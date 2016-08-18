Сахар: польза и вред для организма человека. Виды, калорийность и химический состав сахара.

Сахар – один из важнейших продуктов питания, используемых современными кулинарами всех стран и народов. Его добавляют всюду: от сладких пончиков досоленой рыбы. Но так было не всегда…

В России начала 18 века за 1 золотник сахара (4,266 грамма) аптекари, а именно они торговали сахаром в те времена, требовали целый рубль! И это притом что за рубль тогда можно было купить более 5 кг икры «засольной» или 25 кг «говяжьего доброго мяса»!

В Европе за счёт собственных «сахарных колоний» стоимость сахара была значительно ниже, однако и тут его долгое время могли позволить себе лишь богатейшие дворяне и помещики.

С другой стороны, спустя всего одно столетие (в начале-середине 19 века) каждый европеец уже мог позволить себе съедать в среднем около 2 кг сахара в год. Сейчас же годовое потребление сахара в Европе практически достигло отметки в 40 кг на одного человека, а в США этот показатель уже вплотную приблизился к 70 кг на человека. Да и сахар за это время сильно изменился…

Виды сахара

В наши дни чаще всего люди используют в кулинарии следующие виды сахара:

тростниковый (из сахарного тростника)

пальмовый (из пальмового сока – кокосовый, финиковый и т.д.)

свекловичный (из сахарной свёклы)

кленовый (из сока сахарного и серебристого клёна)

сорговый (из сорго)

При этом каждый вид сахара может быть как коричневым (нерафинированным), так и белым (очищенным, рафинированным).

За исключением, разве что свекловичного, который в полностью нерафинированном виде имеет неприятный запах. Хотя при дальнейшей очистке он становится пригодным для кулинарного применения и продаётся не полностью очищенным, что даёт основания называть его нерафинированным.

Кстати, рафинация сахара – это очистка кристаллов чистой сахарозы от «несахаров» (патока, инвертированный сахар, минеральные соли, витамины, камедеобразные вещества, меласса). В результате такой очистки получаются белые кристаллы сахара, в которых практически нет минералов и витаминов.

Из-за столь кардинального изменения химического состава исходного продукта все виды сахара по большому счёту можно разделить на два класса:

коричневый сахар (различной степени рафинации)

белый сахар (полностью рафинированный)

Изначально люди использовали в пищу только коричневый сахар (другого попросту не было). Однако с развитием научно-технического прогресса всё больше людей отдают своё предпочтение белому сахару, так как его стоимость в Европе в силу разных причин в несколько раз ниже стоимости коричневого сахара.

В тёплых же странах до сих пор используется преимущественно коричневый сахар – чуть менее сладкий, но и многократно более полезный (собственно в этом и заключается основное отличие белого сахара от коричневого)…

Калорийность и химический состав сахара

Химический состав сахара песка (рафинированного) существенно отличается от состава коричневого сахара. Белый сахар практически на все 100% состоит из углеводов, коричневый же сахар содержит различное количество примесей, которое может сильно разниться в зависимости от качества исходного сырья и степени его очистки. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу с несколькими видами сахара. Благодаря ей вы поймёте, насколько разным может быть сахар.

Итак, калорийность и химический состав сахара:

Показатель Белый рафинированный сахар-песок

(из любого сырья) Коричневый тростниковый

нерафинированный сахар Golden Brown

(Маврикий) «Гур»

(Индия) Калорийность, кКал 399 398 396 Углеводы, гр. 99,8 99,6 96 Белки, гр. 0 0 0,68 Жиры, гр. 0 0 1,03 Кальций, мг. 3 15-22 62,7 Фосфор, мг. - 3-3,9 22,3 Магний, мг. - 4-11 117,4 Цинк, мг. - не указано 0,594 Натрий, мг. 1 не указано не указано Калий, мг. 3 40-100 331 Железо, мг. - 1,2-1,8 2,05

Отличается ли рафинированный свекловичный сахар от рафинированного тростникового сахара?

Химически - нет. Хотя, естественно, кто-то обязательно будет утверждать, что у тростникового сахара более нежный, сладкий и тонкий вкус, однако фактически всё это – лишь иллюзии и субъективные представления о том или ином сахаре. Если же такой «дегустатор» будет сравнивать между собой неизвестные ему марки сахара, то он вряд ли сумеет отличить свекловичный сахар от тростникового, пальмового, кленового или соргового.

