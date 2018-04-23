Разбор для въедливых: из чего состоит любимая еда

Покупая продукты, мы обращаем внимание на срок годности. Но время от времени все же терзаемся вопросом, из чего состоит еда, которую мы купили? Попытаемся разобраться в полезном, и не очень, составе всеми любимых «деликатесов». Возможно, удивимся. Но… это не повод отказываться от этих продуктов. Возьмем на заметку несколько рекомендаций правильного выбора пищевых продуктов.

Фруктовый Йогурт

Очень популярен среди худеющих. Доля фруктов – 1–5% от массы наполнителя. Регуляторы кислотности, крахмал и красители, сахар и ароматизаторы – неотъемлемая часть такого йогурта. Модифицированный крахмал, желатин (повышает вязкость и сохраняет консистенцию), альгинат натрия (добавка Е401), камедь используются как стабилизаторы.

К слову: Приемлемые компоненты йогурта – молоко цельное, анаэробные/молочнокислые бактерии (концентрация активных культур указывается для конечного срока годности). Допустимы сливки и молочная сыворотка.

Хлопья Кукурузные

Из чего состоит еда, вроде кукурузных хлопьев? Состоят они из крупы кукурузной, сахара, соли, добавок. Бывает производители «подслащивают» хлопья кукурузным сиропом, содержащим много фруктозы. Как компонент, в составе «сухого завтрака» может присутствовать пальмовое масло.

К слову: Не рекомендуется давать детям хлопья для ежедневного завтрака из-за высокого содержания крахмала в кукурузной крупе и сахара. Самыми сладкими являются глазированные и фруктовые хлопья.

Kолбаса Вареная

Почти наполовину «варенка» состоит из белковой эмульсии (40–60%). Это масса из костной муки и измельченных субпродуктов. Чем выше сорт и класс продукта, тем меньше в нем сои и эмульсии, а больше мяса. Добавка консервантов, эмульгаторов, ароматизаторов в «колбасную массу» позволяют улучшить вкусовые качества и товарный вид, продлевают срок реализации продукта.

К слову: Покупая «варенку» для ребенка, выбирайте продукт в натуральной оболочке. Лучше отварите колбасу. Это избавит от «пищевой химии» и лишней соли.

Палочки Крабовые

Состоят из рыбного фарша (сурими). Филе дешевой рыбы очищают. Тщательно его промывают для удаления рыбного запаха. Перемалывают. Фарш готов. Соевый белок и растительное масло, соль и сахар, красители (кармин) и добавки вкуса – в числе других компонентов продукта.

К слову: При сгибании размороженных палочек высокого качества, они не ломаются и легко разворачиваются лентой. Если продукт быстро ломается при сгибе – значит в нем много крахмала.

Кетчуп

Из чего состоит еда, вроде кетчупов и соусов? Это концентрат, состоящий из томатов и крахмала. Объем помидоров варьируется от 6 до 10% и зависит от класса продукта. Некоторые рецепты предусматривают добавку в концентрат яблок или слив. Жидким компонентом чаще всего выступает кукурузный сироп – консервант для вязкости.

К слову: Выбирая кетчуп, остановитесь на продукте, маркированном как «Класс Экстра».

Чипсы Картофельные

Сырье для производства чипсов – восстановленный картофель, напоминающий порошкообразную массу. Технология предусматривает добавку крахмала, кукурузной или рисовой муки. Термообработка «накапливает» в картофельном лакомстве канцерогенный акриламид. Некоторые марки чипсов содержат такой «яд» во много раз превышающий допустимую норму в 0,2 мкг/кг.

К слову: Технологическим процессом предусмотрено, что чипсы из обычного сырого картофеля жарят, поэтому они «сильно масляные». Из восстановленного картофеля – почти всегда запекают.

Молоко Сгущенное

Получают его, выпаривая жидкость из молока. Основные компоненты любимой еды сладкоежек – сырое коровье молоко (сливки), вода питьевая и сахар. Как антиокислитель используют аскорбиновую кислоту. В качестве стабилизаторов, предусмотренные ГОСТом – натриево-калиевые производные. Больше ничего! Используя «свои технологии», недобросовестные производители снижают содержание молока, вводят растительные жиры и загустители, обеспечивая нужную жирность и вязкость продукта.

К слову: Изготовленный строго по ГОСТУ молочный продукт, имеет маркировочное наименование – «Цельное сгущенное молоко с сахаром», «Обезжиренное сгущенное молоко с сахаром», «Сгущенные сливки с сахаром». Сколько «левых» добавок и какие именно присутствуют в продукте с подобными названиями – доподлинно неизвестно.

Белый Шоколад

В нем нет тертого какао – одного из основных компонентов шоколада. Поэтому технически – это кондитерское изделие. Какао-масло – еще один основной «шоколадный компонент» производители часто заменяют пальмовым или кокосовым маслом, маслом ши, что придает продукту «мыльный» (салистый) вкус. В числе других добавок – эмульгатор, обеспечивающий образование эмульсий из несмешивающихся жидкостей (лецитин); ароматизаторы.

К слову: Если отломить кусочек от плитки настоящего шоколада, слышен сухой резкий треск, продукт не крошится. На изломе – цвет матовый. Тает в руках.

Паста Орехово-шоколадная

Масло растительного происхождения – один из головных компонентов при производстве лакомства. Фаворитом многих производителей является пальмовое масло. В сладкую шоколадно-ореховую массу добавляют ароматизаторы и ванилин, используют загустители и эмульгаторы для достижения необходимой консистенции продукта.

К слову: Орехово-шоколадная паста без видимых белых прослоек имеет большую концентрацию пальмового масла и меньшую – какао. Отдайте предпочтение такому продукту.

«Продуктовый выбор»: несколько практичных советов в помощь

Когда вы задумываетесь перед покупкой из чего состоит еда, то главный принцип выбора – мало компонентов, больше натуральности. О пищевых добавках, которых следует остерегаться «Еда и фигура» рассказывала здесь.

Этикетки с надписью типа «Сгущенка Вареная», «Продукт Молочный с сахаром», «Молоко Сгущенное» свидетельствуют не о разнообразии ассортимента, а говорят о том, что продукт не соответствует общепринятым стандартам. И готовился он с использованием всевозможных добавок и фальсификатов натурпродукта.

Наличие сахара может обозначаться компонентами патока или меласса, наименованиями с окончаниями на «оза»: сорбоза, декстроза. Искусственные аналоги – сахарин (Е954); ксилит (Е967); добавки, начинающиеся с обозначения Е9.

Будем внимательны к любимой еде.