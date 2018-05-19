Домашний молочно-шоколадный десерт

Я долго искала рецепт домашней нутеллы, но методы проб и ошибок не удовлетворяли меня на 100%. Я хотела добиться именно того, потрясающе любимого вкуса Нутеллы.
Шоколадно-молочная паста по этому рецепту удалась на славу, не просто удалась, а повергла меня в настоящее удовольствие от вкуса!
Я всем, всем рекомендую попробовать обязательно. То, что будет вкусно я гарантирую!
Ингредиенты:
- 150 мл. воды
- 150 грамм сахара
- 60 грамм сливочного масла
- 150 грамм сухого молока
- 3-4 ст. л. растопленного черного шоколада
Приготовление:
- Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения.
- Добавьте сливочное масло, и периодически помешивая (деревянной ложкой или силиконовой лопаткой) готовим на среднем огне 5 минут.
- Снимите массу с огня и остудите.
- Затем добавьте сухое молоко, перемешайте до однородности.
- На водяной бане растопите черный шоколад.
- Разделите молочную смесь на две части, в одну часть добавьте растопленный шоколад.
- Наполните банку одновременно наливая с двух емкостей, мы получим красивый рисунок из белой и шоколадной массы.
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