Запечённая курица с шалфеем, лимоном и оливками

Если все традиционные рецепты запечённой курицы вам уже наскучили, то попробуйте добавить в маринад шалфей и запечь её с оливками и лимоном. Сочетание пряностей, цитрусов, оливок и чеснока идеально подходит для птицы.

Ингредиенты Курица (бёдра) 500 г

Оливки 100 г

Лук (репчатый) 1 шт.

Лимон ½ шт.

Масло (оливковое) ⅓ стакана

Чеснок 2 зубчика

Шалфей 2 ст. л.

Лимон (сок) 2 ст. л.

Лимон (цедра) 1 ч. л.

Перец (чёрный молотый) щепотка

Соль щепотка Приготовьте маринад: смешайте в блендере цедру и сок лимона, чеснок, шалфей, соль и оливковое масло. Хорошо вымойте и обсушите курицу. Замочите её в маринаде и оставьте на 15—20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите курицу в форму для выпечки, сверху добавьте кружочки лимона, оливки и кольца лука. Поперчите по вкусу. Запекайте 20—25 минут до золотистой корочки.