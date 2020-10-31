Сало в рассоле (холодный способ)

Этот рецепт понравится всем, кто любит сало. Конечно же, в вашей семье уже есть рецепт его приготовления. Мы просто расскажем вам свой, возможно он также станет популяре и у вас. Сало по нему готовится очень просто, а результат всегда просто великолепный.

Необходимые продукты

1.5 килограмма сала или пузанины

1 головка чеснока

1 литр воды

150 грамм соли 2 лавровых листа

5 горошин душистого перца

1 чайная ложка семян кориандра

пол чайной ложки душистого перца

Начинаем приготовление

Пузанину промываем и сушим бумажным полотенцем. Приготовим рассол. В кастрюлю вливаем воду, добавляем лавровый лист, соль, весь перец и кориандр. Все перемешиваем до растворения соли, ставим на плиту и доводим до кипения. Потом оставляем рассол до полного остывания. Чеснок очищаем и нарезаем крупными дольками. Сало разрезаем на крупные куски. Берем контейнер, на дно кладем чеснок. сверху сало. Затем снова чеснок и снова сало. Все заливаем рассолом, накрываем тарелкой и ставим гнет. В таком виде оставляем сало при комнатной температуре на 2 дня. Через отведенное время сало накрываем крышкой убираем в холодильник на 1-2 суток. Затем достаем его из рассола, обсушиваем полотенцем и храним в таком виде в сухом контейнере в холодильнике до 1 недели. Готовое сало можно подавать к столу.

Приятного аппетита!