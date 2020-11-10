Гарниры к курице: готовим овощной диетический микс

Мы привыкли есть мясные блюда обязательно с гарниром. Пальму первенства получают картофель и гарниры из круп. Но можно ведь внести разнообразие в свое меню и приготовить что-нибудь новенькое. Очень вкусным и, главное, полезным, получится гарнир к курице в духовке.

В нашей статье обсуждаем лучшие его рецепты.

Овощной микс

Чаще всего мы готовим картофельное пюре, гречку или рисовую крупу. Но со временем все приедается, и гарниры – тому не исключение. Для разнообразия приготовьте овощной гарнир к курице. Вы можете выбирать любые овощи на свой вкус по сезону. В летний период можете использовать любые овощи, которые уродили на грядке.

Необходимые ингредиенты

корнеплоды картофеля – 1-2 штуки;

морковь – 6 корнеплодов среднего размера;

капуста брюссельская – 150-200 г;

сладкие болгарские перцы – 3 штуки;

лук красный сортов – 1 головка;

грибы свежие – 100 г;

рафинированное масло оливы – 30 мл;

уксус бальзамический – 3 стол. ложки;

мед жидкий – 1 стол. ложка;

свекла – 1 корнеплод;

смесь молотых перцев, соль.

Как приготовить гарнир к курице в духовке

Начинаем приготовление гарнира с подготовки необходимых ингредиентов. Грибы выбирайте на свое усмотрение. Идеально подойдут лесные, шампиньоны или вешки. Очищенный сладкий болгарский перец промываем и обсушиваем. Нарезаем крупными полосками. Овощечисткой снимаем с моркови кожицу и промываем. Запекать корнеплоды моркови будем целиком. Брюссельскую капусту промываем, снимаем верхние листики. Просушиваем и убираем кочерыжку. Можно разрезать маленькие вилки пополам или запечь целиком. Очищаем от кожицы свекольный корнеплод. Овощ тщательно промываем и обсушиваем. Нарезаем кружочками примерно одинакового размера. Промываем хорошенько грибы, удаляя остатки грязи. Снимаем верхнюю кожицу. Нарезаем грибочки крупными кусочками. Если вы используете меленькие шампиньоны, запекать их лучше целиком. Очищаем головку лука красных сортов и нарезаем полукольцами. Для аромата добавим чеснок. Очищаем зубки и нарезаем крупными пластинами. Очищаем корнеплоды картофеля, промываем и нарезаем четвертинками. Смазываем рафинированным маслом оливы противень. Выкладываем овощи и перемешиваем их. Желательно, чтобы все ингредиенты были нарезаны крупными кусками. Все овощи поливаем обильно рафинированным маслом оливы, приправляем солью, смесью молотых перцев и отправляем в духовой шкаф. Запекать будем при температурном режиме в 170° в течение получаса. Тем временем приготовим соус. В пиале смешиваем жидкий мед с бальзамическим уксусом. Размешиваем хорошенько до однородности. По истечении получаса поливаем овощи приготовленным соусом. Отправляем в духовой шкаф еще на четверть часа. Такой гарнир станет идеальным дополнением к шашлыку из куриного мяса.

Проявляем кулинарную фантазию

Гарнир к курице, запеченной в духовке, каждая хозяйка сможет приготовить на свой вкус. Если вы хотите угодить всем, можно сделать нежнейшую овощную запеканку под сырной корочкой или со сливочным соусом.

Необходимые ингредиенты

кабачки – 2 штуки;

морковь – 1 корнеплод;

капуста цветная – 1 вилок;

фасоль стручковая – 150-200 г;

сладкий болгарский перец – 1 штука;

свежие томаты – 2 штуки;

лук – 2 головки;

яйцо куриное – 2 штуки;

рафинированное растительное масло – 4 стол. ложки;

укроп – несколько веточек;

сыр российский – 0,1 кг;

сливки – 0,15 л;

сушеные травы, соль, смесь молотых перцев.

Как приготовить гарнир к курице в духовке

Цветную капусту предварительно промываем и просушиваем. Разбираем ее на соцветия. При желании капусту можно нашинковать ножом. Стручковую фасоль заранее достаем из морозильной камеры и размораживаем. В кастрюле доводим до состояния кипения воду. В соленую кипящую воду выкладываем вышеперечисленные овощи и после повторного закипания воды провариваем 5 минут. Очищенную луковицу нарезаем тоненькими полукольцами. Корнеплоды моркови очищаем, промываем и шинкуем на терке. Сладкий болгарский перец нарезаем соломкой. Выкладываем бланшированные овощи в дуршлаг и сцеживаем воду. В сотейник наливаем рафинированное подсолнечное масло, прогреваем его и выкладываем морковь с луком. Овощи пассеруем несколько минут, а затем добавляем перец. Тушим все на умеренном огне 5-7 минут. Свежие томаты промываем, нарезаем кубиками. Выкладываем все остальные овощи в сотейник, хорошенько перемешиваем и тушим 10 минут. Промываем кабачки, при необходимости снимаем кожицу. Нарезаем кружочками. На растительном масле кабачки слегка обжариваем до появления румяной корочки. На смазанный маслом противень выкладываем кабачки. Сверху распределяем тушеные овощи. Взбиваем венчиком сырые куриные яйца и соединяем со сливками. Добавляем соль, сушеные травы и смесь молотых перцев. Заливаем сливочно-яичной массой овощи. Сверху все посыпаем тертым российским сыром. Запекать гарнир будем 45 минут при температурном режиме в 180°.

Какой гарнир приготовить к курице в духовке?

Выбирая гарнир к куриному мясу, не забывайте о картофеле. Вы можете запечь его по-деревенски. Особый вкус овощу придаст сыр.

Необходимые ингредиенты

корнеплоды картофеля – 3-4 штуки;

чесночные зубки – 2-3 штуки;

сыр сорта Пармезан – 50 г;

рафинированное масло оливы – 1 стол. ложка;

хлопья кукурузные – 30-40 г;

паприка сладкая молотая – 1 чайн. ложка;

российский сыр – 70-100 г;

соль, смесь молотых перцев;

сливки – 50 мл;

петрушка – несколько веточек.

Как приготовить гарнир к курице в духовке

В кофемолке измельчаем кукурузные хлопья. Соединяем их со всеми пряностями и специями. Тщательно перешиваем. Сюда же добавляем натертый на меленькой терке Пармезан. Картофель промываем вместе с кожурой и нарезаем четвертинками. Просушиваем, поливаем рафинированным маслом оливы. Панируем в приготовленной пряной смеси и выкладываем в керамическую форму. Ставим в духовой шкаф на 40 минут и запекаем при температурном режиме в 180°. Из сливок, тертого российского сыра, зелени и чеснока готовим ароматный соус.

Выбор гарниров к запеченной курице велик. Каждый из вас найдет себе по вкусу. Удивляйте домочадцев, вносите изменения в домашнее меню.

Приятного аппетита!