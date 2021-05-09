Четыре вкуса

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Грибы с мясом

Фото к рецепту: Грибы с мясом

Ингредиенты

  • шампиньоны - 12 шт. (650 гр. )
  • фарш из филе куриного бедра - 250 гр.
  • лук репчатый - 70 гр.
  • зелень
  • соль
  • паприка копченая - 1 ч.л.
  • чеснок сушеный - 1 ч.л.
  • маринад:
  • масло растительное - 3 ст.л.
  • паприка копченая - 1/2 ч.л.
  • сушеный чеснок - 1/2 ч.л.
  • соус терияки - 3 ч.л.

Рецепт приготовления

Первым делом нам нужно подготовить начинку-фарш для наших шашлыков.

Пропускаем через мясорубку филе куриного бедра.

Добавляем в него репчатый лук, по желанию можете его предварительно обжарить на сковороде до мягкого состояния.

Также добавляем мелко нарезанный укроп, добавляем соль, копченную сладкую паприку и сушенный чеснок.

Даём фаршу настояться.

Для маринада хорошо смешиваем растительное масло с соусом терияки.

Добавляем красную копченную паприку и сушеный чеснок.

Вымешиваем всё в однородную массу.

У шампиньона удаляем плодоножку и аккуратно обрезаем края гриба.

Во внутрь добавляем фарш.

Нанизываем на шампур или шажки, так чтобы два гриба соединились в шарик, а внутри была начинка из фарша.

Смазываем соусом-маринадом и отправляем в духовку или на мангал, примерно на 10-12 минут, до полной готовности начинки.

Приятного вам аппетита!

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