Поэтому данный вопрос мы рекомендуем просто проигнорировать. Вместо этого лучше разобраться, чем сахар полезен для человека, а чем вреден. Посему приступим…

Норма потребления сахара в день

В научных кругах принято считать, что норма сахара в день для большинства здоровых взрослых людей составляет около 50 граммов (10 чайных ложек). Однако с каждым «пересмотром» данной проблемы норма всё снижается. Ибо белый рафинированный сахар, впрочем, как и коричневый нерафинированный, нашему организму попросту не нужен.

Между тем, на первый взгляд может показаться, что суточная норма довольно «вместительная», ведь выпивая 1-2 чашки чая или кофе, мы съедаем максимум 5-6 чайных ложек сахара. Однако тут есть два «подводных камня»:

1. В наши дни рафинированный сахар добавляется практически во все многокомпонентные продукты питания, производимые промышленным способом.

2. Норма потребления сахара в день учитывает не только кристаллы сахара, но и любые другие простые сахара (фруктоза из фруктов, лактоза из молока, глюкоза из мёда, мальтоза из пива и хлеба и т.д.)

Поэтому в идеале рафинированный сахар (бесполезные углеводы без минералов и витаминов) следует исключить из рациона целиком и полностью.

Однако мы понимаем, что современная реальность далека от идеала: от сладкой выпечки, булочек, кетчупа, шоколада и прочих продуктов, содержащих рафинированный сахар, отказаться крайне сложно большинству из нас. А значит, надо постараться значительно ограничить или даже исключить сахар в явном виде, то есть не добавлять в чай, творог, гоголь-моголь, блины и т.д.

А остальное уже – по мере сил…

Польза и вред сахара (коричневого и белого)

Прежде всего надо сказать, что польза и вред сахара для организма человека до сих пор изучены не полностью. Это означает, что буквально завтра может быть проведено какое-нибудь исследование, опровергающее все сегодняшние утверждения учёных о вреде и полезных свойствах кристаллов сахара.

С другой стороны, о некоторых последствиях чрезмерного употребления сахара можно судить и без научных исследований – по собственному опыту. Так, например, очевидный вред сахара проявляется в том, что:

он нарушает липидный обмен в организме, что в конечном итоге неизбежно приводит к набору лишних килограммов и атеросклерозу (особенно при регулярном превышении суточной нормы потребления сахара)

усиливает аппетит и стимулирует желание съесть ещё что-нибудь (из-за резких скачков глюкозы в крови)

повышает уровень сахара в крови (диабетикам это хорошо известно)

вымывает кальций из костей, так как именно кальций используется для нейтрализации окисляющего влияния сахара на Ph крови

при злоупотреблении снижает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям (особенно в сочетании с жирами – в тортах, пирожных, шоколадных конфетах и т.д.)

усугубляет и затягивает стресс (в этом плане воздействие сахара на организм весьма похоже на воздействие алкоголя – сначала «расслабляет» организм, а потом бьёт по нему ещё сильнее)

создаёт благоприятную кислую среду для размножения бактерий в ротовой полости, что при определённом уровне лени приводит к проблемам с зубами и деснами

требует для своего усвоения много витаминов группы B и при чрезмерном потреблении сладостей истощает организм, что приводит к разным проблемам со здоровьем (ухудшение состояния кожи, расстройство пищеварения, раздражительность, повреждение сердечно-сосудистой системы и т.д.)

Следует отметить, что все «вредные» пункты в нашем списке, за исключением последнего, касаются не только рафинированного белого сахара, но и коричневого нерафинированного. Потому что главная причина практически всех негативных последствий чрезмерного потребления сахара для организма – резкое повышение уровня сахара в крови.

Однако вместе с тем нерафинированный сахар наносит организму намного меньше вреда, так как содержит некоторое количество (иногда даже весьма значительное) минералов и витаминов, существенно снижающих урон, наносимый обилием глюкозы. Более того, польза и вред тростникового сахара нередко уравновешивают друг друга. Поэтому если есть возможность – покупайте и кушайте коричневый нерафинированный сахар с максимальным остатком витаминно-минеральных примесей.

