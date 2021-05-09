Грибы с мясом

Ингредиенты
- шампиньоны - 12 шт. (650 гр. )
- фарш из филе куриного бедра - 250 гр.
- лук репчатый - 70 гр.
- зелень
- соль
- паприка копченая - 1 ч.л.
- чеснок сушеный - 1 ч.л.
- маринад:
- масло растительное - 3 ст.л.
- паприка копченая - 1/2 ч.л.
- сушеный чеснок - 1/2 ч.л.
- соус терияки - 3 ч.л.
Рецепт приготовления
Первым делом нам нужно подготовить начинку-фарш для наших шашлыков.
Пропускаем через мясорубку филе куриного бедра.
Добавляем в него репчатый лук, по желанию можете его предварительно обжарить на сковороде до мягкого состояния.
Также добавляем мелко нарезанный укроп, добавляем соль, копченную сладкую паприку и сушенный чеснок.
Даём фаршу настояться.
Для маринада хорошо смешиваем растительное масло с соусом терияки.
Добавляем красную копченную паприку и сушеный чеснок.
Вымешиваем всё в однородную массу.
У шампиньона удаляем плодоножку и аккуратно обрезаем края гриба.
Во внутрь добавляем фарш.
Нанизываем на шампур или шажки, так чтобы два гриба соединились в шарик, а внутри была начинка из фарша.
Смазываем соусом-маринадом и отправляем в духовку или на мангал, примерно на 10-12 минут, до полной готовности начинки.
Приятного вам аппетита!
Свежие комментарии