Баранина в фольге: попробуйте нежнейшее мясо из духовки

Как говорят гурманы, самое вкусное мясо готовится на костре, с ароматом дыма и угольной корочкой. Но не у каждого есть возможность отправиться на пикник, чтобы приготовить настоящее мужское угощение. Отличной альтернативой станет баранина в духовке в фольге.

Рецепты ее приготовления обсуждаем в сегодняшней статье. Далеко не каждая хозяйка умеет готовить баранину по правилам. Такой сорт мяса имеет специфический запах, от которого необходимо избавляться перед термической обработкой. В противном случае ваше блюдо будет безнадежно испорчено.

Необходимые ингредиенты

ребра бараньи свежемороженые – 1 кг;

молотый душистый перец;

рафинированное масло семян подсолнечника;

базилик;

соль.

Баранина в фольге: как приготовить

Охлажденные бараньи ребра тщательно промоем проточной водой. Переложим мясо в миску и зальем фильтрованной водой комнатной температуры. Добавим 2 столовых ложки уксуса с 9% концентрацией и оставим на несколько часов. По истечении отведенного для вымачивания времени, ребра промываем водой еще раз. Излишки влаги пропитываем бумажными полотенцами. Теперь подготовленные бараньи ребрышки разделываем на порционные куски желаемого размера. Застилаем огнеупорную форму или противень алюминиевой фольгой. Смазываем ее небольшим количеством рафинированного масла семян подсолнечника. Перекладываем бараньи ребра, но предварительно натираем каждый кусочек солью, душистым молотым перцем и сушеным базиликом. Плотно заворачиваем фольгу, чтобы воздух не поступал. Ставим мясо в духовой шкаф на 45-50 минут. Оптимальная температура для приготовления баранины в фольге составляет 180°. Когда баранина будет готова, разворачиваем фольгу и томим в духовом шкафу мясо еще 5-10 минут, чтобы появилась золотистая корочка. К такому сорту мяса подходят практически любые соусы и гарниры.

Рецепт баранины в духовке в фольге

А вот еще один способ приготовить баранью вырезку или мясо на кости в духовом шкафу. Рецепт подходит и для запекания в фольге, и для рукава. В любом случае мясо получится ароматным, мягким, вкусным и сохранит свою сочность.

Необходимые ингредиенты

ребра бараньи свежемороженые – 600 г;

молотый красный перец – щепотка;

паприка – щепотка;

соль;

чесночные зубки – 5-6 штук;

молотый душистый перец или смесь;

соус соевый – 50 мл.

Баранина в фольге: как вкусно приготовить

Такой способ приготовления баранины называют деревенским. Берем бараньи ребра и промываем их в охлажденной воде. Можно предварительно вымочить в уксусном растворе, чтобы избавиться от специфического запаха. Разделывать на порционные куски ребра не нужно. Вдоль кости делаем просто небольшие надрезы, но кусок мяса все равно должен оставаться цельным. Шпигуем баранину очищенными чесночными зубками. Можно их меленько порубить ножом и натереть мясо со всех сторон. В отдельной посуде смешиваем все приправы и пряности. Натираем хорошенечко баранину на кости. Теперь равномерно поливаем бараньи ребра соевым соусом. Перекладываем мясо в рукав для запекания или заворачиваем в алюминиевую фольгу. Важно, чтобы не было зазоров, несмотря на то, какой способ запекания вы выбрали. Запекаться баранина будет в среднем 1,5 часа при температурном пороге в 200°. Подавать к столу в таком виде бараньи ребрышки можно с пикантным соусом и зеленью.

Для большой компании

Вы когда-нибудь пробовали каре барашка? Такая вкуснятина получается, если мясной кусок запечь целиком с добавлением карамели. Важно, чтобы мясной продукт был свежим. Соблюдайте все рецептурные пропорции и длительность термической обработки. В этом случае у вас все непременно получится на высшем уровне.

Необходимые ингредиенты

баранья вырезка свежемороженая – 1 кг;

коричневый сахарный песок – ½ стакана;

вино красных сортов – 1 стакан;

рафинированное масло плодов оливы – 3 стол. ложки;

чесночные зубки – 5 штук;

ревень – 250 г;

лук сорта шалот – 5 головок;

розмариновые ветки – 2 штуки.

Баранина в фольге: как вкусно приготовить

Раскаляем чистую, сухую сковороду и высыпаем в нее стакан коричневого сахарного песка. Вливаем примерно ½ стакана фильтрованной воды комнатной температуры и готовим сахарный сироп до карамельного оттенка. Когда масса уменьшится в объеме примерно вдвое, добавляем вино красных сортов. Все хорошенечко размешиваем. Томим буквально пару минут и отставляем с плиты. Очищенные чесночные зубки нарезаем пластинами. В сковороде разогреваем рафинированное масло плодов оливы. Выкладываем нашинкованный чеснок и пассеруем его. Примерно через пару минут добавляем розмариновые веточки. Баранью вырезку тщательно промываем фильтрованной водой. Если вы используете каре молодого ягненка, то вымачивать его нет необходимости. На максимальном огне обжариваем цельный кусок бараньей вырезки со всех сторон до появления янтарной корочки. Так, мы словно запечатываем сок внутри мяса. Теперь перекладываем баранину на противень, смазанный рафинированным маслом плодов оливы. Сверху накрываем противень листом алюминиевой фольги. Запекаем каре ягненка около одного часа при температурном пороге 180°. Тем временем приготовим ароматный соус. Очистим и нашинкуем лук сорта шалот. Пассеруем его до карамельного оттенка на рафинированном масле плодов оливы. Добавляем измельченный ревень и заливаем все ранее приготовленной винной подливой. Запеченное мясо слегка остужаем, нарезаем ломтиками и обильно приправляем ароматным соусом.

Если вы переживаете, что баранина получится невкусной, предварительно замочите ее в уксусном растворе с добавлением соли. Поэкспериментируйте с маринадами. В кулинарном мире существует несчетное количество различных соусов для маринования мяса различных сортов. Отведав баранину, запеченную в фольге, ваши гости и домочадцы уж точно не поскупятся на похвалы.

Приятного аппетита!