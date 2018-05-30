Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Печенье из морковки и овсянки

Красивая, необычная, вкусная выпечка. Простой рецепт здоровой кухни, прекрасный десерт. Если вы готовите не только для себя, а, например, ждете гостей, увеличьте пропорционально количество составляющих.

Состав:

  • Морковь тертая 1 шт (80-100 г),
  • овсяная мука 50 г,
  • белок 1 шт,
  • сода на кончике ч.л. гашеная лимонным соком,
  • изюм 10 г,
  • корица, ванилин

Приготовление:

1. Приготовить массу, состоящую из всех составляющих, тщательно все перемешав.


2. Слепить печеньки овальной формы, небольшие. Застелить лист из духовки пергаментной бумагой и выложить печенье.
3. Печь в духовом шкафу при 180–190 ° треть часа или чуть больше.

Замечательное, оранжевого оттенка, с овсяно-морковным вкусом печенье хорошо запивать молоком или чаем. Подходит для рациона детского питания.

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Выпечка и десерты
Здоровое питание

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