Вкуснейшие котлеты из куриного филе

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших котлет, которые понравятся абсолютно всем.

Перепробовав множество различных вариаций приготовления котлет, я пришла к выводу, что этот — самый идеальный. В них нет ничего лишнего. Радует легкость готовки и доступность продуктов. А результат превосходит все ожидания. Они просто идеальные: нежные, сочные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую всем попробовать.

Нужные ингредиенты

500 гр куриного филе

1 репчатый лук

150 гр батона

2 зубчика чеснока

50 мл молока

1 яйцо

соль и черный молотый перец по вкусу

панировочные сухари

растительное масло

Начинаем процесс

В первую очередь срезаем корочку с батона и замачиваем мякиш в молоке. Куриное филе вымываем и обсушиваем. Затем нарезаем кусочками. После чего очищаем репчатый лук и разрезаем его на 4 части. В чашу блендера укладываем филе, лук, батон и чеснок. Пюрируем все. Затем перекладываем фарш в отдельную емкость и добавляем яйцо, соль и черный молотый перец. Вымешиваем хорошо. Теперь формируем небольшие котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем в ней котлеты по 5 минут с каждой стороны. После чего накрываем сковороду крышкой и делаем огонь минимальным. Продолжаем жарить котлеты еще 5 минут. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.

Приятного аппетита!