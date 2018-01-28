Банница по-болгарски из лаваша

Классическая банница готовится из тонкого теста, поэтому такой рецепт, как приготовить банницу по-болгарски из лаваша, немного модифицирован, однако готовое блюдо получается невероятно вкусным.

Описание приготовления:

Этот рецепт покорил меня своей простой в приготовлении и универсальностью, а главное – то, что в итоге вы получите очень вкусное и сытное блюдо. Его можно готовить с начинкой из творога, мяса и овощей. Благодаря тонкому армянскому лавашу, на приготовление уйдет не более 1 часа.



Ингредиенты: Лаваш тонкий — 2 Штуки

Творог — 300 Грамм

Яйцо — 3 Штуки

Сливочное масло — 20 Грамм

Сметана — 200 Миллилитров

Вода — 100 Миллилитров

Соль и специи — По вкусу

Укроп — 1 Пучок

Как приготовить: