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Четыре вкуса

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Простой пирог с ревенем

Простой пирог с ревенем

Если увидите в продаже на рынке длинные мясистые стебли с розоватым оттенком — берите, даже не раздумывайте! Пришла пора ревеня, а это значит, что настало время ароматнейших пирогов с нежной ревеневой кислинкой. Предлагаем самый простой рецепт!

Суперароматный, супернежный, супервкусный — лишь так можно описать пирог с ревенем на бисквитном тесте. Пушистый мякиш с сочными прожилками кисловатого ревеня — сплошное удовольствие. Полезное к тому же, ведь витамины из стеблей буквально выпрыгивают!

Ревень прекрасно сочетается с другими фруктами, особенно удачно с яблоками, клубникой и малиной. Вот вам и отличный повод разгрузить морозилку: пока ждете новый урожай, пусть компанию ревеню в пироге составят остатки замороженных ягод. Используйте наш базовый рецепт как основу для кулинарных фантазий!

Ингредиенты

Пшеничная мука 250 г
Сахар 250 г
Яйцо 4 шт.
Сливочное масло 250 г
Разрыхлитель 2 ч. л.
Ванильный сахар 10 г
Крахмал 75 г
Ревень 750 г
Сахарная пудра 3 ст. л.
Соль 1 щеп.

Приготовление

  1. Стебли ревеня (без листьев) вымойте, очистите от пленки, затем нарежьте брусочками. Мясистые стебли лучше разрезать еще и вдоль.простой пирог с ревенем
  2. Размягченное сливочное масло взбейте с обычным и ванильным сахаром, а также солью до кремообразной консистенции. Продолжая взбивать, по одному введите яйца. Добавьте к масляной смеси просеянную с разрыхлителем муку и крахмал, тщательно перемешайте массу.простой пирог с ревенем
  3. Прямоугольный противень застелите пергаментом,сверху выложите тесто. Поверх теста, немного вдавливая, распределите ломтики ревеня.простой пирог с ревенем
  4. Выпекайте пирог 30–40 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Готовность проверьте деревянной зубочисткой. Оставьте изделие остужаться в форме, затем посыпьте сахарной пудрой, нарежьте на порционные куски и подавайте!простой пирог с ревенемпростой пирог с ревенем
Не упускайте момент, испеките пирог с этими сочными витаминными стеблями и насладитесь вкусом ароматной выпечки.
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