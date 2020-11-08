Энчилада с рисом и фасолью: аппетитное мексиканское блюдо

Что нужно для идеального сбалансированного ужина? Мясо, рис, горячий соус, овощи и хлеб. Все это входит в состав вкуснейшего экзотического блюда, которое мы готовим сегодня. Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех.

Попробуйте обязательно!

Необходимые ингредиенты

Для соуса:

55 г сливочного масла

30 г муки

300 мл томатного соуса

200 мл овощного бульона

1 чайная ложка тмина

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка сушеного кориандра

перец

2 столовые ложки соуса чили

Для мясной начинки:

500 г говяжьего фарша

растительное масло для жарки

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

1 чайная ложка томатной пасты

2 маленьких зеленых перца чили

1 столовая ложка измельченного кориандра

соль и перец

Кроме того:

8 кукурузных лепешек тортилья диаметром 20 см

500 г вареного риса

250 г красной фасоли

150 г тертого сыра

зеленый лук

Энчилада с рисом и фасолью: как приготовить вкусное блюдо

Чтобы приготовить соус для мексиканской энчилады, растопим сливочное масло на сковороде, добавим муку и овощной бульон, хорошенько все перемешаем. Приправляем соус паприкой, кориандром, перцем и соусом чили. Для мясной начинки обжариваем кусочки лука и чеснока, а затем и фарш на растительном масле. Приправляем фарш томатной пастой, измельченными перчиками чили, кориандром, солью и перцем. Когда все ингредиенты готовы, осталось только собрать все вместе: кладем 2 лепешки тортильи на рабочую поверхность так, чтобы они слегка накладывались друг на друга, и покрываем их слоем соуса. Затем кладем в центр мясную начинку. Добавляем к начинке рис, фасоль и тертый сыр. Сворачиваем лепешки в рулет и аккуратно кладем на сковороду, которую мы можем использовать в духовке, или в форму для выпечки. Проделываем все то же самое с остальными лепешками и начинкой. В результате сковорода окажется полностью заполнена. Добавляем на сковороду остатки соуса и сыра, а затем запекаем все в духовке 35 минут при 160 °C в режиме обдува. Готовую энчиладу дополняем кусочками свежего зеленого лука.

Горячая, ароматная, сытная и очень вкусная — мексиканская энчилада на ужин порадует всех.

Приятного аппетита.