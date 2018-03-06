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Запечённая курица с шалфеем, лимоном и оливками

Если все традиционные рецепты запечённой курицы вам уже наскучили, то попробуйте добавить в маринад шалфей и запечь её с оливками и лимоном. Сочетание пряностей, цитрусов, оливок и чеснока идеально подходит для птицы.

Изображение рецепта Запечённая курица с шалфеем, лимоном и оливками

Ингредиенты

  • Курица (бёдра) 500 г
  • Оливки 100 г
  • Лук (репчатый) 1 шт.
  • Лимон ½ шт.
  • Масло (оливковое) ⅓ стакана
  • Чеснок 2 зубчика
  • Шалфей 2 ст. л.
  • Лимон (сок) 2 ст. л.
  • Лимон (цедра) 1 ч. л.
  • Перец (чёрный молотый) щепотка
  • Соль щепотка
  1. Приготовьте маринад: смешайте в блендере цедру и сок лимона, чеснок, шалфей, соль и оливковое масло.
  2. Хорошо вымойте и обсушите курицу. Замочите её в маринаде и оставьте на 15—20 минут.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите курицу в форму для выпечки, сверху добавьте кружочки лимона, оливки и кольца лука. Поперчите по вкусу.
  4. Запекайте 20—25 минут до золотистой корочки.
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