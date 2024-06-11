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Четыре вкуса

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Рецепт очень вкусной хашламы

Фото к рецепту: Хашлама по старому рецепту

Ингредиенты

бараньи рёбра – 900 г

морковь – 250 г

репчатый лук – 250 г

болгарский перец – 400 г

курдючный жир – 50 г

вода – 1,5-2 л

чеснок – 6 зуб

зира – 1 ч.л.

красный острый перец

кориандр – 1,5 ч.л.

соль

кинза – 1 большой пучок (100 г)

Рецепт приготовления

Курдючное сало нарезаем средним кубиком.

Разогреваем вок.

Выкладываем туда курдючное сало и вытапливаем из него жир.

Шкварки убираем, чтобы они не горели, а в раскаленный жир закладываем рёбрышки.

Бараньи рёбра заранее помыть и порубить на небольшие куски длиной примерно 4-5 см.

Выкладываем рёбрышки в один слой.

Обжариваем рёбрышки с каждой стороны до золотистой корочки.

Когда рёбрышки обжарилась, заливаем их кипятком, чтобы он полностью покрывал мясо.

Можно вместо воды использовать бараний бульон.

Добавить соль и специи.

Теперь накрываем крышкой и готовим на среднем огне 30 минут.

А мы тем временем подготавливаем остальные ингредиенты.

Лук нарезаем четверть кольцами.

Так как у меня морковка крупная, тоже нарезаю четверть кольцами.

Довольно крупным кубиком нарезаем сладкий болгарский перец.

Через 30 добавляем к мясу лук.

Перемащиваем.

Накрываем крышкой и готовим до тех пор, пока мясо не станет мягким.

У меня от момента, когда я в вок налил воду, мясо приготовилось через полтора часа.

Когда мясо сварилось, добавляем морковь.

Накрываем крышкой и готовим ровно 7 минут.

Затем добавляем болгарский перец.

Накрываем крышкой и готовим ровно 5 минут.

Затем выключаем плиту.

Добавляем чеснок нарезанный тонкими пластинками и рубленую кинзу.

Перемешиваем.

Даём настояться 10 минут.

Кушать подано!

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