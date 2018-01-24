Брюссельская капуста в молочном соусе с сыром

Несмотря на исключительную полезность, брюссельская капуста довольно редкий овощ на нашем столе. Если же эти симпатичные кочанчики все же завернули на Вашу кухню (в свежем или замороженном виде), предлагаю приготовить их очень вкусно, изысканно и диетично — отварными, под аппетитным молочным соусом с сыром. Этот рецепт основан на классическом способе приготовления брюссельской капусты, известном в отечественной кулинарии как подача под молочным соусом, а за рубежом — как подача под соусом «бешамель» (он же наш соус «молочный»). Для пикантности рекомендую добавлять в соус зубчик чеснока и посыпать капусту сыром уже в тарелке, тогда сырная нота будет яркой и не затеряется в соусе.

В мастер-классе я подробно показываю как готовить «молочный» соус, он же «бешамель» и что предпринимать если он не получается. Наловчившись готовить такой соус его можно подавать к спарже, цветной капусте, использовать в лазанье, поливать им картофель в мундире или отварные яйца.

Ингредиенты: 500г свежей или мороженной брюссельской капусты

300мл молока

40г сливочного масла

1 ст.л. муки

50г сыра

соль

черный молотый перец

Сыр натереть на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке.

Закипятить 1 литр воды, посолить (0,5 ч.л. соли), в кипящую воду забросить всю капусту (она должна быть чистой, без тли, сухие листики снять). Если используете замороженную капусту ее можно высыпать в кипяток без подготовки.

Варить от закипания 8 минут. Закипятить 1 литр воды, посолить (0,5 ч.л. соли), в кипящую воду забросить всю капусту (она должна быть чистой, без тли, сухие листики снять).Если используете замороженную капусту ее можно высыпать в кипяток без подготовки.Варить от закипания 8 минут.

Откинуть на друшлаг, облить холодной водой (это делается, чтоб капуста не переварилась за счет поддержания температуры). Откинуть на друшлаг, облить холодной водой (это делается, чтоб капуста не переварилась за счет поддержания температуры).

Готовим молочный соус:

Сотейник поставить на средний огонь, засыпать муку (1 ст.л.) и выложить сливочное масло (40г). Готовим молочный соус:Сотейник поставить на средний огонь, засыпать муку (1 ст.л.) и выложить сливочное масло (40г).

Дождаться пока масло растопится и интенсивно перемешать масло и муку, должна получиться кашица. Прожарить эту кашицу, постоянно помешивая около 4-5 минут. Смесь не должна подгореть!Сначала она будет тестообразной, затем станет суховатой, а потом снова буд-то "помокреет" и станет жидковатой -это и есть нужный момент. Сразу же переходим к следующему шагу. Дождаться пока масло растопится и интенсивно перемешать масло и муку, должна получиться кашица. Прожарить эту кашицу, постоянно помешивая около 4-5 минут. Смесь не должна подгореть!Сначала она будет тестообразной, затем станет суховатой, а потом снова буд-то "помокреет" и станет жидковатой -это и есть нужный момент. Сразу же переходим к следующему шагу.

Вливаем половину кружки молока (150мл). Хорошо если молоко теплое или горячее, но можно использовать и прохладное молоко. Вливаем половину кружки молока (150мл). Хорошо если молоко теплое или горячее, но можно использовать и прохладное молоко.

Взбиваем смесь венчиком вручную, проходимся интенсивными движениями по дну, не убавляя температуры плиты. Смесь вскоре загустеет и станет похожа на густой крем. Взбиваем смесь венчиком вручную, проходимся интенсивными движениями по дну, не убавляя температуры плиты. Смесь вскоре загустеет и станет похожа на густой крем.

Вливаем оставшееся молоко, одновременно перемешивая все венчиком. Необходимо добиться шелковистой консистенции крема без комков.

Если что-то пошло не совсем по технологии — не расстраиваемся и достаем погружной блендер. Хорошенько взбиваем молочный соус до однородности. Вливаем оставшееся молоко, одновременно перемешивая все венчиком. Необходимо добиться шелковистой консистенции крема без комков.Если что-то пошло не совсем по технологии — не расстраиваемся и достаем погружной блендер. Хорошенько взбиваем молочный соус до однородности.

В молочный соус добавляем соль (0,3 ч.л. перец (щепотка), выдавливаем зубчик чеснока.

Хорошенько перемешать и дать закипеть. В молочный соус добавляем соль (0,3 ч.л. перец (щепотка), выдавливаем зубчик чеснока.Хорошенько перемешать и дать закипеть.

В соус закинуть кочанчики брюссельской капусты. В соус закинуть кочанчики брюссельской капусты.

Аккуратно перемешать. Аккуратно перемешать.