Закуска из баклажанов «Дольки»

Ингредиенты

баклажаны - 2 шт.

творог - 250 гр.

грецкие орехи - 60 гр.

вяленые помидоры - 100 гр.

чеснок - 2 зубца.

куриное яйцо - 1 шт.

масло растительное (для жарки) - 3-4 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Хорошо вымыть баклажаны.

Нарезать кружками толщиной примерно 6-7 мм.

Чтобы убрать из баклажанов излишнюю горечь, залейте дольки подсоленной водой и оставьте на 20 минут.

Затем слейте воду.

Вытрите кружки бумажным полотенцем.

2. Затем взбить яйцо венчиком или вилкой.

Обвалять каждый кусочек баклажана в яйце.

3. Далее обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.

Выложите обжаренные баклажаны на бумажные салфетки, чтобы они впитали излишки масла.

4. Затем приготовьте начинку.

Поместите грецкие орехи в блендер и измельчите.

5. Добавьте к грецким орехом творог.

6. Затем добавить нарезанные вяленые помидоры и чеснок, выжатый через пресс. При желании добавьте измельченный укроп.

7. На каждый кружок баклажанов положить по 1 ч. начинки. Сложите пополам.