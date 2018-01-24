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Брюссельская капуста в молочном соусе с сыром

Брюссельская капуста молочном соусе с сыромНесмотря на исключительную полезность, брюссельская капуста довольно редкий овощ на нашем столе. Если же эти симпатичные кочанчики все же завернули на Вашу кухню (в свежем или замороженном виде), предлагаю приготовить их очень вкусно, изысканно и диетично — отварными, под аппетитным молочным соусом с сыром. Этот рецепт основан на классическом способе приготовления брюссельской капусты, известном в отечественной кулинарии как подача под молочным соусом, а за рубежом — как подача под соусом «бешамель» (он же наш соус «молочный»). Для пикантности рекомендую добавлять в соус зубчик чеснока и посыпать капусту сыром уже в тарелке, тогда сырная нота будет яркой и не затеряется в соусе.
В мастер-классе я подробно показываю как готовить «молочный» соус, он же «бешамель» и что предпринимать если он не получается. Наловчившись готовить такой соус его можно подавать к спарже, цветной капусте, использовать в лазанье, поливать им картофель в мундире или отварные яйца.

Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромИнгредиенты:
  • 500г свежей или мороженной брюссельской капусты
  • 300мл молока
  • 40г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки
  • 50г сыра
  • соль
  • черный молотый перец
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромСыр натереть на мелкой терке.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромЗакипятить 1 литр воды, посолить (0,5 ч.л. соли), в кипящую воду забросить всю капусту (она должна быть чистой, без тли, сухие листики снять).
Если используете замороженную капусту ее можно высыпать в кипяток без подготовки.
Варить от закипания 8 минут.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромОткинуть на друшлаг, облить холодной водой (это делается, чтоб капуста не переварилась за счет поддержания температуры).
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромГотовим молочный соус:
Сотейник поставить на средний огонь, засыпать муку (1 ст.л.) и выложить сливочное масло (40г).
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромДождаться пока масло растопится и интенсивно перемешать масло и муку, должна получиться кашица. Прожарить эту кашицу, постоянно помешивая около 4-5 минут. Смесь не должна подгореть!Сначала она будет тестообразной, затем станет суховатой, а потом снова буд-то "помокреет" и станет жидковатой -это и есть нужный момент. Сразу же переходим к следующему шагу.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВливаем половину кружки молока (150мл). Хорошо если молоко теплое или горячее, но можно использовать и прохладное молоко.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВзбиваем смесь венчиком вручную, проходимся интенсивными движениями по дну, не убавляя температуры плиты. Смесь вскоре загустеет и станет похожа на густой крем.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВливаем оставшееся молоко, одновременно перемешивая все венчиком. Необходимо добиться шелковистой консистенции крема без комков.
Если что-то пошло не совсем по технологии — не расстраиваемся и достаем погружной блендер. Хорошенько взбиваем молочный соус до однородности.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВ молочный соус добавляем соль (0,3 ч.л. перец (щепотка), выдавливаем зубчик чеснока.
Хорошенько перемешать и дать закипеть.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВ соус закинуть кочанчики брюссельской капусты.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромАккуратно перемешать.
Брюссельская капуста в молочном соусе с сыромВыложить капусту в молочном соусе на блюдо, и сразу посыпать сыром.
Приятного аппетита!
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