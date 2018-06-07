Голод позволяет удалить старый клеточный мусор

Кратковременная голодовка оборачивается для иммунитета двойной пользой: во-первых, исчезают старые, повреждённые клетки, во-вторых, активируются стволовые клетки крови, восполняющие клеточный запас иммунной системы.

О пользе голода вы можете узнать не только из эзотерических практик, посвящённых «единству духовного и телесного», но и из традиционных научных статей.

Долгое время все считали, что голодание действует на организм через белок сиртуин

Исследователи давно убедились в том, что голод (или, по крайней мере, умеренная калорийность пищи) тормозит развитие многих болезней и увеличивает продолжительность жизни. Правда, как именно голодание приносит пользу, что за механизмы тут задействованы, до конца выяснить пока не удаётся.

Потом в роли этого белка усомнились, однако в прошлом году исследователям из Вашингтонского университета в Сент-Луисе как будто удалось доказать, что сиртуин действительно связан и с увеличением продолжительности жизни, и с умеренностью в еде. Есть данные, что продолжительность жизни увеличивается под воздействием белка FGF-21, который иногда называют «гормоном голода».

С другой стороны, исследователи из Университета Алабамы в Бирмингеме, изучавшие связь голода и болезни Альцгеймера, обнаружили, что умеренность в калориях тормозит развитие болезни с помощью белка под названием грелин, который тоже известен под названием «гормона голода».

В недавней статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, Вальтер Лонго (Valter Longo) вместе с коллегами из Университета Южной Калифорнии описывают ещё один положительный клеточно-физиологический эффект от голодания – оказывается, с его помощью можно обновить свой иммунитет. Голодание в данном случае имеется в виду самое настоящее: эксперимент длился полгода, и за это время подопытным мышам время от времени устраивали 2-4-дневные периоды вообще без еды. Количество лейкоцитов у них в крови падало, но, когда животные снова начинали есть, уровень иммунных клеток возрастал.

Понятно, почему клетки исчезали: голод заставлял тратить запасы питательных веществ, но при этом он ещё и «съедал» старые иммунные клетки. Такие лейкоциты уже настолько плохо себя чувствовали, что не могли адекватно работать, и потому в условиях дефицита питательных веществ лучше всего было просто их переварить. Однако исчезновение старых, полусломанных иммунных клеток, запускало сигнальный путь, который активировал стволовые клетки крови. В них активировалась регенеративная программа, и они начинали делиться и генерировать новые лейкоциты, которые, понятно, были лучше прежних.

То есть с помощью серии кратковременных голодовок можно было убить сразу двух зайцев: удалить старый клеточный мусор и заменить его новыми клетками. Одновременно уменьшался уровень белка IGF-1, который, как показали предыдущие эксперименты, связан со старением и появлением злокачественных опухолей.

Одними мышами исследователи не ограничились: они провели такой же эксперимент с несколькими онкобольными, которым предстояла химиотерапия. Лекарства от рака убивают опухолевые клетки, но при этом бьют и по нормальным клеткам. Из-за этого страдают многие системы организма, в том числе и иммунитет. Оказалось, трёхдневное голодание смягчает побочный эффект от химиотерапии – иммунная система переносила её лучше, чем без голодовки. Очевидно, всё дело было в активности стволовых клеток, которые своевременно заменяли лейкоциты, испорченные противораковыми лекарствами.

Авторы работы полагают, что такое обновление иммунитета можно использовать при самых разных заболеваниях, от возрастной иммунной недостаточности до СПИДа. Скорее всего, одной лишь иммунной системой тут дело не ограничивается, и с помощью голода можно обновлять и другие ткани и органы.