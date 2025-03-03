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Четыре вкуса

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Прекрасная пицца с ветчиной и колбасой

Фото к рецепту: Пицца с колбасой и ветчиной

Ингредиенты

  • тесто:
  • теплая вода - 400 мл
  • сухие дрожжи - 8 г
  • сахар - 1 ст.л. без горки
  • соль - 1.5 ч.л. без горки
  • мука - 640 г
  • оливковое масло - 60 мл
  • начинка:
  • сыр сулугуни 250 г
  • сыр моцарела 300 г
  • сервелат варено-копченый - 250 г
  • ветчина - 250 г
  • помидоры - 2 шт.
  • красный болгарский перец - 1 шт.
  • маслины - 50 г
  • кетчуп - 6 ст. л.
  • сухой базилик - 4 ч.л.
  • для работы с тестом:
  • манка - 100 г

Рецепт приготовления

В теплую воду добавляем сухие быстродействующие дрожжи, соль, сахар и 3 ст.л просеянной муки, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей.

Через это время получается пышная пористая масса.

Просеиваем в два этапа муку и замешиваем тесто.

Как только тесто начало собираться в ком, добавляем оливковое масло и уже окончательно замешиваем тесто, не меньше 5 минут.

Тесто кладем в миску (смазанную растительным маслом) затягиваем пищевой пленкой и отправляем на расстойку в теплое место (без сквозняков) на 2 часа.

Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе “Йогурт” 1 час.

Пока тесто на расстойке, подготавливаю ингредиенты для начинки.

Колбасу и ветчину нарезаем кружочками, затем ветчину нарезаем на полоски.

Болгарский перец нарезаем соломкой, а помидоры тонкими кружочками.

Два вида сыра натираем на крупной терке.

Маслины без косточек нарезаем кольцами.

После того, как тесто увеличилось в объеме в 3 раза, достаем его, обминаем и делим на 4 равные части.

Данное количество рассчитано на 4 пиццы по 30 см.

Каждую часть теста обминаем и формуем шарик.

Три шарика накрываем пищевой пленкой, а из одного делаем основу для пиццы.

Коврик для выпечки присыпаем манкой, кладем тесто и руками формуем основу диаметром 30 см.

Бортики смачиваем водой и присыпаем манкой.

Собираем пиццу: основу смазываем томатным кетчупом, выкладываем два вида сыра, колбасу, ветчину, помидоры и сверху присыпаем небольшим количеством сыра.

Приправляем сухим базиликом.

Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 10-15 минут.

За это время разогреваем духовку на максимальной температуре. У меня 220 гр.

Заготовку отправляем выпекаться на 15 минут верх низ.

Если у Вас температура будет больше, то пицца будет выпекаться быстрее, ориентируйтесь по бортикам пиццы.

Готовую пиццу перекладываем на решетку или деревянную доску, дополнительно я приправляю жидкими специями “Базилик” сразу же нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!

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