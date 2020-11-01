Четыре вкуса

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Изумительно вкусное мясо с ананасами

Мясо с ананасами — вкусное и очень необычное блюдо. Оно имеет приятный кисло-сладкий вкус и понравится всем любителям азиатской кухни. Подавать можно к ужину с любым гарниром, но и на праздничном столе оно будет довольно уместным.

Необходимые продукты

  • 1 килограмм свинины
  • 1 банка ананасов
  • 270 грамм кетчупа
  • растительное масло
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Мясо промываем, сушим бумажным полотенцем и нарезаем небольшими кусочками.
  2. Открываем банку с ананасами, жидкость сливаем, а сами ананасы нарезаем кусочками.
  3. В сковороду наливаем растительное масло и кладем мясо. Периодически помешивая обжариваем его несколько минут. Затем вливаем ананасовый сок, добавляем кетчуп, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на среднем огне до готовности мяса.
  4. В готовое мясо добавляем ананасы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут. А потом можно подавать к столу.

Изумительно вкусное мясо с ананасами

Приятного аппетита!

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