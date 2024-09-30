Отменный суп с чесночными галушками

для бульона:

вода - 4 л.

четверть куриная - 1 шт.

карбонад ( стейк) куриный - 2 шт.

лавровый лист - 4 шт.

перец черный горошком - 5 шт.

лук - 1 шт.

соль

для заправки:

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

тесто для галушек:

яйца - 2 шт.

мука - 140 г

вода - 1 ст.л.

масло растительное - 1 ст.л.

соль - щепотка.

начинка для галушек:

чеснок - 5 зубчиков.

итальянские травы - 1 ч.л.

масло растительное - 30 мл

для супа:

картофель - 6 шт.

сахар - 1 ч.л.

зелень

Для куриного бульона: в воду кладу куриное мясо, лавровый лист, перец черный горошком и целую луковицу, варю около часа, солю по вкусу.

Для заправки: морковь натираю на крупной терке, лук нарезаю на кубики, обжариваю до готовности на растительном масле.

Тесто для галушек: в глубокую миску вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, перемешиваю, добавляю 1 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. воды, перемешиваю, добавляю муку частями, замешиваю вилкой, а затем рукой.

Тесто кладу в пищевую пленку.

Для чесночной начинки: измельчаю чеснок, к чесноку добавляю щепотку соли, итальянские травы и растительное масло 30 мл., все хорошо перемешиваю.

Когда бульон готов, кладу картофель нарезанный на средние кусочки и варю 20 минут.

Готовое вареное мясо, достаю с бульона и обираю от кости.

Тесто раскатываю, кладу чесночную начинку на тесто и распределяю по всему тесту, затем сворачиваю в плотную колбаску, края смазываю водой и скрепляю.

Нарезаю галушки по пол сантиметра.

В кипящий суп кладу заправку, добавляю вареное куриное мясо, которое я заранее обобрала, кладу галушки по одной, чтобы не слиплись, хорошо мешаю и варю еще 10 минут, добавляю итальянские травы, чайную ложку сахара, пробую на соль.

В готовый суп добавляю измельченную зелень.

Кушать подано!