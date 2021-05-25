Кольца кальмаров в хрустящем кляре

Ингредиенты
- 500 гр. кальмаров, нарезанных кольцами
- соль
- масло для фритюра
- для кляра:
- 100 гр. муки
- 60 гр. крахмала
- вода
- 1 ч.л. разрыхлителя
Рецепт приготовления
Кальмары посолите по вкусу.
В сотейнике поставьте разогреваться растительное масло.
В небольшой мисочке смешайте муку, крахмал и воду до консистенции блинного теста. Разрыхлитель добавьте самым последим. Кольца кальмаров для начала опустите в кляр, а затем в разогретое масло. Жарить нужно до золотистой корочки.
Кальмары получаются нежные внутри и хрустящие снаружи.
Кушать подано!
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