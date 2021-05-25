Кольца кальмаров в хрустящем кляре

Рецепт приготовления

Кальмары посолите по вкусу.

В сотейнике поставьте разогреваться растительное масло.

В небольшой мисочке смешайте муку, крахмал и воду до консистенции блинного теста. Разрыхлитель добавьте самым последим. Кольца кальмаров для начала опустите в кляр, а затем в разогретое масло. Жарить нужно до золотистой корочки.

Кальмары получаются нежные внутри и хрустящие снаружи.

Кушать подано!