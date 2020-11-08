Четыре вкуса

305 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    На бульоне из вареной рыбы как-то странновато.. Мы в 90х годах подобное блюдо из селедочного рассола делали.Домашняя красная ...
  • Алексей
    хотя бы на чужих ошибках снимите майдауны кострюли с головы.........https://www.youtube.com/watch?v=wKBBeRcFnDYОтличное блюдо: п...
  • danil
    Отличное блюдо: п...

Энчилада с рисом и фасолью: аппетитное мексиканское блюдо

Что нужно для идеального сбалансированного ужина? Мясо, рис, горячий соус, овощи и хлеб. Все это входит в состав вкуснейшего экзотического блюда, которое мы готовим сегодня. Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех. 

Попробуйте обязательно!

Необходимые ингредиенты

Для соуса:

  • 55 г сливочного масла
  • 30 г муки
  • 300 мл томатного соуса
  • 200 мл овощного бульона
  • 1 чайная ложка тмина
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1 чайная ложка сушеного кориандра
  • перец
  • 2 столовые ложки соуса чили

Для мясной начинки:

  • 500 г говяжьего фарша
  • растительное масло для жарки
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка томатной пасты
  • 2 маленьких зеленых перца чили
  • 1 столовая ложка измельченного кориандра
  • соль и перец

Кроме того:

  • 8 кукурузных лепешек тортилья диаметром 20 см
  • 500 г вареного риса
  • 250 г красной фасоли
  • 150 г тертого сыра
  • зеленый лук

Энчилада с рисом и фасолью: как приготовить вкусное блюдо

  1. Чтобы приготовить соус для мексиканской энчилады, растопим сливочное масло на сковороде, добавим муку и овощной бульон, хорошенько все перемешаем. Приправляем соус паприкой, кориандром, перцем и соусом чили.
  2. Для мясной начинки обжариваем кусочки лука и чеснока, а затем и фарш на растительном масле.
    Приправляем фарш томатной пастой, измельченными перчиками чили, кориандром, солью и перцем.
  3. Когда все ингредиенты готовы, осталось только собрать все вместе: кладем 2 лепешки тортильи на рабочую поверхность так, чтобы они слегка накладывались друг на друга, и покрываем их слоем соуса. Затем кладем в центр мясную начинку.
  4. Добавляем к начинке рис, фасоль и тертый сыр.
  5. Сворачиваем лепешки в рулет и аккуратно кладем на сковороду, которую мы можем использовать в духовке, или в форму для выпечки. Проделываем все то же самое с остальными лепешками и начинкой. В результате сковорода окажется полностью заполнена.
  6. Добавляем на сковороду остатки соуса и сыра, а затем запекаем все в духовке 35 минут при 160 °C в режиме обдува. Готовую энчиладу дополняем кусочками свежего зеленого лука.

Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех. 

Энчилада с рисом и фасолью: аппетитное мексиканское блюдо

Приятного аппетита.

Ссылка на первоисточник
мясорецептыприготовлениеужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи
1
Обсудить

Картина дня

наверх