Гарниры к курице: готовим овощной диетический микс

Мы привыкли есть мясные блюда обязательно с гарниром. Пальму первенства получают картофель и гарниры из круп. Но можно ведь внести разнообразие в свое меню и приготовить что-нибудь новенькое. Очень вкусным и, главное, полезным, получится гарнир к курице в духовке.
В нашей статье обсуждаем лучшие его рецепты.
Овощной микс
Чаще всего мы готовим картофельное пюре, гречку или рисовую крупу. Но со временем все приедается, и гарниры – тому не исключение. Для разнообразия приготовьте овощной гарнир к курице. Вы можете выбирать любые овощи на свой вкус по сезону. В летний период можете использовать любые овощи, которые уродили на грядке.
Необходимые ингредиенты
- корнеплоды картофеля – 1-2 штуки;
- морковь – 6 корнеплодов среднего размера;
- капуста брюссельская – 150-200 г;
- сладкие болгарские перцы – 3 штуки;
- лук красный сортов – 1 головка;
- грибы свежие – 100 г;
- рафинированное масло оливы – 30 мл;
- уксус бальзамический – 3 стол. ложки;
- мед жидкий – 1 стол. ложка;
- свекла – 1 корнеплод;
- смесь молотых перцев, соль.
Как приготовить гарнир к курице в духовке
- Начинаем приготовление гарнира с подготовки необходимых ингредиентов. Грибы выбирайте на свое усмотрение. Идеально подойдут лесные, шампиньоны или вешки.
- Очищенный сладкий болгарский перец промываем и обсушиваем. Нарезаем крупными полосками.
- Овощечисткой снимаем с моркови кожицу и промываем. Запекать корнеплоды моркови будем целиком.
- Брюссельскую капусту промываем, снимаем верхние листики. Просушиваем и убираем кочерыжку. Можно разрезать маленькие вилки пополам или запечь целиком.
- Очищаем от кожицы свекольный корнеплод. Овощ тщательно промываем и обсушиваем. Нарезаем кружочками примерно одинакового размера.
- Промываем хорошенько грибы, удаляя остатки грязи. Снимаем верхнюю кожицу.
- Нарезаем грибочки крупными кусочками. Если вы используете меленькие шампиньоны, запекать их лучше целиком.
- Очищаем головку лука красных сортов и нарезаем полукольцами.
- Для аромата добавим чеснок. Очищаем зубки и нарезаем крупными пластинами.
- Очищаем корнеплоды картофеля, промываем и нарезаем четвертинками.
- Смазываем рафинированным маслом оливы противень. Выкладываем овощи и перемешиваем их. Желательно, чтобы все ингредиенты были нарезаны крупными кусками.
- Все овощи поливаем обильно рафинированным маслом оливы, приправляем солью, смесью молотых перцев и отправляем в духовой шкаф.
- Запекать будем при температурном режиме в 170° в течение получаса.
- Тем временем приготовим соус. В пиале смешиваем жидкий мед с бальзамическим уксусом. Размешиваем хорошенько до однородности.
- По истечении получаса поливаем овощи приготовленным соусом. Отправляем в духовой шкаф еще на четверть часа. Такой гарнир станет идеальным дополнением к шашлыку из куриного мяса.
Проявляем кулинарную фантазию
Гарнир к курице, запеченной в духовке, каждая хозяйка сможет приготовить на свой вкус. Если вы хотите угодить всем, можно сделать нежнейшую овощную запеканку под сырной корочкой или со сливочным соусом.
Необходимые ингредиенты
- кабачки – 2 штуки;
- морковь – 1 корнеплод;
- капуста цветная – 1 вилок;
- фасоль стручковая – 150-200 г;
- сладкий болгарский перец – 1 штука;
- свежие томаты – 2 штуки;
- лук – 2 головки;
- яйцо куриное – 2 штуки;
- рафинированное растительное масло – 4 стол. ложки;
- укроп – несколько веточек;
- сыр российский – 0,1 кг;
- сливки – 0,15 л;
- сушеные травы, соль, смесь молотых перцев.
Как приготовить гарнир к курице в духовке
- Цветную капусту предварительно промываем и просушиваем.
- Разбираем ее на соцветия. При желании капусту можно нашинковать ножом.
- Стручковую фасоль заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем.
- В кастрюле доводим до состояния кипения воду.
- В соленую кипящую воду выкладываем вышеперечисленные овощи и после повторного закипания воды провариваем 5 минут.
- Очищенную луковицу нарезаем тоненькими полукольцами.
- Корнеплоды моркови очищаем, промываем и шинкуем на терке.
- Сладкий болгарский перец нарезаем соломкой.
- Выкладываем бланшированные овощи в дуршлаг и сцеживаем воду.
- В сотейник наливаем рафинированное подсолнечное масло, прогреваем его и выкладываем морковь с луком. Овощи пассеруем несколько минут, а затем добавляем перец.
- Тушим все на умеренном огне 5-7 минут.
- Свежие томаты промываем, нарезаем кубиками.
- Выкладываем все остальные овощи в сотейник, хорошенько перемешиваем и тушим 10 минут.
- Промываем кабачки, при необходимости снимаем кожицу. Нарезаем кружочками.
- На растительном масле кабачки слегка обжариваем до появления румяной корочки.
- На смазанный маслом противень выкладываем кабачки.
- Сверху распределяем тушеные овощи.
- Взбиваем венчиком сырые куриные яйца и соединяем со сливками. Добавляем соль, сушеные травы и смесь молотых перцев.
- Заливаем сливочно-яичной массой овощи.
- Сверху все посыпаем тертым российским сыром.
- Запекать гарнир будем 45 минут при температурном режиме в 180°.
Какой гарнир приготовить к курице в духовке?
Выбирая гарнир к куриному мясу, не забывайте о картофеле. Вы можете запечь его по-деревенски. Особый вкус овощу придаст сыр.
Необходимые ингредиенты
- корнеплоды картофеля – 3-4 штуки;
- чесночные зубки – 2-3 штуки;
- сыр сорта Пармезан – 50 г;
- рафинированное масло оливы – 1 стол. ложка;
- хлопья кукурузные – 30-40 г;
- паприка сладкая молотая – 1 чайн. ложка;
- российский сыр – 70-100 г;
- соль, смесь молотых перцев;
- сливки – 50 мл;
- петрушка – несколько веточек.
Как приготовить гарнир к курице в духовке
- В кофемолке измельчаем кукурузные хлопья.
- Соединяем их со всеми пряностями и специями. Тщательно перешиваем.
- Сюда же добавляем натертый на меленькой терке Пармезан.
- Картофель промываем вместе с кожурой и нарезаем четвертинками.
- Просушиваем, поливаем рафинированным маслом оливы.
- Панируем в приготовленной пряной смеси и выкладываем в керамическую форму.
- Ставим в духовой шкаф на 40 минут и запекаем при температурном режиме в 180°.
- Из сливок, тертого российского сыра, зелени и чеснока готовим ароматный соус.
Выбор гарниров к запеченной курице велик. Каждый из вас найдет себе по вкусу. Удивляйте домочадцев, вносите изменения в домашнее меню.
Приятного аппетита!
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