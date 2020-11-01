Изумительно вкусное мясо с ананасами

Мясо с ананасами — вкусное и очень необычное блюдо. Оно имеет приятный кисло-сладкий вкус и понравится всем любителям азиатской кухни. Подавать можно к ужину с любым гарниром, но и на праздничном столе оно будет довольно уместным.

Необходимые продукты

1 килограмм свинины

1 банка ананасов

270 грамм кетчупа

растительное масло

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Мясо промываем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем небольшими кусочками. Открываем банку с ананасами, жидкость сливаем, а сами ананасы нарезаем кусочками. В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Периодически помешивая обжариваем его несколько минут. Затем вливаем ананасовый сок, добавляем кетчуп, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на среднем огне до готовности мяса. В готовое мясо добавляем ананасы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут. А потом можно подавать к столу.

Приятного аппетита!