Энчилада с рисом и фасолью: аппетитное мексиканское блюдо

Что нужно для идеального сбалансированного ужина? Мясо, рис, горячий соус, овощи и хлеб. Все это входит в состав вкуснейшего экзотического блюда, которое мы готовим сегодня. Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех.
Попробуйте обязательно!
Необходимые ингредиенты
Для соуса:
- 55 г сливочного масла
- 30 г муки
- 300 мл томатного соуса
- 200 мл овощного бульона
- 1 чайная ложка тмина
- 1 чайная ложка паприки
- 1 чайная ложка сушеного кориандра
- перец
- 2 столовые ложки соуса чили
Для мясной начинки:
- 500 г говяжьего фарша
- растительное масло для жарки
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка томатной пасты
- 2 маленьких зеленых перца чили
- 1 столовая ложка измельченного кориандра
- соль и перец
Кроме того:
- 8 кукурузных лепешек тортилья диаметром 20 см
- 500 г вареного риса
- 250 г красной фасоли
- 150 г тертого сыра
- зеленый лук
Энчилада с рисом и фасолью: как приготовить вкусное блюдо
- Чтобы приготовить соус для мексиканской энчилады, растопим сливочное масло на сковороде, добавим муку и овощной бульон, хорошенько все перемешаем. Приправляем соус паприкой, кориандром, перцем и соусом чили.
- Для мясной начинки обжариваем кусочки лука и чеснока, а затем и фарш на растительном масле. Приправляем фарш томатной пастой, измельченными перчиками чили, кориандром, солью и перцем.
- Когда все ингредиенты готовы, осталось только собрать все вместе: кладем 2 лепешки тортильи на рабочую поверхность так, чтобы они слегка накладывались друг на друга, и покрываем их слоем соуса. Затем кладем в центр мясную начинку.
- Добавляем к начинке рис, фасоль и тертый сыр.
- Сворачиваем лепешки в рулет и аккуратно кладем на сковороду, которую мы можем использовать в духовке, или в форму для выпечки. Проделываем все то же самое с остальными лепешками и начинкой. В результате сковорода окажется полностью заполнена.
- Добавляем на сковороду остатки соуса и сыра, а затем запекаем все в духовке 35 минут при 160 °C в режиме обдува. Готовую энчиладу дополняем кусочками свежего зеленого лука.
Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех.
Приятного аппетита.
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