Великолепные котлеты «Птичье молоко», как вы уже могли понять по названию, очень нежное и вкусное блюдо. Мягкие котлетки с хрустящей хлебной корочкой очень красивые, поэтому будут гармонично смотреться на праздничном столе. Вкусные котлеты из куриного фарша, приготовленные по этому рецепту — невероятно ароматное блюдо.

Ингредиенты:

600-700 грамм куриного филе;

свежее куриное яйцо;

головка репчатого лука (среднего размера);

2-3 столовые ложки тертых сухарей;

зубчик чеснока;

соль и перец — по вкусу.

Благодаря сырной начинке, котлеты получаются сочными, что очень нравится всем, кто их попробует: и детям, и взрослым.

Для начинки:

100 грамм твердого сыра;

два сваренных вкрутую яйца;

50 грамм сливочного масла;

зелень: укроп, петрушка, лук;

соль — по вкусу.

Для панировки:

2 свежих куриных яйца;

2 чайные ложки молока;

2-3 столовые ложки муки;

хлебная крошка от половины батона.

Дополнительно:

растительное масло для обжаривания котлет.

Пошаговый рецепт

Куриное филе и головку репчатого лука прокручиваем на мясорубке. Перемешиваем и вбиваем в фарш куриное яйцо. Солим, перчим (можете использовать и другие специи, на свой вкус), выдавливаем через пресс чеснок (можете натереть на мелкой терке). Так как куриный фарш чаще получается жидковатым, добавляем в него 2-3 столовые ложки тертых (панировочных) сухарей. Вымешиваем до однородности. Фарш из курицы накрываем крышкой, убираем пока в сторону, и начинаем готовить начинку. Твердый сыр и сваренные вкрутую яйца натираем на мелкой терке, перекладываем в миску. Туда же отправляем мелко нарубленную зелень. Использовать можно любую зелень, на ваш вкус: укроп, петрушку, лук — или их смесь. Все хорошо перемешиваем и выкладываем кусочки сливочного масла, нагретого до комнатной температуры. Еще раз перемешиваем, пробуем — и, при необходимости, подсаливаем. Начинку делим на порции (примерно 1 столовая ложка), подкатываем руками, складываем в форму. Отправляем на 15-20 минут в морозильную камеру: котлеты из начинки должны хорошо охладиться, чтобы в процессе обжаривания не вытекал сок. Готовим панировку. В миску разбиваем 2 куриных яйца, солим (немножко), вливаем 2 чайные ложки молока и перемешиваем вилкой. В другую посуду насыпаем муку, а в третью миску — хлебные крошки от батона. Смоченными в воде руками берем небольшое количество мясного фарша, формируем из него лепешку. На середину лепешки кладем комочек охлажденной начинки, защипываем. Формируем котлету так, чтобы начинка была полностью закрыта мясным фаршем. Обваливаем куриную котлету в муке, окунаем в яичную смесь, панируем в хлебных крошках. Также поступаем с оставшимися продуктами. Данного количества хватает на 10 котлет. Разогреваем на сковороде растительное масло, выкладываем котлеты, обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Совет. Чтобы котлеты хорошо прожарились, их нужно перевернуть несколько раз. Или переложить в форму, и довести до готовности в духовке (15-20 минут при 180 градусах).

Котлеты из курицы подаем с картофельным пюре, зеленью и соусом.

