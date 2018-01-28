Банница по-болгарски из лаваша

Классическая банница готовится из тонкого теста, поэтому такой рецепт, как приготовить банницу по-болгарски из лаваша, немного модифицирован, однако готовое блюдо получается невероятно вкусным.
Описание приготовления:
Этот рецепт покорил меня своей простой в приготовлении и универсальностью, а главное – то, что в итоге вы получите очень вкусное и сытное блюдо. Его можно готовить с начинкой из творога, мяса и овощей. Благодаря тонкому армянскому лавашу, на приготовление уйдет не более 1 часа.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий — 2 Штуки
- Творог — 300 Грамм
- Яйцо — 3 Штуки
- Сливочное масло — 20 Грамм
- Сметана — 200 Миллилитров
- Вода — 100 Миллилитров
- Соль и специи — По вкусу
- Укроп — 1 Пучок
Как приготовить:
1. Творог использую домашний, но и покупной сгодится, разминаю его вилкой.
2. Зелень мою (у меня укроп, но можно брать и петрушку, кинзу или зеленый лук) и вытираю салфетками, затем мелко нарезаю.
3. В чашу блендера отправляю творог с зеленью, добавляю немного соли, белого молотого перца и взбиваю, добавляю 1 яйцо и 50 грамм сметаны.
4. Форму для выпекания застилаю пергаментом и смазываю сливочным маслом.
5. Разворачиваю оба лаваша, распределяю между ними творожную начинку, размазываю её по всей поверхности.
6. Заворачиваю оба лаваша плотным рулетом, сворачиваю их улиткой, выкладываю первый лаваш в центр.
7. Вторым оборачиваю первый лаваш, можно выкладывать их, как хотите.
8. Оставшуюся сметану смешиваю с водой, вбиваю 2 яйца, добавляю соль и специи, всё взбиваю. Полученной массой заливаю лаваш в форме.
9. Выпекаю в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 20-30 минут.
10. Достаю блюдо из формы, перекладываю его на тарелку, приятного аппетита!
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