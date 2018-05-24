Зеленый горошек в сливочном масле

Ребята, я Вас хочу познакомить с чудесным рецептом зелёного горошка, который я стащила у Елены Чекаловой. Я никогда не ела такого вкусного горошка и даже потраченное на чистку время не жаль. Главное, не поленитесь и купите свежий горошек, так будет в разы вкуснее.
Ингредиенты
- 400 г свежий горошек
- 50 г сливочного масла
- соль, перец
- лёд для шокового остужения
- 5 листиков мята
- 3 пера лук зеленый
Приготовление
- Горошек чистим, а затем бланшируем (3 мин в слегка бурлящей воде).
- Затем в воду со льдом, чтобы остановить приготовление.
- Далее со сливочным маслом и 4-5 листиками мяты, лучком, посолив и поперчив, припускаем в сливочном масле.
Приятного аппетита!
Елена Некрасова
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