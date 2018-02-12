Четыре вкуса

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5 самых необычных рецептов блинов

С понедельника начинается Масленица, и от блинов будет не скрыться всю неделю: их будут печь дома, они появятся в меню всех кафе и в лавках на уличных ярмарках. Но если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас мы собрали пять самых неожиданных рецептов.

Радужные блины
Цвет блинов зависит только от вашей фантазии. Особенно они понравятся маленьким детям.
Изображение рецепта Радужные блины
  • Мука 200 г
  • Молоко 200 мл
  • Кефир (обезжиренный) 200 мл
  • Яйца 3 шт.
  • Масло (сливочное) 25 г
  • Сахар 2 ст. л.
  • Соль ½ ч. л.
  • Пищевой краситель по вкусу
  1. Соедините муку, сахар, соду и соль в большой миске. Перемешайте венчиком до однородной массы.
  2. Взбейте в отдельной посуде яйца, кефир и молоко. Соедините содержимое обеих мисок и перемешайте.
  3. Разделите полученное тесто на пять равных частей. Окрасьте каждую пищевым красителем разного цвета.
  4. Растопите небольшой кусочек масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Выпекайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистого цвета.
  5. Сложите блины друга на друга. Подавайте со свежими ягодами или кленовым сиропом.
Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы
В этом рецепте вы можете экспериментировать с разной начинкой: сыром, ветчиной, рыбой или мясным фаршем.
Изображение рецепта Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы
  • Мука 240 г
  • Молоко 400 мл
  • Вода 200 мл
  • Яйца 2 шт.
  • Грибы (шампиньоны) 300 г
  • Курица (филе) 1 шт.
  • Лук (зелёный) 1 пучок
  • Лук (репчатый) 1 шт.
  • Масло (растительное) 3 ст. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Сода ½ ч. л.
  • Специи (прованские травы) ½ ч. л.
  • Соль по вкусу
  1. Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды.
  2. Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10—15 минут. Добавьте ложку растительного масла.
  3. Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом.
  4. Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера.
  5. Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте.
  6. В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зелёного лука.
  7. Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.
Блинные трубочки с заварным кремом
Это как любимые трубочки с кремом из детства, только вместо вафель здесь блины.
Изображение рецепта Блинные трубочки с заварным кремом
  • Мука (пшеничная) 165 г
  • Молоко 450 мл
  • Яйца 1 шт.
  • Яйца (желток) 1 шт.
  • Масло (растительное) 30 мл
  • Сахар 4 ч. л.
  • Разрыхлитель 2 ч. л.
  • Сахар (пудра) 10 г
  • Ваниль ½ ч. л.
  • Корица по вкусу
  • Соль ½ ч. л.
  1. В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте ещё раз.
  2. Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте.
  3. Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла.
  4. Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне.
  5. Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета.
  6. Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает.
  7. Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса.
  8. Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут.
  9. Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
  10. Готовые блины посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.
Блинные роллы с сёмгой, сливочным сыром и авокадо
Такие роллы отлично подойдут для завтрака, бранча или в качестве закуски для вечеринки.
Изображение рецепта Блинные роллы с сёмгой, сливочным сыром и авокадо
  • Молоко 2 стакана
  • Мука (пшеничная) 6 ст. л.
  • Яйца 1 шт.
  • Сыр (сливочный) 200 г
  • Рыба (сёмга) 100 г
  • Авокадо 1 шт.
  • Масло (растительное) 1 ст. л.
  • Сахар по вкусу
  • Соль по вкусу
  1. В глубокой миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и перемешайте.
  2. Выпекайте блины на разогретой сковороде.
  3. Остудите приготовленные блины. Смажьте сыром. Тонко нарежьте рыбу и выложите на сыр. Сверху добавьте тонкие пластины авокадо.
  4. Сверните блины в роллы и оставьте их пропитаться. Разрежьте на рулетики.
Шпинатные панкейки с шоколадом
Эти ярко-зелёные панкейки не содержат красителей, а на вкус чем-то напоминают мятное мороженое.
Изображение рецепта Шпинатные панкейки с шоколадом
  • Мука (пшеничная) 200 г
  • Миндальное молоко 1 стакан
  • Шпинат 1 чашка
  • Яйца 1 шт.
  • Шоколад (капли) 40 г
  • Сахарозаменитель (стевия) 1 упаковка
  • Масло (кокосовое) 1 ст. л.
  • Мята (перечная экстракт) 1 ч. л.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Сода (пищевая) ½ ч. л.
  • Соль ½ ч. л.
  • Соус (шоколадный) для подачи
  1. Смешайте в блендере шпинат, яйцо, кокосовое масло, молоко и экстракт перечной мяты.
  2. Добавьте к ингредиентам пищевую соду, соль и стевию. Перемешайте.
  3. Всыпьте муку и смешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть густым. Если оно получилось жидковатым, добавьте муку до необходимой консистенции.
  4. Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне.
  5. Выкладывайте тесто столовой ложкой. Когда оно поднимется и появятся пузырьки, переверните блин и обжарьте с другой стороны. Готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
  6. Сложите панкейки стопкой, полейте шоколадным соусом или взбитыми сливками. Украсьте шоколадными каплями.
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