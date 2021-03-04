Закуска из баклажанов «Дольки»

Ингредиенты
баклажаны - 2 шт.
творог - 250 гр.
грецкие орехи - 60 гр.
вяленые помидоры - 100 гр.
чеснок - 2 зубца.
куриное яйцо - 1 шт.
масло растительное (для жарки) - 3-4 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Хорошо вымыть баклажаны.
Нарезать кружками толщиной примерно 6-7 мм.
Чтобы убрать из баклажанов излишнюю горечь, залейте дольки подсоленной водой и оставьте на 20 минут.
Затем слейте воду.
Вытрите кружки бумажным полотенцем.
2. Затем взбить яйцо венчиком или вилкой.
Обвалять каждый кусочек баклажана в яйце.
3. Далее обжарить баклажаны на растительном масле с двух сторон до румяной корочки.
Выложите обжаренные баклажаны на бумажные салфетки, чтобы они впитали излишки масла.
4. Затем приготовьте начинку.
Поместите грецкие орехи в блендер и измельчите.
5. Добавьте к грецким орехом творог.
6. Затем добавить нарезанные вяленые помидоры и чеснок, выжатый через пресс. При желании добавьте измельченный укроп.
7. На каждый кружок баклажанов положить по 1 ч. начинки. Сложите пополам.
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