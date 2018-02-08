Четыре вкуса

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6 рецептов завтраков в кружке

Маффины и брауни, омлеты и панкейки — чтобы приготовить утром такой вкусный завтрак, вовсе не обязательно включать плиту или духовку и доставать с полки сковороду. Вам понадобится всего одна кружка, микроволновая печь и совсем немного ингредиентов. Записывайте наши рецепты и начинайте день правильно.

Маффин с корицей в кружке
Если вы придерживаетесь безглютеновой или палеодиеты и хотите утром сэкономить время на приготовлении завтрака, этот десерт — то, что вам нужно.
Изображение рецепта Маффин с корицей в кружке

Ингредиенты

  • Кокосовая мука 2 ст. л.
  • Молоко (растительное) 2 ст. л.
  • Яйца 1 шт.
  • Масло (кокосовое) 2 ст. л.
  • Мёд (или кленовый, финиковый сироп) 1,5 ст. л.
  • Масло (растительное) 1 ст. л.
  • Корица 1 ч. л.
  • Сахар (кокосовый) 1 ч. л.
  • Лимон (сок) ½ ч. л.
  • Разрыхлитель ½ ч. л.
  • Соль щепотка
  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для теста: кокосовую муку, корицу, яйцо, 2 ст. л. молока, мёд, 1 ст. л. кокосового масла и щепотку соли. В самом конце добавьте разрыхлитель.
  2. Переложите готовую смесь в банку или кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты.
  3. Отдельно смешайте ингредиенты для крема: по 1 ст. л. кокосового и растительного масла, 1 ч. л. кокосового сахара и лимонный сок.
  4. Готовый маффин покройте кокосовым кремом и подавайте к столу.
Брауни в кружке
Полезные жиры и много шоколада — идеально для хорошего начала дня.
Изображение рецепта Брауни в кружке

Ингредиенты

  • Хлопья (овсяные) ⅓ стакана
  • Миндальное молоко 80 мл
  • Мука (пшеничная) 1 ст. л.
  • Какао 1 ст. л.
  • Сироп (кленовый) 1 ст. л.
  • Масло (кокосовое) 1 ч. л.
  • Шоколад (капли) ½ ч. л.
  • Ваниль ½ ч. л.
  • Разрыхлитель ¼ ч. л.
  • Орехи (грецкие) по вкусу
  • Соль щепотка
  1. Соедините все сухие ингредиенты в миске и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте молоко, кленовый сироп, кокосовое масло и ваниль. Перемешайте и добавьте после этого шоколадные капли.
  3. Перелейте готовую смесь в кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты.
  4. Готовый маффин посыпьте сверху грецкими орехами.
Омлет в кружке
Минимум калорий, много витаминов и микроэлементов, всего две минуты на приготовление — и всё это в одной кружке? Легко! Делимся с вами рецептом утреннего омлета со шпинатом, фетой и болгарским перцем.
Изображение рецепта Омлет в кружке

Ингредиенты

  • Яйца 2 шт.
  • Шпинат ¼ стакана
  • Болгарский перец (красный мелко нарезанный) 1 ст. л.
  • Сыр (фета) 1 ст. л.
  • Лук (зелёный) 1 ч. л.
  • Масло (оливковое) 1 ч. л.
  • Перец (чёрный молотый) по вкусу
  1. Смажьте маслом внутренние стенки кружки.
  2. Разбейте в кружку яйца и взбейте их с помощью вилки.
  3. Добавьте мелко нарезанный красный болгарский перец, шпинат, сыр, зелёный лук и молотый перец. Хорошо перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте 1,5—2 минуты на максимальной мощности.
  5. Достаньте готовый омлет и дайте ему остыть минуту.
Арахисовый кекс в кружке
Быстрые кексы из миндальной муки с арахисовой пастой, мёдом и шоколадом.
Изображение рецепта Арахисовый кекс в кружке

Ингредиенты

  • Мука (миндальная) 1 стакан
  • Яйца 2 шт.
  • Арахисовая паста ⅓ стакана
  • Мёд (или сахарозаменитель) ⅓ стакана
  • Масло (сливочное) ¼ стакана
  • Шоколад (капли без сахара) ¼ стакана
  • Вода ¼ стакана
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Ваниль (экстракт) ½ ч. л.
  1. В микроволновой печи разогрейте арахисовую пасту, пока она не станет мягкой.
  2. В небольшой миске смешайте миндальную муку, мёд и разрыхлитель. Хорошо перемешайте.
  3. Добавьте яйца, ваниль, арахисовую пасту и воду. Снова всё хорошо перемешайте. В конце добавьте шоколадные капли.
  4. Распределите готовую смесь по шести кружкам. Поставьте в микроволновую печь и готовьте 1-2 минуты. Подавайте кексы тёплыми.
Панкейки в кружке за 2 минуты
Чтобы приготовить панкейки, совсем не обязательно жарить их на сковороде. Достаточно сделать тесто, добавить любимые ягоды и отправить в микроволновую печь. Две минуты — и вкусный завтрак готов!
Изображение рецепта Панкейки в кружке за 2 минуты

Ингредиенты

  • Мука 1 стакан
  • Молоко (растительное или коровье) ¾ стакана
  • Голубика 8—10 ягод
  • Сахар (или мёд) 2 ч. л.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Масло (сливочное) 1 ч. л.
  • Сироп (кленовый) по вкусу
  1. В небольшой миске соедините муку, разрыхлитель и сахар. Хорошо всё перемешайте.
  2. Добавьте сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и молоко и снова перемешайте.
  3. На дно кружек положите голубику, добавьте тесто и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты. Панкейки должны увеличиться в размере.
  4. Достаньте кружки из микроволновой печи и полейте панкейки кленовым сиропом. Подавайте сразу.
Мексиканские маффины в кружке
Яйца на завтрак — это классика. Но вместо обычной яичницы мы советуем приготовить маффины по-мексикански: с мягкой булочкой, сыром, колбасой, овощами и острым соусом.
Изображение рецепта Мексиканские маффины в кружке

Ингредиенты

  • Булочка (круглая) 1 шт.
  • Яйца 1 шт.
  • Сыр (чеддер тёртый) 2 ст. л.
  • Колбаса (со специями мелко нарезанная) 1 ст. л.
  • Помидоры (нарезанные кубиками) 1 ч. л.
  • Авокадо (нарезанное кубиками) 1 ч. л.
  • Йогурт 1 ст. л.
  • Соус (пико де гайо или другой острый) 1 ст. л.
  • Масло (оливковое) 1 ч. л.
  • Соль по вкусу
  1. Смажьте маслом внутренние стенки кружки.
  2. Разрежьте булочку вдоль. Положите нижнюю часть на дно кружки.
  3. В отдельной миске смешайте яйца, нарезанные на кубики помидор и авокадо, йогурт, соус и соль. Перелейте смесь в кружку.
  4. Накройте яичную смесь верхней частью булочки, посыпьте тёртым сыром и мелко нарезанной колбасой.
  5. Отправьте в микроволновую печь на 1-2 минут. Дайте остыть пару минут и подавайте к столу.
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Выпечка и десертыЗавтрак
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