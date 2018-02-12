5 самых необычных рецептов блинов

С понедельника начинается Масленица, и от блинов будет не скрыться всю неделю: их будут печь дома, они появятся в меню всех кафе и в лавках на уличных ярмарках. Но если вы захотите по-настоящему удивить своих друзей и близких в эти праздники, то специально для вас мы собрали пять самых неожиданных рецептов.
Радужные блины
Цвет блинов зависит только от вашей фантазии. Особенно они понравятся маленьким детям.
- Мука 200 г
- Молоко 200 мл
- Кефир (обезжиренный) 200 мл
- Яйца 3 шт.
- Масло (сливочное) 25 г
- Сахар 2 ст. л.
- Соль ½ ч. л.
- Пищевой краситель по вкусу
- Соедините муку, сахар, соду и соль в большой миске. Перемешайте венчиком до однородной массы.
- Взбейте в отдельной посуде яйца, кефир и молоко. Соедините содержимое обеих мисок и перемешайте.
- Разделите полученное тесто на пять равных частей. Окрасьте каждую пищевым красителем разного цвета.
- Растопите небольшой кусочек масла на большой антипригарной сковороде на среднем огне. Выпекайте блины по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистого цвета.
- Сложите блины друга на друга. Подавайте со свежими ягодами или кленовым сиропом.
Блинные мешочки с жульеном из грибов и курицы
В этом рецепте вы можете экспериментировать с разной начинкой: сыром, ветчиной, рыбой или мясным фаршем.
- Мука 240 г
- Молоко 400 мл
- Вода 200 мл
- Яйца 2 шт.
- Грибы (шампиньоны) 300 г
- Курица (филе) 1 шт.
- Лук (зелёный) 1 пучок
- Лук (репчатый) 1 шт.
- Масло (растительное) 3 ст. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Сода ½ ч. л.
- Специи (прованские травы) ½ ч. л.
- Соль по вкусу
- Взбейте венчиком молоко, яйца и сахар до образования пены. Постепенно добавьте просеянную муку. Смешайте до состояния однородной массы. Посолите по вкусу. При необходимости добавьте немного воды.
- Разведите в стакане кипятка соду, размешайте и влейте в тесто. Оставьте на 10—15 минут. Добавьте ложку растительного масла.
- Жарьте блины на горячей сковороде, предварительно смазанной маслом.
- Отварите курицу и измельчите мясо с помощью мясорубки или блендера.
- Мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на сковороде. Добавьте к филе и хорошо перемешайте.
- В середину каждого блина выложите начинку, соберите края блинов и перевяжите веточкой зелёного лука.
- Украсьте мешочки прованскими травами. Подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.
Блинные трубочки с заварным кремом
Это как любимые трубочки с кремом из детства, только вместо вафель здесь блины.
- Мука (пшеничная) 165 г
- Молоко 450 мл
- Яйца 1 шт.
- Яйца (желток) 1 шт.
- Масло (растительное) 30 мл
- Сахар 4 ч. л.
- Разрыхлитель 2 ч. л.
- Сахар (пудра) 10 г
- Ваниль ½ ч. л.
- Корица по вкусу
- Соль ½ ч. л.
- В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте ещё раз.
- Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте.
- Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла.
- Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне.
- Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета.
- Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает.
- Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса.
- Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут.
- Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
- Готовые блины посыпьте сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.
Блинные роллы с сёмгой, сливочным сыром и авокадо
Такие роллы отлично подойдут для завтрака, бранча или в качестве закуски для вечеринки.
- Молоко 2 стакана
- Мука (пшеничная) 6 ст. л.
- Яйца 1 шт.
- Сыр (сливочный) 200 г
- Рыба (сёмга) 100 г
- Авокадо 1 шт.
- Масло (растительное) 1 ст. л.
- Сахар по вкусу
- Соль по вкусу
- В глубокой миске смешайте яйца, молоко, сахар, соль и растительное масло. Добавьте просеянную муку и перемешайте.
- Выпекайте блины на разогретой сковороде.
- Остудите приготовленные блины. Смажьте сыром. Тонко нарежьте рыбу и выложите на сыр. Сверху добавьте тонкие пластины авокадо.
- Сверните блины в роллы и оставьте их пропитаться. Разрежьте на рулетики.
Шпинатные панкейки с шоколадом
Эти ярко-зелёные панкейки не содержат красителей, а на вкус чем-то напоминают мятное мороженое.
- Мука (пшеничная) 200 г
- Миндальное молоко 1 стакан
- Шпинат 1 чашка
- Яйца 1 шт.
- Шоколад (капли) 40 г
- Сахарозаменитель (стевия) 1 упаковка
- Масло (кокосовое) 1 ст. л.
- Мята (перечная экстракт) 1 ч. л.
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Сода (пищевая) ½ ч. л.
- Соль ½ ч. л.
- Соус (шоколадный) для подачи
- Смешайте в блендере шпинат, яйцо, кокосовое масло, молоко и экстракт перечной мяты.
- Добавьте к ингредиентам пищевую соду, соль и стевию. Перемешайте.
- Всыпьте муку и смешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть густым. Если оно получилось жидковатым, добавьте муку до необходимой консистенции.
- Нагрейте антипригарную сковороду на среднем огне.
- Выкладывайте тесто столовой ложкой. Когда оно поднимется и появятся пузырьки, переверните блин и обжарьте с другой стороны. Готовьте по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Сложите панкейки стопкой, полейте шоколадным соусом или взбитыми сливками. Украсьте шоколадными каплями.
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