Капуста с яблоками

Когда на рынке только появляется молодая капуста, многие хозяйки спешат купить ее, чтобы приготовить вкусный овощной салат. И правда, стоит добавить кусочки огурцов и помидоров, заправить любимыми специями и небольшим количеством оливкового масла — и сытный ужин из картофеля и мяса никому не нужен.

Речь идет именно о белокочанной капусте, а вот с краснокочанной всё обстоит немного иначе.

Сегодня число людей, которые предпочитают именно такую капусту, сокращается. Всё дело в том, что листья этого овоща достаточно твердые и салаты получаются не такими вкусными. А что если протушить нашинкованную капусту? Есть один особый способ, которым редакция «Со Вкусом» уже давно хочет поделиться.

Ингредиенты Капуста краснокочанная 1,5 кг Сахар 200 г Сливочное масло 100 г Бекон 100 г Яблоко 4 шт. Красное вино 300 мл Красный винный уксус 3 ст. л. Апельсиновая цедра 3 ст. л. Соль по вкусу Изюм 100 г

Приготовление Удалите жесткие верхние листья капусты. Тонко нашинкуйте овощ. Разрежьте яблоки на 8 частей. Нарежьте бекон кусочками. Обжаривайте на медленном огне 4 минуты. Возьмите большую кастрюлю. На дно выложите четвертую часть капусты, третью часть яблок, третью часть изюма, примерно половину бекона. Посыпьте цедрой, солью, а также сахаром. Продолжайте выкладывать слои, пока не закончатся продукты. Влейте в емкость вино и уксус. Поставьте емкость на огонь. Доведите жидкость в ней до кипения, уменьшите огонь и готовьте 90 минут, накрыв всё крышкой. Каждые 20 минут помешивайте и при необходимости подливайте воду.

Очень необычный подход к тушению капусты, согласны? Тут и яблоки, и изюм, и красное вино. Особый вкус и аромат гарантированы. Стоит попробовать всего один раз, чтобы влюбиться в тушеную краснокочанную капусту.