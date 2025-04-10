Пышные жаворонки из постного теста

Новости СМИ2 1.Подготовим ингредиенты для теста.

2. Изюминки промойте и обсушите.

3. Нарежьте на маленькие кусочки, это будут глазки жаворонка.

4. Приготовим опару. В небольшой миске соедините дрожжи (0,5 ч. л.), 1 ч. л. сахара (от общего количества) и 50 мл теплой воды. Перемешайте и оставьте на 15 минут для активации дрожжей. На поверхности должна появиться пенная "шапочка".

5. Приготовим тесто. В оставшейся теплой воде растворите соль (0.5 ч. л.), оставшейся сахар и ванилин (1 пак.). Добавьте активированные дрожжи (опару) и перемешайте.

6. Влейте растительное масло (3 ст. л.) и перемешайте.

7. Всыпьте просеянную муку. Сразу всю муку не добавляйте, ее может потребоваться больше или меньше от указанного количества.

8. Остальную муку подсыпайте небольшими порциями, одновременно перемешивая тесто и контролируя его консистенцию.

9. Тесто должно получиться однородным и совсем не липнущим к рукам. Миску с тестом смазываем растительным маслом, закрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема теста на 60-80 минут.

10. Тесто после расстойки увеличилось в объеме.

11. Обминаем тесто и делим на 8 частей.

12. Скатываем каждую часть теста в валик длиной 22 см.

13. Формируем из них узелки.

14. Из кончиков узелка, формируем головку и хвостик жаворонка. На голове - вытягивая тесто лепим клюв. Кусочки изюма - это будут глазки жаворонка. На хвостике делаем надрезы.

15. Выкладываем заготовки на противень, оставляя между ними расстояние. Закрываем птичек пищевой пленкой и оставляем для расстойки на 15-20 минут. Перед выпечкой немного смазываем птичек растительным маслом (либо подслащенной чайной заваркой). Если не поститесь, то взбитым желтком.

16. Выпекаем булочки в заранее разогретой до 200 С духовке минут 10. Затем переключаем духовку на 180 С и печем до румяности. Время выпечки контролируйте, ориентируясь на особенности работы своей духовки.