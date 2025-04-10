Пышные жаворонки из постного теста

Ингредиенты
- мука пшеничная (+1 ст.л. на подпыл) — 270 г
- вода (теплая) — 160 мл
- дрожжи (0,5 ч.л. сухие) — 3 г
- сахар — 2 ст.л.
- масло подсолнечное (35 мл +1 ст.л. на смазку птичек) — 3 ст.л.
- ванилин (1 г или 2 ч.л. ванильный сахар) — 1 пакет
- изюм (темный у меня сушеная вишня) — 4 шт.
- соль — 0,5 ч.л.
Фото рецепта
1.
2. Изюминки промойте и обсушите.
3. Нарежьте на маленькие кусочки, это будут глазки жаворонка.
4. Приготовим опару. В небольшой миске соедините дрожжи (0,5 ч. л.), 1 ч. л. сахара (от общего количества) и 50 мл теплой воды. Перемешайте и оставьте на 15 минут для активации дрожжей. На поверхности должна появиться пенная "шапочка".
5. Приготовим тесто. В оставшейся теплой воде растворите соль (0.5 ч. л.), оставшейся сахар и ванилин (1 пак.). Добавьте активированные дрожжи (опару) и перемешайте.
6. Влейте растительное масло (3 ст. л.) и перемешайте.
7. Всыпьте просеянную муку. Сразу всю муку не добавляйте, ее может потребоваться больше или меньше от указанного количества.
8. Остальную муку подсыпайте небольшими порциями, одновременно перемешивая тесто и контролируя его консистенцию.
9. Тесто должно получиться однородным и совсем не липнущим к рукам. Миску с тестом смазываем растительным маслом, закрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема теста на 60-80 минут.
10. Тесто после расстойки увеличилось в объеме.
11. Обминаем тесто и делим на 8 частей.
12. Скатываем каждую часть теста в валик длиной 22 см.
13. Формируем из них узелки.
14. Из кончиков узелка, формируем головку и хвостик жаворонка. На голове - вытягивая тесто лепим клюв. Кусочки изюма - это будут глазки жаворонка. На хвостике делаем надрезы.
15. Выкладываем заготовки на противень, оставляя между ними расстояние. Закрываем птичек пищевой пленкой и оставляем для расстойки на 15-20 минут. Перед выпечкой немного смазываем птичек растительным маслом (либо подслащенной чайной заваркой). Если не поститесь, то взбитым желтком.
16. Выпекаем булочки в заранее разогретой до 200 С духовке минут 10. Затем переключаем духовку на 180 С и печем до румяности. Время выпечки контролируйте, ориентируясь на особенности работы своей духовки.
17. Получились булочки мягкими, нежными и вкусными.
Кушать подано!
Кушать подано!
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