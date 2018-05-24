Зеленый горошек в сливочном масле

Ребята, я Вас хочу познакомить с чудесным рецептом зелёного горошка, который я стащила у Елены Чекаловой. Я никогда не ела такого вкусного горошка и даже потраченное на чистку время не жаль. Главное, не поленитесь и купите свежий горошек, так будет в разы вкуснее.