6 рецептов завтраков в кружке

Маффины и брауни, омлеты и панкейки — чтобы приготовить утром такой вкусный завтрак, вовсе не обязательно включать плиту или духовку и доставать с полки сковороду. Вам понадобится всего одна кружка, микроволновая печь и совсем немного ингредиентов. Записывайте наши рецепты и начинайте день правильно.
Маффин с корицей в кружке
Если вы придерживаетесь безглютеновой или палеодиеты и хотите утром сэкономить время на приготовлении завтрака, этот десерт — то, что вам нужно.
Ингредиенты
- Кокосовая мука 2 ст. л.
- Молоко (растительное) 2 ст. л.
- Яйца 1 шт.
- Масло (кокосовое) 2 ст. л.
- Мёд (или кленовый, финиковый сироп) 1,5 ст. л.
- Масло (растительное) 1 ст. л.
- Корица 1 ч. л.
- Сахар (кокосовый) 1 ч. л.
- Лимон (сок) ½ ч. л.
- Разрыхлитель ½ ч. л.
- Соль щепотка
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты для теста: кокосовую муку, корицу, яйцо, 2 ст. л. молока, мёд, 1 ст. л. кокосового масла и щепотку соли. В самом конце добавьте разрыхлитель.
- Переложите готовую смесь в банку или кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты.
- Отдельно смешайте ингредиенты для крема: по 1 ст. л. кокосового и растительного масла, 1 ч. л. кокосового сахара и лимонный сок.
- Готовый маффин покройте кокосовым кремом и подавайте к столу.
Брауни в кружке
Полезные жиры и много шоколада — идеально для хорошего начала дня.
Ингредиенты
- Хлопья (овсяные) ⅓ стакана
- Миндальное молоко 80 мл
- Мука (пшеничная) 1 ст. л.
- Какао 1 ст. л.
- Сироп (кленовый) 1 ст. л.
- Масло (кокосовое) 1 ч. л.
- Шоколад (капли) ½ ч. л.
- Ваниль ½ ч. л.
- Разрыхлитель ¼ ч. л.
- Орехи (грецкие) по вкусу
- Соль щепотка
- Соедините все сухие ингредиенты в миске и хорошо перемешайте.
- Добавьте молоко, кленовый сироп, кокосовое масло и ваниль. Перемешайте и добавьте после этого шоколадные капли.
- Перелейте готовую смесь в кружку и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты.
- Готовый маффин посыпьте сверху грецкими орехами.
Омлет в кружке
Минимум калорий, много витаминов и микроэлементов, всего две минуты на приготовление — и всё это в одной кружке? Легко! Делимся с вами рецептом утреннего омлета со шпинатом, фетой и болгарским перцем.
Ингредиенты
- Яйца 2 шт.
- Шпинат ¼ стакана
- Болгарский перец (красный мелко нарезанный) 1 ст. л.
- Сыр (фета) 1 ст. л.
- Лук (зелёный) 1 ч. л.
- Масло (оливковое) 1 ч. л.
- Перец (чёрный молотый) по вкусу
- Смажьте маслом внутренние стенки кружки.
- Разбейте в кружку яйца и взбейте их с помощью вилки.
- Добавьте мелко нарезанный красный болгарский перец, шпинат, сыр, зелёный лук и молотый перец. Хорошо перемешайте.
- Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте 1,5—2 минуты на максимальной мощности.
- Достаньте готовый омлет и дайте ему остыть минуту.
Арахисовый кекс в кружке
Быстрые кексы из миндальной муки с арахисовой пастой, мёдом и шоколадом.
Ингредиенты
- Мука (миндальная) 1 стакан
- Яйца 2 шт.
- Арахисовая паста ⅓ стакана
- Мёд (или сахарозаменитель) ⅓ стакана
- Масло (сливочное) ¼ стакана
- Шоколад (капли без сахара) ¼ стакана
- Вода ¼ стакана
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Ваниль (экстракт) ½ ч. л.
- В микроволновой печи разогрейте арахисовую пасту, пока она не станет мягкой.
- В небольшой миске смешайте миндальную муку, мёд и разрыхлитель. Хорошо перемешайте.
- Добавьте яйца, ваниль, арахисовую пасту и воду. Снова всё хорошо перемешайте. В конце добавьте шоколадные капли.
- Распределите готовую смесь по шести кружкам. Поставьте в микроволновую печь и готовьте 1-2 минуты. Подавайте кексы тёплыми.
Панкейки в кружке за 2 минуты
Чтобы приготовить панкейки, совсем не обязательно жарить их на сковороде. Достаточно сделать тесто, добавить любимые ягоды и отправить в микроволновую печь. Две минуты — и вкусный завтрак готов!
Ингредиенты
- Мука 1 стакан
- Молоко (растительное или коровье) ¾ стакана
- Голубика 8—10 ягод
- Сахар (или мёд) 2 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Масло (сливочное) 1 ч. л.
- Сироп (кленовый) по вкусу
- В небольшой миске соедините муку, разрыхлитель и сахар. Хорошо всё перемешайте.
- Добавьте сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и молоко и снова перемешайте.
- На дно кружек положите голубику, добавьте тесто и отправьте в микроволновую печь на 2 минуты. Панкейки должны увеличиться в размере.
- Достаньте кружки из микроволновой печи и полейте панкейки кленовым сиропом. Подавайте сразу.
Мексиканские маффины в кружке
Яйца на завтрак — это классика. Но вместо обычной яичницы мы советуем приготовить маффины по-мексикански: с мягкой булочкой, сыром, колбасой, овощами и острым соусом.
Ингредиенты
- Булочка (круглая) 1 шт.
- Яйца 1 шт.
- Сыр (чеддер тёртый) 2 ст. л.
- Колбаса (со специями мелко нарезанная) 1 ст. л.
- Помидоры (нарезанные кубиками) 1 ч. л.
- Авокадо (нарезанное кубиками) 1 ч. л.
- Йогурт 1 ст. л.
- Соус (пико де гайо или другой острый) 1 ст. л.
- Масло (оливковое) 1 ч. л.
- Соль по вкусу
- Смажьте маслом внутренние стенки кружки.
- Разрежьте булочку вдоль. Положите нижнюю часть на дно кружки.
- В отдельной миске смешайте яйца, нарезанные на кубики помидор и авокадо, йогурт, соус и соль. Перелейте смесь в кружку.
- Накройте яичную смесь верхней частью булочки, посыпьте тёртым сыром и мелко нарезанной колбасой.
- Отправьте в микроволновую печь на 1-2 минут. Дайте остыть пару минут и подавайте к столу.
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