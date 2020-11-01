Изумительно вкусное мясо с ананасами

Мясо с ананасами — вкусное и очень необычное блюдо. Оно имеет приятный кисло-сладкий вкус и понравится всем любителям азиатской кухни. Подавать можно к ужину с любым гарниром, но и на праздничном столе оно будет довольно уместным.
Необходимые продукты
- 1 килограмм свинины
- 1 банка ананасов
- 270 грамм кетчупа
- растительное масло
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Мясо промываем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем небольшими кусочками.
- Открываем банку с ананасами, жидкость сливаем, а сами ананасы нарезаем кусочками.
- В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Периодически помешивая обжариваем его несколько минут. Затем вливаем ананасовый сок, добавляем кетчуп, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на среднем огне до готовности мяса.
- В готовое мясо добавляем ананасы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут. А потом можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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