Рецепт очень вкусной хашламы

Ингредиенты
бараньи рёбра – 900 г
морковь – 250 г
репчатый лук – 250 г
болгарский перец – 400 г
курдючный жир – 50 г
вода – 1,5-2 л
чеснок – 6 зуб
зира – 1 ч.л.
красный острый перец
кориандр – 1,5 ч.л.
соль
кинза – 1 большой пучок (100 г)
Рецепт приготовления
Курдючное сало нарезаем средним кубиком.
Разогреваем вок.
Выкладываем туда курдючное сало и вытапливаем из него жир.
Шкварки убираем, чтобы они не горели, а в раскаленный жир закладываем рёбрышки.
Бараньи рёбра заранее помыть и порубить на небольшие куски длиной примерно 4-5 см.
Выкладываем рёбрышки в один слой.
Обжариваем рёбрышки с каждой стороны до золотистой корочки.
Когда рёбрышки обжарилась, заливаем их кипятком, чтобы он полностью покрывал мясо.
Можно вместо воды использовать бараний бульон.
Добавить соль и специи.
Теперь накрываем крышкой и готовим на среднем огне 30 минут.
А мы тем временем подготавливаем остальные ингредиенты.
Лук нарезаем четверть кольцами.
Так как у меня морковка крупная, тоже нарезаю четверть кольцами.
Довольно крупным кубиком нарезаем сладкий болгарский перец.
Через 30 добавляем к мясу лук.
Перемащиваем.
Накрываем крышкой и готовим до тех пор, пока мясо не станет мягким.
У меня от момента, когда я в вок налил воду, мясо приготовилось через полтора часа.
Когда мясо сварилось, добавляем морковь.
Накрываем крышкой и готовим ровно 7 минут.
Затем добавляем болгарский перец.
Накрываем крышкой и готовим ровно 5 минут.
Затем выключаем плиту.
Добавляем чеснок нарезанный тонкими пластинками и рубленую кинзу.
Перемешиваем.
Даём настояться 10 минут.
Кушать подано!
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