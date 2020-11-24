Баранина в фольге: попробуйте нежнейшее мясо из духовки

Как говорят гурманы, самое вкусное мясо готовится на костре, с ароматом дыма и угольной корочкой. Но не у каждого есть возможность отправиться на пикник, чтобы приготовить настоящее мужское угощение. Отличной альтернативой станет баранина в духовке в фольге.
Рецепты ее приготовления обсуждаем в сегодняшней статье. Далеко не каждая хозяйка умеет готовить баранину по правилам. Такой сорт мяса имеет специфический запах, от которого необходимо избавляться перед термической обработкой. В противном случае ваше блюдо будет безнадежно испорчено.
Необходимые ингредиенты
- ребра бараньи свежемороженые – 1 кг;
- молотый душистый перец;
- рафинированное масло семян подсолнечника;
- базилик;
- соль.
Баранина в фольге: как приготовить
- Охлажденные бараньи ребра тщательно промоем проточной водой.
- Переложим мясо в миску и зальем фильтрованной водой комнатной температуры.
- Добавим 2 столовых ложки уксуса с 9% концентрацией и оставим на несколько часов.
- По истечении отведенного для вымачивания времени, ребра промываем водой еще раз. Излишки влаги пропитываем бумажными полотенцами.
- Теперь подготовленные бараньи ребрышки разделываем на порционные куски желаемого размера.
- Застилаем огнеупорную форму или противень алюминиевой фольгой. Смазываем ее небольшим количеством рафинированного масла семян подсолнечника.
- Перекладываем бараньи ребра, но предварительно натираем каждый кусочек солью, душистым молотым перцем и сушеным базиликом.
- Плотно заворачиваем фольгу, чтобы воздух не поступал. Ставим мясо в духовой шкаф на 45-50 минут.
- Оптимальная температура для приготовления баранины в фольге составляет 180°.
- Когда баранина будет готова, разворачиваем фольгу и томим в духовом шкафу мясо еще 5-10 минут, чтобы появилась золотистая корочка.
- К такому сорту мяса подходят практически любые соусы и гарниры.
Рецепт баранины в духовке в фольге
А вот еще один способ приготовить баранью вырезку или мясо на кости в духовом шкафу. Рецепт подходит и для запекания в фольге, и для рукава. В любом случае мясо получится ароматным, мягким, вкусным и сохранит свою сочность.
Необходимые ингредиенты
- ребра бараньи свежемороженые – 600 г;
- молотый красный перец – щепотка;
- паприка – щепотка;
- соль;
- чесночные зубки – 5-6 штук;
- молотый душистый перец или смесь;
- соус соевый – 50 мл.
Баранина в фольге: как вкусно приготовить
- Такой способ приготовления баранины называют деревенским. Берем бараньи ребра и промываем их в охлажденной воде. Можно предварительно вымочить в уксусном растворе, чтобы избавиться от специфического запаха.
- Разделывать на порционные куски ребра не нужно. Вдоль кости делаем просто небольшие надрезы, но кусок мяса все равно должен оставаться цельным.
- Шпигуем баранину очищенными чесночными зубками. Можно их меленько порубить ножом и натереть мясо со всех сторон.
- В отдельной посуде смешиваем все приправы и пряности. Натираем хорошенечко баранину на кости.
- Теперь равномерно поливаем бараньи ребра соевым соусом.
- Перекладываем мясо в рукав для запекания или заворачиваем в алюминиевую фольгу. Важно, чтобы не было зазоров, несмотря на то, какой способ запекания вы выбрали.
- Запекаться баранина будет в среднем 1,5 часа при температурном пороге в 200°.
- Подавать к столу в таком виде бараньи ребрышки можно с пикантным соусом и зеленью.
Для большой компании
Вы когда-нибудь пробовали каре барашка? Такая вкуснятина получается, если мясной кусок запечь целиком с добавлением карамели. Важно, чтобы мясной продукт был свежим. Соблюдайте все рецептурные пропорции и длительность термической обработки. В этом случае у вас все непременно получится на высшем уровне.
Необходимые ингредиенты
- баранья вырезка свежемороженая – 1 кг;
- коричневый сахарный песок – ½ стакана;
- вино красных сортов – 1 стакан;
- рафинированное масло плодов оливы – 3 стол. ложки;
- чесночные зубки – 5 штук;
- ревень – 250 г;
- лук сорта шалот – 5 головок;
- розмариновые ветки – 2 штуки.
Баранина в фольге: как вкусно приготовить
- Раскаляем чистую, сухую сковороду и высыпаем в нее стакан коричневого сахарного песка.
- Вливаем примерно ½ стакана фильтрованной воды комнатной температуры и готовим сахарный сироп до карамельного оттенка.
- Когда масса уменьшится в объеме примерно вдвое, добавляем вино красных сортов.
- Все хорошенечко размешиваем. Томим буквально пару минут и отставляем с плиты.
- Очищенные чесночные зубки нарезаем пластинами.
- В сковороде разогреваем рафинированное масло плодов оливы. Выкладываем нашинкованный чеснок и пассеруем его. Примерно через пару минут добавляем розмариновые веточки.
- Баранью вырезку тщательно промываем фильтрованной водой. Если вы используете каре молодого ягненка, то вымачивать его нет необходимости.
- На максимальном огне обжариваем цельный кусок бараньей вырезки со всех сторон до появления янтарной корочки.
- Так, мы словно запечатываем сок внутри мяса.
- Теперь перекладываем баранину на противень, смазанный рафинированным маслом плодов оливы.
- Сверху накрываем противень листом алюминиевой фольги. Запекаем каре ягненка около одного часа при температурном пороге 180°.
- Тем временем приготовим ароматный соус. Очистим и нашинкуем лук сорта шалот.
- Пассеруем его до карамельного оттенка на рафинированном масле плодов оливы.
- Добавляем измельченный ревень и заливаем все ранее приготовленной винной подливой.
- Запеченное мясо слегка остужаем, нарезаем ломтиками и обильно приправляем ароматным соусом.
Если вы переживаете, что баранина получится невкусной, предварительно замочите ее в уксусном растворе с добавлением соли. Поэкспериментируйте с маринадами. В кулинарном мире существует несчетное количество различных соусов для маринования мяса различных сортов. Отведав баранину, запеченную в фольге, ваши гости и домочадцы уж точно не поскупятся на похвалы.
Приятного аппетита!
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