Четыре вкуса

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Кольца кальмаров в хрустящем кляре

Фото к рецепту: Кольца кальмаров в хрустящем кляре

Ингредиенты

  • 500 гр. кальмаров, нарезанных кольцами
  • соль
  • масло для фритюра
  • для кляра:
  • 100 гр. муки
  • 60 гр. крахмала
  • вода
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Рецепт приготовления

Кальмары посолите по вкусу.

В сотейнике поставьте разогреваться растительное масло.

В небольшой мисочке смешайте муку, крахмал и воду до консистенции блинного теста. Разрыхлитель добавьте самым последим. Кольца кальмаров для начала опустите в кляр, а затем в разогретое масло. Жарить нужно до золотистой корочки.

Кальмары получаются нежные внутри и хрустящие снаружи.

Кушать подано!

Пошаговые фото рецепта

Кольца кальмаров в хрустящем кляре: фото шаг 1Кольца кальмаров в хрустящем кляре: фото шаг 2Кольца кальмаров в хрустящем кляре: фото шаг 3
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