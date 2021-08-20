Ингредиенты
- мясо – 1300 гр
- помидоры – 500 гр
- репчатый лук – 300 гр
- сладкий перец – 300 гр
- грибы – 300 гр
- картофель – 1000-1300 гр
- вино (сухое) – 200-300 мл
- петрушка – 100 гр
- чеснок – 45-50 гр.
- хмели-сунели – 1,5 ч.л.
- паприка – 1,5 ч.л.
- зира – 1 ч.л.
- черный перец – 1 ч.л.
- кориандр – 1 ч.л.
- соль
Рецепт приготовления
1. Нарезать крупными кусками мясо и замариновать его:
• добавить все специи
• добавить соль по вкусу
• хорошо все перемешать
2. Отставить пока мясо в сторону
3. Нарезать лук полукольцами (толщина – 4-5 мм)
4. Крупно нарезать грибы, сладкий перец, помидоры, картофель
5. Выложить в казан овощи и мясо слоями:
• 1-й слой – лук
• 2-й слой – мясо
• 3-й слой – грибы
• 4-й слой – сладкий перец
• 5-й слой – помидоры
• 6-й слой – картофель
6. Добавить в казан к овощам и мясу вино
7. Закрыть казан крышкой и готовить на слабом огне 2,5-3 часа (через 30-40 минут после того, как вино закипит, проверить наличие овощного сока – если его недостаточно, добавить воды)
8. Важно! Хашлама не должна сильно кипеть.Она должна томиться!
9. Крупно нарезать чеснок и петрушку
10. Снять готовую хашламу с огня
11. Сразу же добавить чеснок и петрушку – перемешать
12. Настаивать 15-20 минут
13. При подаче можно присыпать свежим базиликом или шалфеем
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