Прекрасная пицца с ветчиной и колбасой

Ингредиенты
- тесто:
- теплая вода - 400 мл
- сухие дрожжи - 8 г
- сахар - 1 ст.л. без горки
- соль - 1.5 ч.л. без горки
- мука - 640 г
- оливковое масло - 60 мл
- начинка:
- сыр сулугуни 250 г
- сыр моцарела 300 г
- сервелат варено-копченый - 250 г
- ветчина - 250 г
- помидоры - 2 шт.
- красный болгарский перец - 1 шт.
- маслины - 50 г
- кетчуп - 6 ст.
- сухой базилик - 4 ч.л.
- для работы с тестом:
- манка - 100 г
Рецепт приготовления
В теплую воду добавляем сухие быстродействующие дрожжи, соль, сахар и 3 ст.л просеянной муки, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для активации дрожжей.
Через это время получается пышная пористая масса.
Просеиваем в два этапа муку и замешиваем тесто.
Как только тесто начало собираться в ком, добавляем оливковое масло и уже окончательно замешиваем тесто, не меньше 5 минут.
Тесто кладем в миску (смазанную растительным маслом) затягиваем пищевой пленкой и отправляем на расстойку в теплое место (без сквозняков) на 2 часа.
Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе “Йогурт” 1 час.
Пока тесто на расстойке, подготавливаю ингредиенты для начинки.
Колбасу и ветчину нарезаем кружочками, затем ветчину нарезаем на полоски.
Болгарский перец нарезаем соломкой, а помидоры тонкими кружочками.
Два вида сыра натираем на крупной терке.
Маслины без косточек нарезаем кольцами.
После того, как тесто увеличилось в объеме в 3 раза, достаем его, обминаем и делим на 4 равные части.
Данное количество рассчитано на 4 пиццы по 30 см.
Каждую часть теста обминаем и формуем шарик.
Три шарика накрываем пищевой пленкой, а из одного делаем основу для пиццы.
Коврик для выпечки присыпаем манкой, кладем тесто и руками формуем основу диаметром 30 см.
Бортики смачиваем водой и присыпаем манкой.
Собираем пиццу: основу смазываем томатным кетчупом, выкладываем два вида сыра, колбасу, ветчину, помидоры и сверху присыпаем небольшим количеством сыра.
Приправляем сухим базиликом.
Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 10-15 минут.
За это время разогреваем духовку на максимальной температуре. У меня 220 гр.
Заготовку отправляем выпекаться на 15 минут верх низ.
Если у Вас температура будет больше, то пицца будет выпекаться быстрее, ориентируйтесь по бортикам пиццы.
Готовую пиццу перекладываем на решетку или деревянную доску, дополнительно я приправляю жидкими специями “Базилик” сразу же нарезаем и подаем к столу.
Кушать подано!
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