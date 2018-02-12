5 самых необычных рецептов блинов

В глубокой миске слегка взбейте 300 мл молока, яйцо и 2 ч. л. сахара до однородной консистенции. Посолите по вкусу. Добавьте разрыхлитель и перемешайте ещё раз.

Добавьте в заготовку для теста немного корицы и перемешайте.

Просейте 150 г муки через сито и постепенно добавляйте необходимое количество в тесто. Хорошо перемешивайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного молока или воды. В конце добавьте ложку растительного масла.

Нагрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне.

Влейте в центр сковороды тесто и наклоняйте сковороду по кругу, чтобы оно равномерно распределилось. Жарьте блины с двух сторон до образования румяного цвета.

Отложите готовые блины охлаждаться, иначе ваша начинка растает.

Приготовьте крем: для этого смешайте в миске 2 ч. л. сахара и 15 г муки, добавьте 50 мл молока и перемешайте. Добавьте яичный желток и немного ванилина. Должна получиться густая масса.

Нагрейте оставшиеся 100 мл молока, добавьте его в заготовку для крема и хорошо перемешайте. Через пару минут начинка загустеет. Переложите крем в посуду и остудите. Уберите в холодильник на 20 минут.

Выложите остывший крем на край блина и скрутите трубочки. Переложите блины на тарелку и оставьте в холодильнике на 30 минут.