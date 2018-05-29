Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Помидоры под шубой

В первый раз я ела такие помидоры у подруги, и была удивлена их вкусом!

Ингредиенты:

  • средние помидоры — 5 штук
  • соль
  • перец
  • майонез — ½ ст.
  • сливки или сметана — ½ ст.
  • зубчики чеснока — 4-5 зубчика
  • зеленый лук
  • сыр — 100-150 гр

Приготовление:

Моем помидоры и обсушиваем, затем нарезаем ломтиками.

Раскладываем их на блюдо, солим и перчим.

Майонез смешиваем со сметаной и добавляем измельченный чеснок.

Смазываем этой массой томаты.

Лук нарезаем мелко и посыпаем сверху на помидоры.

Натираем сыр на терке и посыпаем на лук.

Приятного аппетита!

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