Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

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Домашний молочно-шоколадный десерт

Я долго искала рецепт домашней нутеллы, но методы проб и ошибок не удовлетворяли меня на 100%. Я хотела добиться именно того, потрясающе любимого вкуса Нутеллы.

Шоколадно-молочная паста по этому рецепту удалась на славу, не просто удалась, а повергла меня в настоящее удовольствие от вкуса!

Я всем, всем рекомендую попробовать обязательно. То, что будет вкусно я гарантирую!

Ингредиенты:

  • 150 мл. воды
  • 150 грамм сахара
  • 60 грамм сливочного масла
  • 150 грамм сухого молока
  • 3-4 ст. л. растопленного черного шоколада

Приготовление:

  1. Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения.
  2. Добавьте сливочное масло, и периодически помешивая (деревянной ложкой или силиконовой лопаткой) готовим на среднем огне 5 минут.
  3. Снимите массу с огня и остудите.
  4. Затем добавьте сухое молоко, перемешайте до однородности.
  5. На водяной бане растопите черный шоколад.
  6. Разделите молочную смесь на две части, в одну часть добавьте растопленный шоколад.
  7. Наполните банку одновременно наливая с двух емкостей, мы получим красивый рисунок из белой и шоколадной массы.
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