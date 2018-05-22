Вкусный и ароматный сметанник с ягодами

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшего пирога, который порадует всех своими вкусовыми качествами. Он получается очень нежным и с летним ароматом. Ваши домочадцы от него будут в полном восторге. Приготовить его очень легко, поэтому вам не составит особого труда испечь такое лакомство к приходу гостей, к примеру.

Сохраняйте рецептик и разбавляйте свое чаепитие потрясающим сметанником.

Ингредиенты

Для теста

200 гр муки

150 гр творога 2%

5 столовые ложек рафинированного растительного масла

5 столовых ложек молока

полторы чайной ложки разрыхлителя

Для заливки

300 гр сметаны 15%

150 гр творога 5%

125 гр сахарного песка

3 яйца

20 гр муки

Для начинки

200 гр свежей или замороженной ягоды

Приготовление

В первую очередь в отдельную емкость просеиваем муку и добавляем к ней творог. Также отправляем сюда масло, разрыхлитель и молоко. Используя ложку, хорошо все перемешиваем. После чего требуется вымешивать тесто руками. В результате оно должно получиться мягким и не липким. Берем форму для выпечки и на дно ее выкладываем пергаментную бумагу.

Подготовленное тесто раскатываем в круг. Он должен быть больше, чем диаметр формы. Затем нам требуется его очень аккуратно переложить в форму, при этом сформировав бортики. Принимаемся за приготовление заливки. В отдельную емкость вбиваем яйца, сыпем сахарный песок и, используя миксер, взбиваем всём.

В результате наша масса должна увеличиться. После чего добавляем сюда творог, сметану и муку. Хорошо всё размешиваем и выливаем подготовленную заливку поверх теста. Достаем замороженную вишню. Предварительно размораживать её не надо. Выкладываем ягоды поверх заливки и немного придавливаем.

Отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут. По истечении нужного времени выключаем ее, но не достаём наш сметанник до полного остывания. При этом не надо открывать дверцу духовки. После чего достаём и отправляем в холодильник для стабилизации начинки. Готовое лакомство посыпаем сахарной пудрой или украшаем ягодами с листочками мяты, к примеру.

Приятного аппетита!