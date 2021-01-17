Мясной рулет с зелёным горошком

Ингредиенты
- свино-говяжий фарш - 500 г.
- лук - 1 шт.
- белый хлеб - 3 кусочка
- молоко - 200 мл.
- сыр - 100 г.
- соль -
- перец -
- зелёный горошек - 250 г.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1
Белый хлеб размочить в молоке и затем измельчить в блендере. Добавить в фарш.
Лук измельчить и добавить в фарш. Все посолить, поперчить. Перемешать.
Сыр натереть на тёрке.
Шаг 2
Расстелить пищевую пленку и выложить фарш. Разровнять в прямоугольник толщиной в 1 см. Сверху посыпать сыром и горошком. Свернуть в рулет, затем выложить на противень застеленный пергаментной бумагой и убрать пищевую пленку. Запекать 45’ 180•С
Дать рулету остыть, затем нарезать порционно и подавать.
Приятного аппетита!
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