Что же до полезных свойств сахара, то помимо насыщения организма некоторыми витаминами и минералами, этот продукт может принести человеку пользу в следующих случаях (естественно, при умеренном потреблении):

при наличии заболеваний печении селезёнки (принимать по рекомендации врача)

при высоких умственных и физических нагрузках

при необходимости стать донором крови (непосредственно перед дачей крови)

Собственно и всё. Теперь у вас есть вся необходимая информация для принятия решения о том, полезен сахар для вас или вреден.

Однако на этом тему сахара закрывать явно рано. Ведь надо ещё разобраться с тем, как отличить настоящий нерафинированный сахар от подкрашенного рафинада, и стоит ли использовать заменители сахара…

Коричневый сахар: как отличить подделку?

Существует мнение (к сожалению, правдивое), что на отечественном рынке крайне редко встречается натуральный нерафинированный сахар. Обычно вместо него продаётся «подкрашенный» рафинированный сахар. При этом некоторые убеждены: отличить подделку невозможно!

И что самое печальное, отчасти они правы, ибо непосредственно в магазине отличить нерафинированный сахар от подкрашенного рафинированного никак не получится.

Зато проверить натуральность продукта можно дома! Для этого нужно знать, что:

Кристаллы нерафинированного сахара не просто покрыты мелассой, они буквально «пропитаны» ею. Следовательно, если, положив коричневый сахар в тёплую воду, вы получите подкрашенную воду и белые кристаллы на дне, то вы купили подделку. Если же вода изменила цвет, но кристаллы сохранили свой первоначальный цвет, то сахар – натуральный.



Натуральный нерафинированный сахар имеет волшебный вкус и аромат, который ничуть не похож на запах жжёного сахара, коим часто подкрашивают белый сахар. С другой стороны, если рафинад вымачивали в мелассе, а не в жжёном сахаре, то можно и не разобрать…

Ну, а самым правильным способом определения натуральности нерафинированного сахара является следующий алгоритм действий: отыскать заведомо натуральный продукт и съесть целую пачку, после чего любую подделку вы определите в мгновение ока (по запаху и вкусу).

Настоящий нерафинированный сахар лучше покупать непосредственно в той стране, где его производят. Поэтому при возможности просите друзей, родственников и знакомых привезти вам пачку-другую натурального коричневого сахара «прямо с плантации».

Фруктоза или сахар – что лучше?

Если выбирать между сахаром и чистой фруктозой, то лучше – равноправное сочетание. Причём чистую фруктозу лучше получать непосредственно из свежих фруктов.

Если же вы решили получать фруктозу из баночки (или коробочки), то знайте: самый обыкновенный белый рафинированный сахар примерно на 50% состоит из фруктозы. Стоит ли игра свеч?

Конечно, фруктоза не столь требовательна к инсулину как сахар, но и она, тем не менее, способна вызывать ожирение и проблемы с сердцем. Так что если у вас нет сахарного диабета, то лучше не экспериментируйте. Ведь суточная норма потребления фруктозы для взрослого человека составляет всего около 30 граммов, а передозировка – всегда губительна…

Сахар или мёд?

Мёд, как известно, содержит огромное количество полезных веществ (минералов, витаминов, ферментов), которые наверняка принесут пользу организму. Однако рассчитывать на то, что вы сможете безнаказанно есть мёд в неограниченных количествах, как минимум, опрометчиво. Потому что мёд на 70% состоит из фруктозы, глюкозы и сахарозы, что в конечном итоге мало чем отличается от сахара.

Суточная норма мёда – не более 0,8 грамма мёда на 1 кг веса тела. То есть при массе тела 55 кг человек может безопасно съесть 44 грамма мёда. Опять же в среднем, ибо вес тела у людей – разный, состав мёда – тоже различный, да и организмы у всех – разные…

Несколько слов о заменителях сахара

По этому вопросу можно сказать следующее: натуральные сахарозаменители (мёд, стевия) допустимы и даже желательны, а химические заменители сахара лучше оставить их производителям, потому что отдалённые последствия употребления этих веществ до сих пор не изучены.

Резюме

Отныне о пользе и вреде сахара вы знаете чуть больше, чем абсолютное большинство людей на нашей планете. И мы искренне верим, что благодаря информации, полученной в данной статье, вы сможете избежать тех неприятных и даже опасных болезней, которыми чревато злоупотребление любыми сладостями: будь то сахар, фруктоза или мёд.

Будьте здоровы!

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