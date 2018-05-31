Великолепные котлеты «Птичье молоко», как вы уже могли понять по названию, очень нежное и вкусное блюдо. Мягкие котлетки с хрустящей хлебной корочкой очень красивые, поэтому будут гармонично смотреться на праздничном столе. Вкусные котлеты из куриного фарша, приготовленные по этому рецепту — невероятно ароматное блюдо.
Ингредиенты:
- 600-700 грамм куриного филе;
- свежее куриное яйцо;
- головка репчатого лука (среднего размера);
- 2-3 столовые ложки тертых сухарей;
- зубчик чеснока;
- соль и перец — по вкусу.
Для начинки:
- 100 грамм твердого сыра;
- два сваренных вкрутую яйца;
- 50 грамм сливочного масла;
- зелень: укроп, петрушка, лук;
- соль — по вкусу.
Для панировки:
- 2 свежих куриных яйца;
- 2 чайные ложки молока;
- 2-3 столовые ложки муки;
- хлебная крошка от половины батона.
Дополнительно:
- растительное масло для обжаривания котлет.
Пошаговый рецепт
- Куриное филе и головку репчатого лука прокручиваем на мясорубке. Перемешиваем и вбиваем в фарш куриное яйцо.
- Солим, перчим (можете использовать и другие специи, на свой вкус), выдавливаем через пресс чеснок (можете натереть на мелкой терке).
- Так как куриный фарш чаще получается жидковатым, добавляем в него 2-3 столовые ложки тертых (панировочных) сухарей. Вымешиваем до однородности.
- Фарш из курицы накрываем крышкой, убираем пока в сторону, и начинаем готовить начинку.
- Твердый сыр и сваренные вкрутую яйца натираем на мелкой терке, перекладываем в миску.
- Туда же отправляем мелко нарубленную зелень. Использовать можно любую зелень, на ваш вкус: укроп, петрушку, лук — или их смесь.
- Все хорошо перемешиваем и выкладываем кусочки сливочного масла, нагретого до комнатной температуры.
- Еще раз перемешиваем, пробуем — и, при необходимости, подсаливаем.
- Начинку делим на порции (примерно 1 столовая ложка), подкатываем руками, складываем в форму.
- Отправляем на 15-20 минут в морозильную камеру: котлеты из начинки должны хорошо охладиться, чтобы в процессе обжаривания не вытекал сок.
- Готовим панировку. В миску разбиваем 2 куриных яйца, солим (немножко), вливаем 2 чайные ложки молока и перемешиваем вилкой.
- В другую посуду насыпаем муку, а в третью миску — хлебные крошки от батона.
- Смоченными в воде руками берем небольшое количество мясного фарша, формируем из него лепешку.
- На середину лепешки кладем комочек охлажденной начинки, защипываем.
- Формируем котлету так, чтобы начинка была полностью закрыта мясным фаршем.
- Обваливаем куриную котлету в муке, окунаем в яичную смесь, панируем в хлебных крошках.
- Также поступаем с оставшимися продуктами. Данного количества хватает на 10 котлет.
- Разогреваем на сковороде растительное масло, выкладываем котлеты, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета.
- Совет. Чтобы котлеты хорошо прожарились, их нужно перевернуть несколько раз. Или переложить в форму, и довести до готовности в духовке (15-20 минут при 180 градусах).
Котлеты из курицы подаем с картофельным пюре, зеленью и соусом.
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