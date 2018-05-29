Помидоры под шубой

В первый раз я ела такие помидоры у подруги, и была удивлена их вкусом!
Ингредиенты:
- средние помидоры — 5 штук
- соль
- перец
- майонез — ½ ст.
- сливки или сметана — ½ ст.
- зубчики чеснока — 4-5 зубчика
- зеленый лук
- сыр — 100-150 гр
Приготовление:
Моем помидоры и обсушиваем, затем нарезаем ломтиками.
Раскладываем их на блюдо, солим и перчим.
Майонез смешиваем со сметаной и добавляем измельченный чеснок.
Смазываем этой массой томаты.
Лук нарезаем мелко и посыпаем сверху на помидоры.
Натираем сыр на терке и посыпаем на лук.
Приятного аппетита!
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