.
Приятного аппетита!
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