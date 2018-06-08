Маринад из кефира для индейки сохраняет полезные свойства этой диетической птицы. Готовое блюдо получается сочным и нежным. Предлагаем вам рецепт маринада из кефира для индейки.

Маринование в кефире позволит не добавлять жиры, поэтому низкокалорийное, богатое белком полезное блюдо можно употреблять часто без опасения набрать лишние килограммы.

Индейку перед маринованием нужно извлечь из холодильника и дать ей прогреться до комнатной температуры. Особенность этого мяса в том, что оно хорошо впитывает маринад, поэтому эксперименты с маринованием могут стать весьма интересными.

Выбирая идейку, знайте, что самое жирное мясо – это бедра, самое сухое – грудка. Если вы берете оба вида и готовите из них шашлык, то чередуйте кусочки на шампурах, чтобы они пропеклись равномерно. И нарезайте мясо кусочками не тоньше 5 см, чтобы в них сохранился сок. Запекая индейку на шпажках, режьте 3-сантиметровыми кусочками.

В маринад из кефира для индейки можно класть разные специи, сочетающиеся с мясом птицы: разные виды перца, лавровый лист, имбирь, гвоздику, кардамон, корицу, мускатный орех, куркуму и т. д. Соль выбирайте крупную, можно брать соевый соус.