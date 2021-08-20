Четыре вкуса

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Хашлама

Фото к рецепту: Хашлама

Ингредиенты

  • мясо – 1300 гр
  • помидоры – 500 гр
  • репчатый лук – 300 гр
  • сладкий перец – 300 гр
  • грибы – 300 гр
  • картофель – 1000-1300 гр
  • вино (сухое) – 200-300 мл
  • петрушка – 100 гр
  • чеснок – 45-50 гр.
  • хмели-сунели – 1,5 ч.л.
  • паприка – 1,5 ч.л.
  • зира – 1 ч.л.
  • черный перец – 1 ч.л.
  • кориандр – 1 ч.л.
  • соль

Рецепт приготовления

1. Нарезать крупными кусками мясо и замариновать его:

• добавить все специи

• добавить соль по вкусу

• хорошо все перемешать

2. Отставить пока мясо в сторону

3. Нарезать лук полукольцами (толщина – 4-5 мм)

4. Крупно нарезать грибы, сладкий перец, помидоры, картофель

5. Выложить в казан овощи и мясо слоями:

• 1-й слой – лук

• 2-й слой – мясо

• 3-й слой – грибы

• 4-й слой – сладкий перец

• 5-й слой – помидоры

• 6-й слой – картофель

6. Добавить в казан к овощам и мясу вино

7. Закрыть казан крышкой и готовить на слабом огне 2,5-3 часа (через 30-40 минут после того, как вино закипит, проверить наличие овощного сока – если его недостаточно, добавить воды)

8. Важно! Хашлама не должна сильно кипеть.

Она должна томиться!

9. Крупно нарезать чеснок и петрушку

10. Снять готовую хашламу с огня

11. Сразу же добавить чеснок и петрушку – перемешать

12. Настаивать 15-20 минут

13. При подаче можно присыпать свежим базиликом или шалфеем

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