Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 713 подписчиков

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Абрикосовый сорбет с игристым вином

«Я верю, что самое главное на свете — это быть счастливым. Счастье. Невзыскательное, как бокал шоколада, или непростое, как сердце. Горькое. Сладкое. Настоящее». Джоанн Харрис, "Шоколад". А вы сами, храните ли в сердце сладкие воспоминания, сопровождавшие моменты щемящего счастья? Остановиться на мгновение, вдохнуть полной грудью счастье и выдохнуть благодарность - это мой рецепт на каждый день.

И абрикосовый сорбет прекрасно с ним сочетается.

Каждое утро я начинаю с написания речи для моей будущей церемонии "Оскара". Не скажу, чтобы я хоть раз снялась где-то кроме одного залетного клипа Валерия Леонтьева в далеком 89-м, но все же эту привычку не оставляю уже несколько месяцев. Дело в том, что «спасибо маме и съемочной группе» - это не просто слова. Благодарность - это генератор чудес, доказанный квантовой физикой. Все хорошее, что происходит с нами, дано нам для счастья, а все сомнительное - для преодоления и совершенствования на пути к счастью, которое мы прямо сейчас не в состоянии воспринять. Наука объясняет, что благодарности притягивают чудеса с помощью живительных колебаний молекул - они же плацебо, они же волшебство. Поэтому каждое утро я пишу развернутое цветастое спасибо мирозданию - за все, что принес вчерашний день, а особенно за то, что далось труднее всего.

Сколько истинных моментов мы пропускаем в будничной суете. Спасибо за опоздавший трамвай, ведь в следующем, быть может, едет ваша будущая жена. Спасибо за застрявший лифт, ведь в ожидании спасателей вы написали в голове блестящий бизнес-план. Спасибо слезам, они смывают грусть с души. Спасибо дождю, ведь он поливает ваши гортензии. Спасибо сейчас, а не когда-нибудь, когда развеются тучи.

А сегодня спасибо летит моей подруге Анне, которая знает миллион летних десертов. Мой любимый среди ее рецептов - абрикосовый сорбет. Готовлю его для себя и гостей, храню в морозилке как энергетический эликсир. Абрикосы, эти кусочки солнца, бликуют в пузырьках игристого муската и шипят, тая на языке. Не бойтесь угощать детей - при кипении алкоголь испаряется в считаные секунды. Сладости вам и сил!

Ингредиенты:

  • 700 г абрикосов
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 стакана сладкого игристого вина
  • 2 широких полосочки лимонной цедры
  • 1 щепотка соли

Как готовить:

  1. Подготовьте одну кастрюлю с кипящей водой и другую с ледяной водой.
  2. Надрежьте кожицу абрикоса знаком X, опустите на 20 секунд в кипящую воду и сразу в холодную. Снимите кожицу - теперь она сойдет очень легко.
  3. Разрежьте каждый фрукт надвое и выньте косточку.
  4. Смешайте в кастрюле игристое вино, сахар, лимонную цедру и соль.
  5. Доведите до кипения.
  6. Уменьшите огонь и оставьте под крышкой на 10 минут.
  7. Снимите с огня и остудите.
  8. Уберите полосочки лимонной цедры.
  9. Вылейте смесь в блендер и взбивайте до однородности.
  10. Процедите смесь через сито.
  11. Залейте в формы для мороженого, если любите эскимо, или в обычные фарфоровые или стеклянные креманки.

Постарайтесь дождаться, когда сорбет застынет. И не забудьте поблагодарить вселенную за это съедобное счастье.

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
наверх