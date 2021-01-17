Мясной рулет с зелёным горошком

Шаг 1

Белый хлеб размочить в молоке и затем измельчить в блендере. Добавить в фарш.

Лук измельчить и добавить в фарш. Все посолить, поперчить. Перемешать.

Сыр натереть на тёрке.

Шаг 2

Расстелить пищевую пленку и выложить фарш. Разровнять в прямоугольник толщиной в 1 см. Сверху посыпать сыром и горошком. Свернуть в рулет, затем выложить на противень застеленный пергаментной бумагой и убрать пищевую пленку. Запекать 45’ 180•С

Дать рулету остыть, затем нарезать порционно и подавать.

Приятного аппетита!