Печенье из морковки и овсянки

Красивая, необычная, вкусная выпечка. Простой рецепт здоровой кухни, прекрасный десерт. Если вы готовите не только для себя, а, например, ждете гостей, увеличьте пропорционально количество составляющих.
Состав:
- Морковь тертая 1 шт (80-100 г),
- овсяная мука 50 г,
- белок 1 шт,
- сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком,
- изюм 10 г,
- корица, ванилин
Приготовление:
1. Приготовить массу, состоящую из всех составляющих, тщательно все перемешав.
2. Слепить печеньки овальной формы, небольшие. Застелить лист из духовки пергаментной бумагой и выложить печенье.
3. Печь в духовом шкафу при 180–190 ° треть часа или чуть больше.
Замечательное, оранжевого оттенка, с овсяно-морковным вкусом печенье хорошо запивать молоком или чаем. Подходит для рациона детского питания.
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