Четыре вкуса

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Выбираем идеальную водку вместе

Для россиян майские — это не просто дни, когда все едут на дачу, это настоящее искусство выбора! Все мы ищем перед большими тёплыми выходными идеальные место для «‎шашлыков», превосходные продукты и водку высшего качества. Этот традиционный напиток должен быть особенным: обладать мягким вкусом и приятным ароматом. А дополнять эту идеальную картину призваны загадочные «‎пить и не пьянеть», «хорошо пошла» и «‎от неё голова болеть не будет».

 

Но как выбрать именно такую водку? Взять импортную или нашу? Это сегодня и выясним!

 

Мы провели обзор представленных на рынке товаров данной категории и оценили несколько популярных брендов-производителей из разных стран и сейчас разберём каждый.

Начнём, пожалуй, с финской Finlandia. Бренд появился в 1970 году. И сегодня пользуется популярностью среди покупателей. Этот напиток подходит для любителей необычных вкусов и коктейлей. В линейке вы найдете водку с кокосовым, малиновым, лаймовым и другими вкусами. В общем, тем, кто любит поэкспериментировать, попробовать стоит!

Выбираем идеальную водку вместе

Следующая водка, заслужившая наше внимание, — Nordic от финского бренда Saimaa Beverages. Компания основана в 1922 году.

Для изготовления водки используется вода из моренных ледников вокруг озера Сайма. Если любите классические вкусы, то вам понравится!

 

Еще одной «героиней» статьи стала водка Reyka, родиной которой является красивая страна Исландия. При производстве напитка используют воду из источника Грабок. А он проходит через поле застывшей лавы (интересный способ природного очищения). Но вернёмся к водке! Вкус очень мягкий, поэтому напиток нравится женщинам, по нашим оценкам слишком мягкий для любителей классической водки.

 

И наконец, наш последний бренд — сибирские «‎Пять Озёр». Бренд появился в 2002 и

получил ряд престижных наград в 2021 году на конкурсе «EURASIA SPIRITS DRINKS»: несколько золотых медалей в таких номинациях, как «Лучшая водка – 2021. Стандарт (среднеценовой) сегмент», «Выбор сетей», «Eco Style» и «New Technology». В представленной линейке каждый найдёт что-то для себя. Есть и классика, и премиальная версия с отборным спиртом в составе, и с настоем из настоящих сибирских трав.

Выбираем идеальную водку вместе

Разгуляться точно можно!

Итак, мы рассказали о популярных брендах водки, пора сделать выбор!

 

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