Творожный пирог с брусникой

Продукты для теста:

1.Сметана 200 — 220 гр.

2.Сахар — 100 гр.

3.Яйцо — 2 шт.

4.1 ст. ложка без горки разрыхлителя для теста

5.Мука — 1 ст.

6.Ванильный сахар (щепотка)

7.Сливочное масло — 50 гр.

Продукты для начинки:

1.Творожная масса 500 гр. или творог

2.Сахар — 100 гр.

3.Ванильный сахар (щепотка)

4.Яйцо — 3 шт.

5.Манная крупа — 1 ст.л.

6.Брусника свежая или замороженная 2/3 ст.

А так же нам потребуется мука для присыпания формы и растительное масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1.Нам понадобится разъемная форма для выпечки диаметром 26 см. Смазываем ее растительным маслом и присыпаем мукой.

2.Яйца взбить при помощи миксера в пышную пену, затем добавить сахар и ванильный сахар и снова взбить.

3.Далее в тесто следует добавить сметану и растопленное сливочное масло, опять взбиваем миксером.

4.Затем разрыхлитель смешиваем с мукой, просеиваем и всыпаем в тесто, аккуратно перемешать ложкой.

5.Тесто выложить в приготовленную форму.

6.Для начинки творог превращаем в пюре при помощи блендера.

7.Затем к творогу добавляем яйца и сахар, а так же и ванильный сахар (ванилин) и снова взбиваем.

8.Добавить в начинку манную крупу и все хорошенько перемешать.

9.Вылить начинку аккуратно в середину формы.

10.Сверху на пирог выкладываем ягоды брусники и ставим в духовку.

11.Выпекать пирог следует при температуре 200 градусов примерно 40-50 минут.

12.Теперь выключаем духовку и даем пирогу полностью в ней остыть.

Все, пирог готов. Приятного чаепития!