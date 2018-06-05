Капуста с яблоками

Когда на рынке только появляется молодая капуста, многие хозяйки спешат купить ее, чтобы приготовить вкусный овощной салат. И правда, стоит добавить кусочки огурцов и помидоров, заправить любимыми специями и небольшим количеством оливкового масла — и сытный ужин из картофеля и мяса никому не нужен.
Сегодня число людей, которые предпочитают именно такую капусту, сокращается. Всё дело в том, что листья этого овоща достаточно твердые и салаты получаются не такими вкусными. А что если протушить нашинкованную капусту? Есть один особый способ, которым редакция «Со Вкусом» уже давно хочет поделиться.
Ингредиенты
- Капуста краснокочанная 1,5 кг
- Сахар 200 г
- Сливочное масло 100 г
- Бекон 100 г
- Яблоко 4 шт.
- Красное вино 300 мл
- Красный винный уксус 3 ст. л.
- Апельсиновая цедра 3 ст. л.
- Соль по вкусу
- Изюм 100 г
Приготовление
- Удалите жесткие верхние листья капусты. Тонко нашинкуйте овощ.
- Разрежьте яблоки на 8 частей.
- Нарежьте бекон кусочками. Обжаривайте на медленном огне 4 минуты.
- Возьмите большую кастрюлю. На дно выложите четвертую часть капусты, третью часть яблок, третью часть изюма, примерно половину бекона. Посыпьте цедрой, солью, а также сахаром. Продолжайте выкладывать слои, пока не закончатся продукты.
- Влейте в емкость вино и уксус.
- Поставьте емкость на огонь. Доведите жидкость в ней до кипения, уменьшите огонь и готовьте 90 минут, накрыв всё крышкой. Каждые 20 минут помешивайте и при необходимости подливайте воду.
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