Четыре вкуса

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Банница по-болгарски из лаваша

Банница по-болгарски из лаваша

Классическая банница готовится из тонкого теста, поэтому такой рецепт, как приготовить банницу по-болгарски из лаваша, немного модифицирован, однако готовое блюдо получается невероятно вкусным.

Описание приготовления:

Этот рецепт покорил меня своей простой в приготовлении и универсальностью, а главное – то, что в итоге вы получите очень вкусное и сытное блюдо. Его можно готовить с начинкой из творога, мяса и овощей. Благодаря тонкому армянскому лавашу, на приготовление уйдет не более 1 часа.

Ингредиенты:

  • Лаваш тонкий — 2 Штуки
  • Творог — 300 Грамм
  • Яйцо — 3 Штуки
  • Сливочное масло — 20 Грамм
  • Сметана — 200 Миллилитров
  • Вода — 100 Миллилитров
  • Соль и специи — По вкусу
  • Укроп — 1 Пучок

Как приготовить:

Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 1
1. Творог использую домашний, но и покупной сгодится, разминаю его вилкой.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 2
2. Зелень мою (у меня укроп, но можно брать и петрушку, кинзу или зеленый лук) и вытираю салфетками, затем мелко нарезаю.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 3
3. В чашу блендера отправляю творог с зеленью, добавляю немного соли, белого молотого перца и взбиваю, добавляю 1 яйцо и 50 грамм сметаны.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 4
4. Форму для выпекания застилаю пергаментом и смазываю сливочным маслом.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 5
5. Разворачиваю оба лаваша, распределяю между ними творожную начинку, размазываю её по всей поверхности.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 6
6. Заворачиваю оба лаваша плотным рулетом, сворачиваю их улиткой, выкладываю первый лаваш в центр.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 7
7. Вторым оборачиваю первый лаваш, можно выкладывать их, как хотите.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 8
8. Оставшуюся сметану смешиваю с водой, вбиваю 2 яйца, добавляю соль и специи, всё взбиваю. Полученной массой заливаю лаваш в форме.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 9
9. Выпекаю в разогретом до 180 градусов духовом шкафу около 20-30 минут.
Банница по-болгарски из лаваша - фото шаг 10
10. Достаю блюдо из формы, перекладываю его на тарелку, приятного аппетита!
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