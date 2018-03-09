Творожный пирог с брусникой

Продукты для теста:
1.Сметана 200 — 220 гр.
2.Сахар — 100 гр.
3.Яйцо — 2 шт.
4.1 ст. ложка без горки разрыхлителя для теста
5.Мука — 1 ст.
6.Ванильный сахар (щепотка)
7.Сливочное масло — 50 гр.
Продукты для начинки:
1.Творожная масса 500 гр. или творог
2.Сахар — 100 гр.
3.Ванильный сахар (щепотка)
4.Яйцо — 3 шт.
5.Манная крупа — 1 ст.л.
6.Брусника свежая или замороженная 2/3 ст.
А так же нам потребуется мука для присыпания формы и растительное масло для смазывания формы
Способ приготовления:
1.Нам понадобится разъемная форма для выпечки диаметром 26 см. Смазываем ее растительным маслом и присыпаем мукой.
2.Яйца взбить при помощи миксера в пышную пену, затем добавить сахар и ванильный сахар и снова взбить.
3.Далее в тесто следует добавить сметану и растопленное сливочное масло, опять взбиваем миксером.
4.Затем разрыхлитель смешиваем с мукой, просеиваем и всыпаем в тесто, аккуратно перемешать ложкой.
5.Тесто выложить в приготовленную форму.
6.Для начинки творог превращаем в пюре при помощи блендера.
7.Затем к творогу добавляем яйца и сахар, а так же и ванильный сахар (ванилин) и снова взбиваем.
8.Добавить в начинку манную крупу и все хорошенько перемешать.
9.Вылить начинку аккуратно в середину формы.
10.Сверху на пирог выкладываем ягоды брусники и ставим в духовку.
11.Выпекать пирог следует при температуре 200 градусов примерно 40-50 минут.
12.Теперь выключаем духовку и даем пирогу полностью в ней остыть.
Все, пирог готов. Приятного чаепития!
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