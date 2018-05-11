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Четыре вкуса

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Вишневый маринад для шашлыка

Вишневый маринад для шашлыка

Одно из основных условий приготовления действительно вкусного шашлыка — правильно подобранный маринад. Кому-то нравится, когда мясо хорошенько натерто специями, кому-то же больше удовольствия приносит шашлык, замаринованный с простым репчатым луком, солью и черным молотым перцем.

Мы хотим, чтобы у вас была возможность перепробовать все виды маринадов и выбрать для себя самый удачный, поэтому делимся рецептом необычной вишневой смеси для шашлыка. Благодаря сухому красному вину мясо быстро размягчается и обогащается кисло-сладкими вкусовыми нотками.

Ингредиенты

    Свинина 3 кг
    Паприка 1 ст. л.
    Вишневый сок 200 мл
    Красное вино 100 мл

Приготовление

  1. Тщательно промойте и обсушите с помощью бумажных полотенец мясо. Поместите его в глубокую посуду.
  2. Оботрите свинину паприкой и оставьте на 20 минут.
  3. В емкость с мясом влейте вишневый сок и красное сухое вино. Накройте посуду крышкой или пищевой пленкой и поместите в холодильник на 1,5 часа.
Этого времени хватит, чтобы мясо стало мягким и сочным, дольше мариновать свинину не стоит.
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