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Четыре вкуса

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Зеленый горошек в сливочном масле

Зеленый горошек в сливочном масле #кулинарныймарафон

Ребята, я Вас хочу познакомить с чудесным рецептом зелёного горошка, который я стащила у Елены Чекаловой. Я никогда не ела такого вкусного горошка и даже потраченное на чистку время не жаль. Главное, не поленитесь и купите свежий горошек, так будет в разы вкуснее.

Ингредиенты

  • 400 г свежий горошек
  • 50 г сливочного масла
  • соль, перец
  • лёд для шокового остужения
  • 5 листиков мята
  • 3 пера лук зеленый

Приготовление

  1. Горошек чистим, а затем бланшируем (3 мин в слегка бурлящей воде). Бланшировка нужна для того, чтобы горошек быстро приготовился, но не потерял цвет.
  2. Затем в воду со льдом, чтобы остановить приготовление.
  3. Далее со сливочным маслом и 4-5 листиками мяты, лучком, посолив и поперчив, припускаем в сливочном масле.

Приятного аппетита!

Елена Некрасова

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