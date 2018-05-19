Домашний молочно-шоколадный десерт

Я долго искала рецепт домашней нутеллы, но методы проб и ошибок не удовлетворяли меня на 100%. Я хотела добиться именно того, потрясающе любимого вкуса Нутеллы.

Шоколадно-молочная паста по этому рецепту удалась на славу, не просто удалась, а повергла меня в настоящее удовольствие от вкуса!

Я всем, всем рекомендую попробовать обязательно. То, что будет вкусно я гарантирую!

Ингредиенты:

150 мл. воды

150 грамм сахара

60 грамм сливочного масла

150 грамм сухого молока

3-4 ст. л. растопленного черного шоколада

Приготовление: