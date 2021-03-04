Четыре вкуса

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Закуска из баклажанов «Дольки»

Закуска из баклажанов "дольки"

Ингредиенты 

баклажаны - 2 шт. 
творог - 250 гр. 
грецкие орехи - 60 гр. 
вяленые помидоры - 100 гр. 
чеснок - 2 зубца. 
куриное яйцо - 1 шт. 
масло растительное (для жарки) - 3-4 ст. 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Хорошо вымыть баклажаны. 
Нарезать кружками толщиной примерно 6-7 мм. 
Чтобы убрать из баклажанов излишнюю горечь, залейте дольки подсоленной водой и оставьте на 20 минут. 
Затем слейте воду. 
Вытрите кружки бумажным полотенцем. 

2. Затем взбить яйцо венчиком или вилкой. 
Обвалять каждый кусочек баклажана в яйце. 

3. Далее обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. 
Выложите обжаренные баклажаны на бумажные салфетки, чтобы они впитали излишки масла. 

4. Затем приготовьте начинку. 
Поместите грецкие орехи в блендер и измельчите. 

5. Добавьте к грецким орехом творог. 

6. Затем добавить нарезанные вяленые помидоры и чеснок, выжатый через пресс. При желании добавьте измельченный укроп. 

7. На каждый кружок баклажанов положить по 1 ч. начинки. Сложите пополам. 

 

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