Отменный суп с чесночными галушками

Ингредиенты
для бульона:
вода - 4 л.
четверть куриная - 1 шт.
карбонад ( стейк) куриный - 2 шт.
лавровый лист - 4 шт.
перец черный горошком - 5 шт.
лук - 1 шт.
соль
для заправки:
морковь - 1 шт.
лук - 1 шт.
тесто для галушек:
яйца - 2 шт.
мука - 140 г
вода - 1 ст.л.
масло растительное - 1 ст.л.
соль - щепотка.
начинка для галушек:
чеснок - 5 зубчиков.
итальянские травы - 1 ч.л.
масло растительное - 30 мл
для супа:
картофель - 6 шт.
сахар - 1 ч.л.
зелень
Рецепт приготовления
Для куриного бульона: в воду кладу куриное мясо, лавровый лист, перец черный горошком и целую луковицу, варю около часа, солю по вкусу.
Для заправки: морковь натираю на крупной терке, лук нарезаю на кубики, обжариваю до готовности на растительном масле.
Тесто для галушек: в глубокую миску вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, перемешиваю, добавляю 1 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. воды, перемешиваю, добавляю муку частями, замешиваю вилкой, а затем рукой.
Тесто кладу в пищевую пленку.
Для чесночной начинки: измельчаю чеснок, к чесноку добавляю щепотку соли, итальянские травы и растительное масло 30 мл., все хорошо перемешиваю.
Когда бульон готов, кладу картофель нарезанный на средние кусочки и варю 20 минут.
Готовое вареное мясо, достаю с бульона и обираю от кости.
Тесто раскатываю, кладу чесночную начинку на тесто и распределяю по всему тесту, затем сворачиваю в плотную колбаску, края смазываю водой и скрепляю.
Нарезаю галушки по пол сантиметра.
В кипящий суп кладу заправку, добавляю вареное куриное мясо, которое я заранее обобрала, кладу галушки по одной, чтобы не слиплись, хорошо мешаю и варю еще 10 минут, добавляю итальянские травы, чайную ложку сахара, пробую на соль.
В готовый суп добавляю измельченную зелень.
Кушать подано!
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